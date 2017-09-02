جولة مفاجأة من وزير النقل للخط الأول للمترو

هشام عرفات: خطة لتطوير الخطين الأول والثانى بـ 30.760 مليار جنيه محمود محسن أجرى هشام عرفات، وزير النقل، جولة مفاجئة لعدد من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، بدأت بتفقد محطة السادات التبادلية، وتابع الوزير انتظام العمل حسب جداول التشغيل، واطمئن على نظافة المحطة، وعلى المحافظة على زمن تقاطر القطارات

هشام عرفات: خطة لتطوير الخطين الأول والثانى بـ 30.760 مليار جنيه



محمود محسن

أجرى هشام عرفات، وزير النقل، جولة مفاجئة لعدد من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، بدأت بتفقد محطة السادات التبادلية، وتابع الوزير انتظام العمل حسب جداول التشغيل، واطمئن على نظافة المحطة، وعلى المحافظة على زمن تقاطر القطارات.

واستقل عرفات أحد القطارات المتجهة إلى محطة حلوان في نهاية الخط الأول، والتقى مع عدد من الركاب، الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة وبإدخال 20 قطارًا مكيفًا للخدمة بالخط الأول للمترو.

وأكد عرفات للركاب أن الوزارة إلى جانب ما تقوم به من أعمال إنشاء، وتنفيذ خطوط ومراحل جديدة فى مترو الأنفاق، فإن لديها خطة لتطوير الخطين الأول والثانى، بإجمالى تكلفة 30.760 مليار جنيه (إجمالى تكلفة تطوير الخط الأول 26,350 مليار جنيه وإجمالى تكلفة تطوير الخط الثانى 4,410 مليار جنيه).

ولفت إلى أن مشروعات تطوير ورفع كفاءة الخط الأول للمترو تشمل (مشروع إزدواج “المرج – المرج الجديدة” بتكلفة 448 مليون جنيه – ومشروع إنشاء ورشة كوتسيكا للوحدات المتحركة بتكلفة 934 مليون جنيه – واعمال استشارية لتطوير منظومة القوى الكهربية للخط الأول بتكلفة 3,202 مليون جنيه – وتوريد 850 بوابة تذاكر لاتلامسية للخطين الأول والثانى بتكلفة 355.4 مليون جنيه – وشراء وإعادة تاهيل الوحدات المتحركة “شراء 32 قطار + تجديد 23 قطار” بتكلفة 12285 مليون جنيه – وتطوير نظم الاشارات بتكلفة 1872 مليون جنيه – وتطوير نظم التحكم المركزى بتكلفة 282,75 مليون جنيه – وتطوير انظمة الاتصالات بتكلفة 1647,75 مليون جنيه – وتجديد أعمال السكة بتكلفة 624 مليون جنيه – وتجديد بعض الاعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 1521 مليون جنيه).

وأشار وزير النقل إلى أن مشروع تطوير ورفع كفاءة الخط الثانى يشمل توريد وتصنيع 4 قطارات مكيفة للخط الثانى للمترو بتكلفة 997,92 مليون جنيه، و شراء 6 قطارات مكيفة وجراران، وتطوير نظام الاشارات بتكلفة 3412,5 مليون جنيه.

واستقل عرفات كابينة القطار، وأثنى على الدور الذي يلعبه السائقون وجميع طوائف التشغيل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في المحافظة على انتظام هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملاين الركاب يوميا.

