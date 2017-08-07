جولدمان ساكس: ارتفاع أرباح شركات البترول العالمية

خالد بدر الدين: قال بنك جولدمان ساكس الأمريكى، إن شركات البترول العملاقة مثل بريتيش بتروليوم «BP» البريطانية، ومجموعة رويال داتش شل الهولندية الأمريكية، تكيفت مع أسعار البترول المنخفضة، التى تحوم حاليا حول 52 دولارًا للبرميل فى المتوسط، بتقليص التكاليف، وتطوير أنشطة التنقيب والتشغيل، لد

خالد بدر الدين:

قال بنك جولدمان ساكس الأمريكى، إن شركات البترول العملاقة مثل بريتيش بتروليوم «BP» البريطانية، ومجموعة رويال داتش شل الهولندية الأمريكية، تكيفت مع أسعار البترول المنخفضة، التى تحوم حاليا حول 52 دولارًا للبرميل فى المتوسط، بتقليص التكاليف، وتطوير أنشطة التنقيب والتشغيل، لدرجة أن أرباحها خلال النصف الأول من العام الجارى تفوقت على أرباحها خلال نفس النصف من 2014، عندما بلغت أسعار البترول 109 دولارات للبرميل.

وأوضح مايكل ديللا فينيا، المحلل فى قسم الطاقة فى بنك جولدمان ساكس، أن أرباح شركات البترول الكبرى على مستوى العالم ارتفعت فى المتوسط بحوالى 6.2 % خلال 6 أشهر الأولى من العام الجارى، مقارنة مع 5.5 % خلال نفس الأشهر من 2014 رغم ارتفاع أسعار البترول.

وساعد ارتفاع أسعار البترول منذ أكثر من 3 أعوام على التوسع فى المشروعات الكبرى، وزيادة الإنفاق عليها، غير أن هبوط الأسعار خلال النصف الثانى من عام 2014 حتى الآن، أدى إلى تأجيل تنفيذ هذه المشروعات عدة أشهر، كما يقول فينيا الذى يفسر ارتفاع أرباح الشركات هذا العام، أنه نتيجة ارتفاع الإيرادات من هذه المشروعات التى بدأ تشغيلها علاوة على اتجاه الشركات نحو تقليل التكاليف، وبيع بعض الأصول لخفض ديونها .

ومع ذلك هبطت أسعار العقود الآجلة لخام مزيج برنت القياسى، والخام الأمريكى خلال الأسبوع الماضى، بأقل من %1، لتصل إلى 52.42 دولار لبرميل برنت، و49.58 دولار للبرميل الأمريكى بسبب ارتفاع صادرات أوبك، وقوة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من البترول الصخرى، وإن كانت قوة الطلب قللت من هبوط الأسعار .

وذكرت وكالة بلومبرج، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تبذل جهودا مكثفة لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا، بالتعاون مع بعض المنتجين المستقلين، مثل روسيا، غير أن صادراتها وصلت فى شهر يوليو الماضى إلى مستوى قياسى، وفقا لتقرير رويترز لأبحاث النفط، وتجاوزت الصادرات فى يوليو 26.11 مليون برميل يوميا، بزيادة 370 ألف برميل يوميا، جاء معظمها من نيجيريا، كما صعد إنتاج روسيا لدرجة أن شركة روسنفت أكبر منتج للخام فى روسيا، أكدت أن إنتاجها النفطى قفز بأكثر من 11.1 % على أساس سنوى فى الربع الثانى من هذا العام، والإنتاج الأمريكى بلغ 9.43 مليون برميل يوميا، ليسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015 بارتفاع %12 المستويات المتدنية التى سجلها فى يونيو من العام الماضى.

ورغم أن أسعار البترول مرتفعة 18 % حاليا عن المستويات المتدنية التى بلغتها فى يونيو الماضى، بفضل الطلب القوى على وقود النقل هذا الصيف، إلا أن منظمة أوبك تواصل جهودها لخفض الإنتاج لإعادة التوازن لسوق البترول العالمى، ويلتقى مسؤولو اللجنة الفنية التى تضم أعضاء من أوبك، ومن خارج المنظمة فى أبوظبى، لمناقشة سبل تعزيز مستوى الالتزام باتفاق خفض الإمدادات.

وقالت شركة بيكر هيوز الأمريكية، لخدمات الطاقة، فى تقريرها الذى يحظى باهتمام شركات البترول العالمية، إن الشركات الأمريكية خفضت عدد منصات الحفر النفطية، بواقع حفارة واحدة فى الأسبوع المنتهى، فى الرابع من أغسطس الجارى، لينخفض العدد الإجمالى إلى 765 منصة، وزادت الشركات عدد الحفارات فى 55 أسبوعا من 62 أسبوعا منذ بداية يونيو 2016.

واتجهت شركات الطاقة الأمريكية إلى تقليص عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثانى فى الثلاثة أسابيع الأخيرة، ليتباطأ معدل انتعاش أنشطة الحفر المستمر منذ 15 شهرا، فى الوقت الذى تعتزم فيه الشركات تقليص الإنفاق، فى رد فعل على انخفاضات أسعار الخام خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم أن إنتاج النفط الأمريكى سجل فى مايو الماضى أعلى مستوى منذ 16 شهرا، بفضل زيادة الإنتاج فى تكساس وخليج المكسيك، كما جاء فى تقرير وزارة الطاقة الاتحادية الأمريكية مع نهاية الأسبوع الماضى.

وأدت الزيادة الواضحة فى الإنتاج إلى ضغوط نزولية على أسعار الخام، وقادته للهبوط فى الأشهر الماضية، ما دفع عددا من شركات الاستكشاف والإنتاج هذا الأسبوع إلى الإعلان عن تقليص خطط الإنفاق المستقبلى، رغم أنها كانت وضعت برامج إنفاق طموحة للعام الجارى، عندما كانت تتوقع ارتفاع أسعار الخام عن مستوياتها الحالية، المتقلبة التى تزيد أو تقل عن 50 دولارا للبرميل.