جولدمان ساكس: أسهم الأسواق الناشئة ستتفوق على «وول ستريت» بحلول 2030

توقَّع بنك الاستثمار الأمريكي « جولدمان ساكس» أن تتجاوز القيمة السوقية للأسهم في الأسواق الناشئة نظيرتها في الولايات المتحدة والأسواق المتقدمة الأخرى في السنوات المقبلة، بحسب شبكة ” سى إن إن”.

يتوقع خبراء البنك زيادة حصة الأسواق الناشئة في سوق الأسهم العالمية من نحو 27% في الوقت الراهن إلى 35% بحلول عام 2030، بل أن ترتفع إلى 47 % بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن تزيد بحلول عام 2075 إلى 55%.

انخفاض حصة الولايات المتحدة من القيمة السوقية للأسهم العالمية

وبحلول نهاية هذا العقد، قد تنخفض حصة الولايات المتحدة من القيمة السوقية للأسهم العالمية من 42% في عام 2022 إلى نحو 35% في عام 2030، وفقاً لوحدة جولدمان ساكس للأبحاث، كما قد تنخفض حصة أمريكا من القيمة السوقية للأسهم العالمية إلى 27% و22% بحلول عامَي 2050 و2075 على الترتيب.

الهند والصين تقودان الأسواق الناشئة

ومن المتوقع أن تقود الهند والصين الأسواق الناشئة، قد تزيد حصة الهند من السوق العالمية من مستوى 3 % في عام 2022 إلى 8 % بحلول عام 2050، ثم تنطلق القيمة السوقية للأسهم الهندية لتصل إلى نحو 12% بحلول عام 2075، الأمر الذي يعكس توقعات ديموجرافية إيجابية ونمواً متسارعاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لخبراء البنك، من المتوقع ارتفاع حصة الصين من 10 % حالياً إلى 15 % بحلول عام 2050، غير أن التباطؤ الديموجرافي للصين قد يقوّض النمو المحتمل لتنخفض حصة البلاد من القيمة السوقية للأسهم العالمية إلى ما يقرب من 13% بحلول عام 2075، وفقاً لأبحاث جولدمان ساكس.

زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة

ولكي يتسنَّى فهم كيف سيتحوّل المشهد مستقبلاً، ينبغي أخذ عامل النمو الاقتصادي طويل الأجل في الحسبان، بنى خبراء جولدمان ساكس توقعاتهم على فرضية تقارب الدخل بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال السنوات الـ10 إلى الـ15 الماضية، غير أنه يوجد تقارب في مستويات الدخل بينهما.

وكان هذا التقارب على الرغم من الصدمات التي ضربت الاقتصاد العالمي بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وجائحة كورونا.

وتقارب دخول البلدان يعني أن حصة الأسواق الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستستمر في الارتفاع، إذ سيتحوّل توزيع الدخل العالمي نحو الاقتصادات المتوسطة الدخل، ووفقاً لخبراء جولدمان ساكس، ستكون أكبر خمسة اقتصادات في العالم هي الصين والولايات المتحدة والهند وإندونيسيا وألمانيا بحلول عام 2050.

إندونيسيا تزيح البرازيل وروسيا

وهذا يعني أن تزيح إندونيسيا البرازيل وروسيا من قائمة أكبر الأسواق الناشئة، وفقاً لتوقعات جولدمان ساكس للأبحاث.

ومن المتوقع أيضاً أن تحل الصين محل الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2035.

وبحلول عام 2075، من المتوقع أن تصبح الصين والهند والولايات المتحدة أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، ويتوقع خبراء جولدمان ساكس أن تشكّل الأسواق الناشئة سبعة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم بحلول عام 2075.