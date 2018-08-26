جولة مفاجئة لرئيس هيئة السكة الحديد بشبين القناطر

محمود محسنقام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، بجولة مفاجئة على خط سكك حديد قليوب شبين القناطر ٢٣ يوليو فى حدود المنطقة المركزية، حيث تفقد فيها عدد من المزلقانات وأبراج الإشارات والمحطات والقطارات للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراء

محمود محسن

قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، بجولة مفاجئة على خط سكك حديد قليوب شبين القناطر ٢٣ يوليو فى حدود المنطقة المركزية، حيث تفقد فيها عدد من المزلقانات وأبراج الإشارات والمحطات والقطارات للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات السلامة، والقيام بمهامهم الوظيفية، وكذلك مراجعة السجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات، ورافقه فى الجولة المهندس محمد عامر نائب رئيس الهيئة لقطاع السلامة.

وقرر رسلان صرف مكافأة فورية لمراقب برج محطة نوى على خط قليوب شبين محمد عبدالله عبدالغزيز نظرا لالتزامه بالتعليمات ولوائح التشغيل ويقظته أثناء العمل، وأثناء المرور بمحطة شبين القناطر تم مراجعة منظومة الحريق والتأكد من إلمام مراقب برج شبين بالتعليمات، وتنفيذ اللوائح، كما تفقد استراحة السائقين ومشرفى القطارات وشبابيك التذاكر، وكذا قطار رقم ٤٢٨ المتجه إلى محطة ٢٣ يوليو.

وأكد رسلان أن الغرض من المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة للتأكد من تنفيذ برامج الصيانة المقررة والعمل على تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.