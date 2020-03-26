جولدمان ساكس: إجراءات العزل العالمية أدت لتراجع الطلب على النفط

توقع بنك جولدمان ساكس تراجع الطلب على النفط 10.5 مليون برميل يوميا في مارس

توقع بنك جولدمان ساكس تراجع الطلب على النفط ليصل إلى 10.5 مليون برميل يوميا في مارس ، و18.7 مليون برميل يوميا في أبريل، مشيرا إلى أن إجراءات العزل العالمية تؤدي إلى انهيار غير مسبوق في الطلب على النفط، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب البنك، فإنه من المتوقع على نحو متزايد حدوث مخاطر حيال انتعاش للأسعار أكثر قوة مقارنة مع ارتفاع في تصور أساسي مجددا إلى 40 دولارا لبرميل برنت بحلول الربع الرابع من 2020.

كما توقع أنه فورعودة الأنشطة لطبيعتها حدوث صدمة تضخمية نفطية كبيرة.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما حققت مكاسب على مدار 3 أيام ، حيث فاقت احتمالات انكماش سريع للطلب بسبب قيود السفر وعمليات العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا أثر الآمال المعلقة على تحفيز أمريكي طارئ بقيمة تريليوني دولار لدعم الأنشطة الاقتصادية، وفقا لوكالة رويترز.

سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بنسبة 2.3 %

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 2.3 % إلى 26.75 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا أو ما يعادل 3.2 % إلى 23.71 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان منخفضان بنحو 60 % منذ بداية العام الجاري.

كما دعم مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع أمس الأربعاء مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار لمساعدة العاملين العاطلين والصناعات المتضررة من وباء فيروس كورونا.

لكن في ظل تراجع سريع للطلب وارتفاع الإنتاج، فإن آفاق النفط تظل قاتمة.

وذكرت آي.إتش.إس ماركت أن الطلب العالمي على النفط سينكمش بأكثر من 14 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، وذلك وفقا لتقديراتها مما سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في المخزونات.

في الوقت نفسه، فإن انهيار اتفاق لكبح الإمدادات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك، يمكن أن يؤدي لارتفاع إمدادات النفط.

و تعتزم السعودية تصدير ما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو القادم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.6 مليون برميل في أحدث أسبوع، بما يمثل زيادة للأسبوع التاسع على التوالي.

كما انخفضت إمدادات المنتجات، وهي مؤشر على الطلب الأمريكي، نحو 10% إلى 19.4 مليون برميل يوميا وفقا لما أظهرته بيانات الإدارة.