جولة مفاوضات جديدة بين قناة السويس وموانئ سنغافورة

السيد فؤاد ونادية صابر: تعقد الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، اجتماعات جديدة بعد غد، الثلاثاء، مع خط CMA CGM، الفرنسى وشركة موانئ سنغافورة للتفاوض بشأن إنشاء محطة الحاويات بشرق بورسعيد. وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية للقناة، لـ«المال»، إنه لا يزال هناك وق

السيد فؤاد ونادية صابر:

تعقد الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، اجتماعات جديدة بعد غد، الثلاثاء، مع خط CMA CGM، الفرنسى وشركة موانئ سنغافورة للتفاوض بشأن إنشاء محطة الحاويات بشرق بورسعيد.

وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية للقناة، لـ«المال»، إنه لا يزال هناك وقت للمفاوضات حول إدارة محطة الحاويات الثانية فى شرق بورسعيد، لا سيما أن افتتاح المشروع الرسمى من المتوقع أن يكون فى أكتوبر من العام المقبل.

وأضاف أن الهيئة الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاستثمار استطاعت أن تجذب شركة موانئ سنغافورة مرة أخرى للاستثمار بميناء شرق بورسعيد، وتقريب وجهات النظر بين الجانب الحكومى المصرى والسنغافورى.

وأوضح مميش فى تصريحات سابقة، أن الشركة السنغافورية كان لديها بعض الاشتراطات الهندسية على مشروع شرق بورسعيد، وجار تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار مصدر ملاحى إلى أن هناك إمكانية للتحالف بين موانئ سنغافورة، والخط الفرنسى، للاستفادة من قدرة الطرفين فى إدارة وتشغيل المحطة الجديدة. وأكد أن الهيئة الاقتصادية تعمل على جذب الشركات العالمية لميناء شرق بورسعيد، حتى يمكنها تشغيل مثل هذه المشروعات، لا سيما أن شركة «CMA – CGM» تعد ثالث أكبر خط ملاحى عالمى، وبالتالى يمكنه تحقيق الطاقة التشغيلية للمحطة الجديدة، التى تقترب من 4 ملايين حاوية.

وأوضح أن هناك 6 أرصفة جديدة على مساحة 5 كيلومتر بمنطقة شرق بورسعيد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن تخصص 3 أرصفة جديدة للحاويات، من بينهم رصيفين للسيارات، وآخر للاستخدام العام، والانتهاء من الأرصفة الخاصة بالحاويات قبل نهاية 2018، على أن تنقل الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل خلال 18 شهرا من انتهاء الأعمال الإنشائية.