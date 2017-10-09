جولدز جيم مصر تطلق فرع سان ستيفانو إليت

خالد بدر الدين:أطلقت شركة "جولدز جيم مصر" أكبر كيان خاص يحتضن اللياقة البدنية في مصر وحول العالم فرعها الرائد في سان ستيفانو بالإسكندرية، بحجم استثمارات يصل إلى 110 ملايين جنيه في إطار تحقيق خطة توسعها الطموحة.وقد احتل الفرع الذي تم اختياره في نهائيات المسابقة التي نظمتها إدارة جولدز

خالد بدر الدين: أطلقت شركة “جولدز جيم مصر” أكبر كيان خاص يحتضن اللياقة البدنية في مصر وحول العالم فرعها الرائد في سان ستيفانو بالإسكندرية، بحجم استثمارات يصل إلى 110 ملايين جنيه في إطار تحقيق خطة توسعها الطموحة. وقد احتل الفرع الذي تم اختياره في نهائيات المسابقة التي نظمتها إدارة جولدز جيم الرئيسية لأفضل فرع جديد حول العالم المرتبة الثانية بين أفرع الشركة التي تمتلك أكثر من 750 فرعا في جميع أنحاء العالم، ويمتد الفرع بمساحة 2250 متر مزودة بأحدث المعدات الرياضية التي لم يسبق لها مثيل في أي مكان آخر في مصر. وقال عمر صلاح، الرئيس التنفيذي لجولدز جيم مصر: “هذه لحظة تاريخية لجولدز جيم مصر. هناك المئات من الأفرع لجولدز جيم في جميع أنحاء العالم، وحصولنا على جائزة ثاني أفضل فرع رياضي جديد يظهر العزم والجهود الهائلة، وراء كل من التصميم الفني وجودة المعدات الرياضية في هذا الفرع”. وأضاف : “لقد تم إحضار معدات متقدمة حديثة ومتطورة، بما في ذلك أجهزة سايبر – هويست – إسكيب، من أفضل مزودي تلك العلامات التجارية الأكثر ثقة في هذا المجال من أجل تعزيز تجربة اللياقة البدنية الفائقة التي نسعى لتقديمها إلى جميع عملائنا”.



وقال علي الديروطي، مالك الفرع : “لم نلجأ إلى تقليل التكاليف لضمان حصول عملائنا على أقصى استفادة من تدريبات لياقتهم البدنية في فرعنا الجديد. لقد استخدمنا أحدث تقنيات قياس اللياقة، “FitQuest”، حتى يتمكن المدربون من الاستفادة من قراءتها لتوفير وتعديل برامج التدريب الموجهة لجميع الأعضاء خلال 4 دقائق فقط. كما قمنا بتثبيت نظام تهوية استثنائي يوفر الهواء المعالج مع تركيز الأكسجين 20-25٪ في الجو وضمان تدفق 60٪ من الهواء النقي لمحاكاة تجربة التدريب في الهواء الطلق والتي تعتبر الأولى من نوعها في مصر”. وأضاف: “لقد أولينا التفاصيل الكثير من الاهتمام للتأكيد على أن الأعضاء سيحصلون على أفضل تجربة يستحقونها، و تم تجهيز القاعات مع سقف زجاجي، مما يتيح لزوار الصباح الاستمتاع بتجربة ملهمة في وضح النهار دون الحاجة إلى الخروج في الأيام الممطرة أو الجافة؛ كما تم عمل الأرضيات أيضا من المطاط المصمم لمكافحة الصدمات ولتوفير أقصى قدر من السلامة، وصممت معدات إعادة التأهيل المتخصصة أيضا للمساعدة الفعالة في استعادة اللياقة البدنية المثلى والعافية المطلوبة”. ويأتي افتتاح أحدث فرع للألعاب الرياضية تمشيا مع خطة التوسع الطموح التي وضعتها إدارة جولدز جيم لإضافة 4 فروع جديدة إلى الـ 20 فرعا القائمة في مصر بحلول نهاية هذا العام، وقامت الشركة بإجراء العديد من التغييرات الهيكلية وعينت مؤخرا عمر صلاح رئيسا تنفيذيا لضمان تحقيق رؤية الشركة لتصبح المرجعية المعنية باللياقة البدنية في مصر. وتسعى “جولدز جيم” لمساعدة الناس على تحقيق إمكانياتهم من خلال رفع لياقتهم البدنية وتطوير العديد من المناهج المتنوعة التي تلبي الاحتياجات المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن في عام 2002 تم تأسيس “جولدز جيم” أكاديمي GGA كأكاديمية رائدة في علوم اللياقة البدنية المهنية، والتي تقوم على أساس قوي في مجال تعليم اللياقة البدنية والصحية والمعرفة الموحدة والتقنيات والفلسفة. وقد احتلت “جولدز جيم أكاديمي موقعا متفردا في هذا المجال، و تضم أبرز الكوادر في مجالات الأبحاث والتدريبات والطب الرياضي، وغيرها من فروع الرياضة والصحة وعلوم اللياقة البدنية.



وتتمتع “جولدز جيم أكاديمي” بحق الامتياز الحصري للجمعية الدولية للعلوم الرياضية “ISSA”، والمعترف بها في جميع أنحاء العالم، كواحدة من منظمات اللياقة البدنية في الولايات المتحدة التي تم اعتمادها من قبل لجنة الاعتماد لمجلس التعليم عن بعد والتدريب “DETC “. وتعد “جولدز جيم” أكثر مؤسات اللياقة البدنية الموثوقة في العالم منذ عام 1965، ومنذ بدايتها كصالة ألعاب رياضية صغيرة في فينيسيا بكاليفورنيا، نمت جولدز جيم لتصبح رمزا عالميا مع أكثر من 700 موقع يخدم 3 ملايين شخص في القارات الست كل يوم، تتميز برامج جولدز جيم بخبرات اللياقة البدنية الأكثر ديناميكية في هذه الصناعة، و تتميز بوضع خطط التحول الشخصية مع الحفاظ على حداثة المعدات واستخدام المدربين الشخصيين المعتمدين وبرامج التدريب الجماعي المتنوعة في بيئة داعمة ومحفزة. ويجمع “جولدز جيم” بين التدريب والمجتمع وأكثر من 50 عاما من الخبرة في مجال اللياقة البدنية لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على تحقيق إمكاناتهم من خلال اللياقة البدنية.



