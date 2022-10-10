جولة ميدانية تكشف.. «20-30%» زيادة فى أسعار الحاسبات وإكسسواراتها

كشفت جولة أجرتها «المال» فى مول سفنكس لتجارة الحاسبات وإكسسواراتها عن زيادة تتراوح نسبتها من 20 و%30 فى الأسعار، وسط تراجع حاد فى حركة البيع والشراء، رغم بداية العام الدراسى الجديد.

وأجمع عدد من تجار ومديرى مبيعات شركات الكمبيوتر على أن ارتفاع تكلفة الاستيراد فى ظل تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أدى إلى نقص المعروض من الأجهزة بالأسواق، وزيادة أسعارها بصورة كبيرة ساهمت فى عزوف المواطنين عن الشراء.

قال خالد محمد، مالك متجر بيع أجهزة اللاب توب وإكسسواراتها، إن ارتفاع تكلفة جلب شحنات جديدة من الحاسبات، وصعود معدل التضخم أصاب الأسواق بالركود، مشيرًا إلى أن أسعار الأجهزة الجديدة زاد بنسبة تتراوح من 20 إلى %30.

وأوضح «محمد» أن مبيعات جميع العلامات التجارية لأجهزة الحاسبات الرقمية والمحمولة تراجعت بنسبة %90 خلال العام الدراسى، مبينًا أن أسعار الوحدات المستعملة أيضًا ارتفعت للضعف منذ يونيو الماضى، وأصبح عدد كبير من المستخدمين ينظر إليها كسلع ترفيهية.

وتوقع أن تستمر موجة التراجع فى مبيعات أجهزة الحاسبات ومشتملاتها خلال المرحلة المقبلة، مع الارتفاع التدريجى فى سعر صرف العملة الخضراء وانخفاض قيمة الجنيه.

ووصف سيد وهدان، مالك أحد متاجر بيع إكسسوارات اللاب توب، العام الدراسى الجديد بالأصعب على الإطلاق، فى ظل تراجع حركة المبيعات بنسبة بلغت %80، مشيرًا إلى أن مواقع التجارة الإلكترونية أدت إلى توقف العملاء عن الذهاب إلى المتاجر أو المراكز لشراء أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها.

وأكد «وهدان» صعوبة التكهن بتوقيت محدد لعودة الأسواق إلى طبيعتها مرة أخرى، لاسيما أن أسعار الأجهزة تتضاعف شهريًا مع ارتفاع تكلفة استيراد شحنات جديدة وعدم ثبات سعر صرف العملة الأجنبية.

على صعيد آخر، رأى شريف عباس، مالك متجر بيع حبارات الكمبيوتر، أن المبيعات شهدت ارتفاعًا بنسبة طفيفة لا تتجاوز %10 -على حد تقديره- مع بداية العام الدراسى الجديد، وزيادة الطلب على إكسسوارات الحاسبات وحبارات الطابعات، إلا أنها مرشحة لمعاودة الهبوط مجددًا بنهاية أكتوبر الحالى.

وألمح «عباس» إلى أن أسعار أجهزة الحاسبات ارتفعت بنسبة تتراوح من 20 إلى %30 وهى الأضخم، على حد تقديره، مبينًا أن ثمن كرتونة ورق الطباعة – على سبيل المثال- زادت من 200 جنيه خلال 2021 إلى 650 جنيهًا العام الحالى، بنسبة صعود تتراوح 200 إلى 300 %.

بينما رأى حمادة بكر، صاحب شركة المهندس لتجارة إكسسوارات أجهزة الكمبيوتر، أن ارتفاع وتراجع حركة مبيعات الحاسبات هى مسألة نسبية تختلف من شركة لأخرى، ومن متجر لأخرى، لافتًا إلى أن حركة البيع نمت بشكل طفيف خلال أول أسبوع من الدراسة رغم زيادة الأثمان من 3 إلى 4 أضعاف فى فترة زمنية قصيرة.

وأكد «بكر» أن المستخدمين كانوا مقبلين على شراء 4 قطع إكسسوارات للحاسبات هى الكابلات والماوس ولوحة المفاتيح والفلاشات، والتى تشهد أسعارها زيادة شهرية بنسبة تصل إلى %250، مرجحًا أن ترتفع لمستويات قياسية بنسبة إضافية تتراوح من 100 إلى %150.

واستطرد قائلًا إن الفترة السابقة لموسم الدراسة شهدت ارتفاع معدل الطلب على إكسسوارات الكمبيوتر مثل الكيبورد والسماعات التى يستخدمها العملاء فى الألعاب الإلكترونية وسماعات الهواتف المحمولة التى زادت هى الأخرى «بشكل جنوني» – على حد وصفه.

وقال عمرو عبد الصمد، مدير مبيعات بشركة شرق آسيا لأجهزة الكمبيوتر والإكسسوارات، إن حركة بيع أجهزة اللاب توب ارتفعت مع بداية العام الدراسى بنسبة %15، والتى تعد طفيفة مقارنة بالأعوام الماضية، فى ظل زيادة أسعار اجهزة اللاب توب بنسبة %2 على الأقل شهريًا. وتابع «عبد الصمد» أن ركود حركة الأسواق دفع بعض التجار لبيع منتجات أخرى منها الحقائب المدرسية وأجهزة اللاب توب وإكسسواراتها، علاوة على أجهزة الراوتر التى سجلت ارتفاعًا بقيمة 100 جنيه دفعة واحدة على الشهر الماضى، وذلك بهدف تعويض تكاليف التشغيل.