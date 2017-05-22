سيـــاســة

جولة وأبرز عناوين الصحف المصرية

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز وأهم عناوين الصحف المصرية اليوم..الأهرام– السيسى يطالب بمحاسبة الدول الراعية للإرهاب– البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة 2%– «الطيب»: نشر الإسلام بالحوار والحكمة وليس بالمتفجرات– الملك سلمان: النظام الإيرانى يشك
9:44 ص, الأثنين, 22 مايو 17 9:44 ص, الأثنين, 22 مايو 17

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز وأهم عناوين الصحف المصرية اليوم..

الأهرام

– السيسى يطالب بمحاسبة الدول الراعية للإرهاب

– البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة 2%

– «الطيب»: نشر الإسلام بالحوار والحكمة وليس بالمتفجرات

– الملك سلمان: النظام الإيرانى يشكل رأس حربة الإرهاب

– ترامب يعرب عن شكره للكويت لمساعدتها فى الحرب ضد العنف

– «هاآرتس»: الزيارة ليست لإطلاق محادثات سلام

– «رويترز»: بداية جديدة مع العالم الإسلامى

– ريـال مدريد بطلا للدورى الإسبانى للمرة الـ 33

– أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج كوادر أمنية إفريقية

– «أهلا رمضان» بأحياء الجيزة لبيع السلع بأسعار مخفضة

– متابعة امتحانات الدبلومات لوافدى سيناء بالإسماعيلية

– مشروع لتنمية «سيوة» والنهوض بزراعة النخيل

– رئيس جامعة القاهرة يفتتح مؤتمر الدراسات الإفريقية

– جهود مع الفاتيكان لإحياء مسار العائلة المقدسة

– افتتاح 20 وحدة لعلاج السموم بالمحافظات قبل نهاية 2017

الأخبار

– السيسي لنظيره العراقي: دعم كامل لوحدة وسيادة العراق علي كامل أراضيه

– معركة «العلمين الجديدة» ترسم ملامح الساحــــل الشمالي

– وزيرة التخطيط : الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة

– ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم .. وأمطار متوقعة علي القاهرة والوجه البحري

– النائب العام يحيل 48 «داعشيا» إلي القضاء العسكري

– حجازي يشهد مشروعاً تكتيكياً بالذخيرة الحية لطلبة الكلية الحربية

– الإمام الأكبر: الإسلام بالموعظة الحسنة وليس بالأحزمة الناسفة

– طلاب وطالبات الدبلومات الفنية يواصلون الامتحانات بدون شكاوي

الجمهورية

– رئيس الوزراء: التعامل بحسم مع التعديات ولا أحد فوق القانون

– إعلان الأسعار التقديرية لشقق المصريين بالخارج

– الأعلي للإعلام: إجراءات قانونية ضد قناة “الحياة” لخوضها في الأعراض

– إحالة 48 متهما في تفجيرات الكنائس وكمين الوادي للقضاء العسكري

– “التعليم العالي”: منح دراسية للبكالوريوس والدراسات العليا باليابان وكولومبيا والأردن

– الإفتاء: الغش في الامتحانات حرام شرعاً

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