جولة مفاجئة لوزير النقل في السكة الحديد

المال - خاص أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية، لمتابعة عمليات التشغيل وتأمين المحطات والقطارات. شملت الجولة التفقدية للوزير، متابعة نظافة الأرصفة والقطارات وشبابيك التذاكر، والتقى وزير النقل عددًا من الركاب للاستماع إليهم حول ا

المال – خاص



أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة الجيزة للسكك الحديدية، لمتابعة عمليات التشغيل وتأمين المحطات والقطارات.



شملت الجولة التفقدية للوزير، متابعة نظافة الأرصفة والقطارات وشبابيك التذاكر، والتقى وزير النقل عددًا من الركاب للاستماع إليهم حول الخدمة المقدمة إليهم، حيث أشار الركاب إلى أنه على الرغم من أن هناك تحسنًا كبيرًا وملموسًا في انتظام قيام القطارات خلال الفترة الماضية فإنه حدثت بعض التأخيرات اليوم.



وأوضح الوزير أن ذلك يرجع بسبب الظروف الجوية التي تتعرض لها البلاد، حيث يتم اتخاذ إجراءات وتعليمات معينة خاصة بالسلامة، وذلك لحين انتهاء تحديث تطوير منظومة الإشارات.

وحول مستوى الخدمة المقدمة، قال الوزير في حواره مع الركاب إن هناك ديونًا متراكمة على هيئة السكك الحديدية أكثر من 40 مليار جنيه، كما تتكبد الهيئة خسائر سنوية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات فقط في نوفمبر 2016 تقدر بـ360 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن تحرير سعر الصرف منذ عددة شهور أدى الى زيادة كبيرة في اسعار قطع الغيار ومستلزمات صيانة القطارات.

لافتًا إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية تنفذ حاليًا خطة وعددا كبيرا من المشروعات يقدر إجمالي استثماراتها بـ55 مليار جنيه.



وتشمل توريد ٢٠٠ جرار جديد، وإعادة تأهيل ٨١ جرارًا وتأهيل الورش وتطوير وتحديث نظم الإشارات والمحطات والمزلقانات وتحديث ١٢٠٠ كم سكة حديد، بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد على ١٣٠٠ عربة سكة حديد جديدة للركاب و٣٠٠ عربة سكة جديدة للبضائع، وذلك بالعمل على إنشاء عدد من الخطوط الجديدة لإحدث نقلة نوعية في هذا المرفق الحيوي المهم، بحيث يتم تقديم خدمة يرضى عنها المواطن المصري.

يذكر أن خطوط السكك الحديدية تشهد إقبالًا شديدًا وكثافة مضاعفة في حجم الركاب خلال هذه الفترة بمناسبة موسم الأعياد وإجازة نصف العام.