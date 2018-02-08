جولدمان ساكس: العملات الرقمية تقترب من الصفر

❐ «بيتكوين» فقدت %70 من قيمتها منذ ديسمبر.. وتوقعات بمواصلة الهبوط خالد بدر الدينيتوقع بنك جولد مان ساكس جروب، الأمريكى، استمرار هبوط أسعار العملات الرقمية، مثل بيتكوين، واللايتكوين، لتقترب من الصفر، واختفاء بعضها، لعدم وجود قيمة جوهرية، أو ملموسة لها.وخسرت تعاملات العملات الر

❐ «بيتكوين» فقدت %70 من قيمتها منذ ديسمبر.. وتوقعات بمواصلة الهبوط

خالد بدر الدين

يتوقع بنك جولد مان ساكس جروب، الأمريكى، استمرار هبوط أسعار العملات الرقمية، مثل بيتكوين، واللايتكوين، لتقترب من الصفر، واختفاء بعضها، لعدم وجود قيمة جوهرية، أو ملموسة لها.

وخسرت تعاملات العملات الرقمية الشهر الماضى، حوالى 500 مليار دولار، وينصح ستيف سترونجين، رئيس قسم بحوث الاستثمارات العالمية، بالبنك، المستثمرين بالاستعداد لمواجهة المزيد من هبوط أسعار تلك العملات، ومنها «بيتكوين» التى خسرت حوالى %70 من قيمتها، لتسجل امس 6 آلاف دولار بعد أن اقتربت فى ديسمبر الماضى من 20 ألفا.

وأكد سترونجين، إن العملات الرقمية ستواصل هبوطها خلال الشهور القادمة، مشيرا إلى أن مكاسبها خلال العام الماضى، مجرد فقاعة، ستنفجر فى أى لحظة، ولن تشهد مرة أخرى الأسعار القياسية التى وصلت إليها.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن العملات لا تحظى بالقوة اللازمة التى تجعلها قادرة على البقاء، بسبب تباطؤ فترات المضاربة فيها، والتحديات الأمنية، وارتفاع تكاليف معاملاتها، والتى لم تراعها الهيئات الرقابية التى سمحت بالتعامل فيها بأسواق الأسعار الآجلة، العام الماضى.

وهبطت أسعار «بيتكوين» إلى أكثر من النصف منذ بداية العام الجارى، وسط مخاوف من إجراءات تنظيمية صارمة لهذه السلعة الوليدة، وشهدت منصة بتستامب فى بورصة لوكسمبورج هبوط «بيتكوين» إلى 5920 دولارا، مسجلة أدنى مستوى منذ منتصف نوفمبر الماضى، كما سجلت عملات مشفرة أخرى، خسائر حادة خلال الأسبوع الجارى.

كانت الأسواق العالمية، شهدت خسائر فادحة خلال العشر جلسات الماضية، لدرجة أن قيمة الأسهم هوت بحوالى 4 تريليون دولار من أعلى مستوى سجلته فى تاريخها، وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز بأكثر من %7.8، لكن الذهب انخفض بحوالى %0.7 فقط، وتراجعت الأصول الكبرى بنسبة طفيفة، منها أذون الخزانة الأمريكية بحوالى 0.4 %، بينما هبطت قيمة بيتكوين بأكثر من %35، خلال نفس الجلسات، مما يؤكد تقلبها الشديد، وخسائرها الضخمة للمستثمرين.