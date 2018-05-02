جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطات مترو الأنفاق

المال -خاصأجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من محطات مترو الأنفاق، للاطمئنان على انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي العام الذي ينقل ملايين الركاب يومياً.وبدأت الجولة بتفقد محطة الاستاد بالخط الثالث، واطمأن الوزير على نظافة مداخل ومخارج المحطة وعلى زمن التق

المال -خاص

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من محطات مترو الأنفاق، للاطمئنان على انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي العام الذي ينقل ملايين الركاب يومياً.

وبدأت الجولة بتفقد محطة الاستاد بالخط الثالث، واطمأن الوزير على نظافة مداخل ومخارج المحطة وعلى زمن التقاطر والمستوى المتميز لأرصفة المحطة وعلى إجراءات الأمن بالمحطة، ووجه مسؤولي المترو بحسن التعامل مع الجماهير.

واستقل وزير النقل أحد القطارات حتى محطة العتبة “التبادلية بين الخطين الثاني والثالث”، والتقى عددا من الركاب واستمع الوزير الى أرائهم ومقترحاتهم حول الخدمة المقدمة وخطة تطوير الخطين الأول والثاني.

وأكد أن الوزارة لديها خطة لتطوير الخطين الأول والثاني بإجمالي تكلفة 30.760 مليار جنيه “الخط الأول 26.350 مليار جنيه والخط الثاني 4.410 مليار جنيه”.

ولفت إلى الدور المهم للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم.

وتفقد الوزير أرصفة محطة العتبة، واستقل القطار بالخط الثاني متوجها إلى محطة السادات “التبادلية بين الخطين الاول والثاني”، واطمأن على زمن التقاطر لقطارات الخطين، وعلى نظافة المحطة وعلى المداخل والمخارج الخاصة بها.