الإسكندرية

جولة ميدانية لمحافظ مطروح لمتابعة سير الأعمال بعدد من المشروعات التعليمية

فى إطار الارتقاء بمنظومة التعليم بمطروح
معتز محمود 5:49 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 5:49 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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قام خالد شعيب ،محافظ مطروح ، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال بعدد من المشروعات التعليمية الجارية بالمحافظة، فى إطار الارتقاء بمنظومة التعليم بمطروح وتذليل كافة المعوقات للإسراع فى نسب التنفيذ والاستعداد للعام الدراسى المقبل.

وتفقد محافظ مطروح أعمال إنشاء مدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات بمدينة مرسى مطروح والتى وصلت نسبة التنفيذ الى 80% ، بسعة 44 فصلا منها 8 فصول لمرحلة الحضانة، و24 فصلا للمرحلة الابتدائية و12 فصلا للمرحلة الاعدادية ، بتكلفة تبلغ 19 مليون جنيه على مساحة 5 آلاف متر كأكبر مدرسة تجريبية بمطروح لتخفيف الكثافة مع الإقبال المتزايد على ذلك النوع من التعليم المتميز، مع إدراج قاعات متعددة وصالة جيم ومعامل ومكاتب ادارية وخزان مياه سعة 50 م3 وغيرها.

وأشاد محافظ مطروح بالجهود المبذولة للإسراع فى نسب التنفيذ ونهو الاعمال فى التوقتيات المحددة لها وقبل بداية العام الدراسى القادم، مع دراسة مقترح إضافة 3 فصول للمرحلة الثانوية قابلة للنمو لاستيعاب مزيد من الطلاب مع العمل على الاستغلال الامثل لكافة امكانيات المدرسة مكن قاعات وورش ومعامل وغيرها .

كما وجه لمديرية الطريق بدراسة رصف الشارع المؤدى إلى المدرسة مع الحفاظ على خط التنظيم ومنع أي تعديات عليه، ودراسة توسعة وخدمات شبكة الكهرباء بالمنطقة، مع دراسة إقامة مدرسة فنية بالأرض المجاورة لمدرسة حدائق مطروح الرسمية للغات كما تفقد محافظ مطروح أعمال انشاء المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة الكيلو 7 .

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وأشار محافظ مطروح أنه تم إنشاء المدرسة بمدينة مرسي مطروح على مساحة 5550 م٢ والتى وصلت نسبة التنفيذ إلى 70% وتضم 14 فصلاً بتكلفة 13 مليون جنيه للإقبال على مع استيعاب كافة رغبات الالتحاق لهذا النوع من التعليم بمحافظة مطروح وتماشيا مع توجه الدولة بالاهتمام بجودة التعليم وإدخال نوعيات جديدة .

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بقلم معتز محمود

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