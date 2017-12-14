جولة مفاجئة لرئيس السكة الحديد بورش صيانة الجرارات

محمود محسن قام المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم، بجولة مفاجئة لورش صيانة وعَمرة الجرارات والعربات المكيفة بفرز القاهرة، ورافقه فيها المهندس سامى عفيفى، نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفنى؛ لمتابعة عمليات الصيانة الدورية والتجهيز اليومى للجرارات والعربات والتأكد من

محمود محسن





قام المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم، بجولة مفاجئة لورش صيانة وعَمرة الجرارات والعربات المكيفة بفرز القاهرة، ورافقه فيها المهندس سامى عفيفى، نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفنى؛ لمتابعة عمليات الصيانة الدورية والتجهيز اليومى للجرارات والعربات والتأكد من إجراءات السلامة بالورش.

والتقى رئيس الهيئة، العاملين فى الوردية المسائية بورش الجرارات، مؤكدًا أهمية دور الورش فى الهيئة، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعمل لرفع كفاءة مرفق السكك الحديدية والمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات.

وأضاف سالم أن ورش فرز القاهرة تعتبر من أقدم وأكبر الورش المتخصصة فى الصيانة والتجهيز اليومى للجرارات والعربات المكيفة، حيث تبلغ مساحتها حوالى 235 فدانًا، وتتكون من 5 ورش رئيسية هى ورش (الجرارات والعربات الاسبانى والعربات الفرنساوى وعربات النوم وعربات توليد القوى)، ويبلغ عدد العاملين بها حوالى 3 آلاف عامل وفنى ومهندس.

وأوضح سالم أن ورش الجرارات والعربات بمنطقة فرز القاهرة تعتبر من أكبر الورش التى تقوم بعمرة وصيانة الجرارات، بالإضافة إلى التجهيز اليومى للجرارات والعربات المكيفة، حيث تقوم بعمل صيانة دورية لحوالى 260 عربة شهريًّا، والتجهيز اليومى للقطارات المكيفة لعدد 32 قطارًا يوميًّا، والصيانة الدورية لعدد 250 جرارًا شهريًّا بالإضافة إلى التجهيز اليومى للجرارات لحوالى 400 جرار شهريًّا.

وفي نهاية الجولة قدم رئيس الهيئة الشكر للعاملين بالورش على المجهودات التي بُذلت خلال الفترة الماضية لزيادة نسبة الإتاحية لسد احتياجات الهيئة من الجرارات اللازمة لتشغيل القطارات للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات لتقديم خدمة أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.