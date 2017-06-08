سيـــاســة

جولة مع عناوين الصحف بمصر صباح الخميس

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وكان أهمها:الأهرام* الرئيس: إزالة «تعديات الأراضى» بالجدية والإرادة فى 15 يوما.* مصر وبوركينا فاسو تتفقان على زيادة التعاون الاقتصادى.* رئيس هيئة قناة السويس: نجاح السياسات التسويقية للهيئة فى جذب 3200
8 يونيو، 2017 8 يونيو، 2017

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وكان أهمها:

الأهرام

* الرئيس: إزالة «تعديات الأراضى» بالجدية والإرادة فى 15 يوما.

* مصر وبوركينا فاسو تتفقان على زيادة التعاون الاقتصادى.

* رئيس هيئة قناة السويس: نجاح السياسات التسويقية للهيئة فى جذب 3200 سفينة.

* الإسكندرية تعلن الحرب على المبانى المخالفة.. ووقف بناء 7 عقارات بالعجمى.

* الصحة: توزيع 225 ألف مرشح غسيل كلوى على جميع المستشفيات.

* رئيس امتحانات الثانوية العامة: لا داعى للقلق من امتحان اللغة الفرنسية.

* نائب وزير الزراعة: الوسطاء سبب ارتفاع أسعار البيض.

* فضالى: إجراءات تطوير الخط الأول للمترو جاهزة للطرح أمام الشركات العالمية.

* شكرى يلتقى وزير خارجية فرنسا اليوم.

* الكهرباء: تخفيف الأحمال صفر رغم درجات الحرارة المرتفعة.

* 700 مليون دولار من الإفريقى للتصدير والاستيراد للمشروعات الصغيرة بمصر.

* «نصر»: خطة لتطوير 580 شركة حكومية وزيادة رأسمالها.

* قابيل: بعثات ترويجية للصادرات المصرية بإفريقيا.

* إسكان البرلمان تحذر الحكومة من كوارث انهيار العقارات.

* محافظ الفيوم: مستشفى جديد بتكلفة 400 مليون جنيه الأسبوع القادم.

* النقض تؤيد إعدام 6 متهمين فى «قتل حارس قاضى الاتحادية».

* «كوبر» يستقر على 24 لاعبا للسفر الى تونس.

الأخبار

* الرئيس السيسي أمام مؤتمر إزالة التعديات: لسنا ضد أي مواطن يعمل ويجتهد علي أرضه وليس بالتعدي علي الأملاك.

* السيسي لمحافظ القليوبية: التعدي علي حرم النيل أمر غير مقبول.

* السيسي: تكثيف الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار بالساحل الإفريقي.

* اليوم.. طلاب الثانوية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.

* مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أسابيع.

* رئيس الوزراء: الحفاظ علي الأراضي الزراعية أمن قومي.

* الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية: فذنا تعليمات الرئيس بدقة دون تفرقة بين مواطن وآخر.

* محافظ الوادي الجديد: ٢٠٨٨ حالة تعد بمساحة ١١٩ ألف فدان.

* محافظ البحيرة: استرداد ٧٠٠ فدان في رشيد.

* هدم «نصف» عقار الأزاريطة المائل.

* الزمالك يزاحم اﻷهلي علي ضم سيسيه وينفي هروب ستانلي.

الجمهورية

* السيسى: لا تسمحوا بالخراب.. يا شباب مصر.

* الداخلية: الإفراج عن 224 سجيناً.

* وزير التجارة والصناعة: تطبيق قانون “أفضلية الإنتاج المحلي”.. وعقوبات رادعة للمخالفين.

* محافظ البحيرة: إنشاء أكبر مصنع ورق من قش الأرز علي 700 فدان تم استردادها برشيد.

* محافظ سوهاج: تقنين 85 ألف حالة تعد علي المباني والأراضي الزراعية.

* وزير الإسكان: تنفيذ 40 ألف وحدة اسكان اجتماعي بمحافظة الشرقية.

* هشام الشريف وزير التنمية المحلية: المرحلة الأولي من إزالة التعديات.. انتهت في 17 مايو.

* توصيل الصرف الصحي لـ 8 قري في دمياط الجديدة.. آخر يونيو.

* تأجيل محاكمة مرسي و25 آخرين في “اقتحام السجون”.

* “الفرعون” المصري محمد صلاح: كلمات الرئيس تدفعني دائماً للأمام.

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