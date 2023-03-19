جولة مفاجئة لـ بوتين بميناء ماريوبول في أول زيارة لمناطق مُحتلة منذ الغزو

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجولة مفاجئة لميناء ماريوبول الذي دمرته الحرب، في أول زيارة له إلى مناطق تحتلها روسيا في دونباس بشرق أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لـ كييف في الـ24 من أكتوبر 2022، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام روسية رسمية اليوم الأحد.

جاءت الزيارة بعد أن سافر بوتين إلى شبه جزيرة القرم أمس السبت في زيارة غير معلنة للاحتفال بالذكرى التاسعة لضم روسيا لشبه الجزيرة من أوكرانيا وبعد يومين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

ولم يعلق بوتين علنا بعد على مذكرة الاعتقال لكن بعض المراقبين اعتبروا زياراته لمناطق أوكرانية تدعي روسيا سيادتها عليها بمثابة تحد.

وسقطت ماريوبول في يد روسيا في مايو بعد واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية في الحرب وشكلت أول انتصار كبير لروسيا بعد أن فشلت في الاستيلاء على كييف وتركيزها بدلا من ذلك على جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن قصف روسيا في بداية الصراع لمستشفى للولادة في ماريوبول جريمة حرب.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين قوله إن بوتين سافر إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر في “رحلة عمل”. وتنقل بوتين بين عدة مناطق بالمدينة وتوقف وتحدث للسكان.

وهذه أقرب نقطة من الخطوط الأمامية للحرب يزورها بوتين منذ بدء الغزو قبل أكثر من عام.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الأول الجمعة مذكرة اعتقال بحق بوتين متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا وهي خطوة ذات رمزية كبيرة تزيد من عزلة الرئيس الروسي.