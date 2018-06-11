جولة مفاجأة لرئيس السكة الحديد بمحطة القاهرة

محمود محسنأجرى المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية -اليوم الإثنين- جولة مفاجأة فى محطة سكة حديد القاهرة.وتفقد رئيس الهيئة، أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر والتأكد من القطارات الإضافية استعداداً لعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه يشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستو

محمود محسن

أجرى المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية -اليوم الإثنين- جولة مفاجأة فى محطة سكة حديد القاهرة.

وتفقد رئيس الهيئة، أرصفة المحطة وشبابيك التذاكر والتأكد من القطارات الإضافية استعداداً لعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه يشرف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب.

وأكد أن الهيئة نجحت هذا العام فى إحكام الرقابة على شبابيك حجز التذاكر والحد من بيعها فى السوق السوداء، لافتاً إلى أنها دفعت 10 قطارات إضافية يوميًا فى الاتجاهين على خطوط الوجه القبلى، من أجل مواجهة الزيادة فى أعداد الركاب والمواطنين المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم وخاصة الوجه القبلى.

وأضاف أنه يوجد مقاعد شاغرة بالقطارات الإضافية يجرى حجزها يوميًا ومطروحة للجمهور للحجز عليها قبل تحرك هذه القطارات فى نفس اليوم، مشيراً إلى أنه تم الدفع بهذه القطارات بجانب جداول التشغيل اليومية، وزيادة تركيب بعض القطارات المكيفة 38 عربة إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك بإجمالى 169 ألف مقعد إضافى لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء إجازة العيد مع أهاليهم.

ولفت إلى أنه تم مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.