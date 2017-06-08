جولة مع عناوين الصحف بمصر صباح الخميس

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وكان أهمها:
الأهرام
* الرئيس: إزالة «تعديات الأراضى» بالجدية والإرادة فى 15 يوما.
* مصر وبوركينا فاسو تتفقان على زيادة التعاون الاقتصادى.
* رئيس هيئة قناة السويس: نجاح السياسات التسويقية للهيئة فى جذب 3200 سفينة.
* الإسكندرية تعلن الحرب على المبانى المخالفة.. ووقف بناء 7 عقارات بالعجمى.
* الصحة: توزيع 225 ألف مرشح غسيل كلوى على جميع المستشفيات.
* رئيس امتحانات الثانوية العامة: لا داعى للقلق من امتحان اللغة الفرنسية.
* نائب وزير الزراعة: الوسطاء سبب ارتفاع أسعار البيض.
* فضالى: إجراءات تطوير الخط الأول للمترو جاهزة للطرح أمام الشركات العالمية.
* شكرى يلتقى وزير خارجية فرنسا اليوم.
* الكهرباء: تخفيف الأحمال صفر رغم درجات الحرارة المرتفعة.
* 700 مليون دولار من الإفريقى للتصدير والاستيراد للمشروعات الصغيرة بمصر.
* «نصر»: خطة لتطوير 580 شركة حكومية وزيادة رأسمالها.
* قابيل: بعثات ترويجية للصادرات المصرية بإفريقيا.
* إسكان البرلمان تحذر الحكومة من كوارث انهيار العقارات.
* محافظ الفيوم: مستشفى جديد بتكلفة 400 مليون جنيه الأسبوع القادم.
* النقض تؤيد إعدام 6 متهمين فى «قتل حارس قاضى الاتحادية».
* «كوبر» يستقر على 24 لاعبا للسفر الى تونس.
الأخبار
* الرئيس السيسي أمام مؤتمر إزالة التعديات: لسنا ضد أي مواطن يعمل ويجتهد علي أرضه وليس بالتعدي علي الأملاك.
* السيسي لمحافظ القليوبية: التعدي علي حرم النيل أمر غير مقبول.
* السيسي: تكثيف الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار بالساحل الإفريقي.
* اليوم.. طلاب الثانوية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.
* مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أسابيع.
* رئيس الوزراء: الحفاظ علي الأراضي الزراعية أمن قومي.
* الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية: فذنا تعليمات الرئيس بدقة دون تفرقة بين مواطن وآخر.
* محافظ الوادي الجديد: ٢٠٨٨ حالة تعد بمساحة ١١٩ ألف فدان.
* محافظ البحيرة: استرداد ٧٠٠ فدان في رشيد.
* هدم «نصف» عقار الأزاريطة المائل.
* الزمالك يزاحم اﻷهلي علي ضم سيسيه وينفي هروب ستانلي.
الجمهورية
* السيسى: لا تسمحوا بالخراب.. يا شباب مصر.
* الداخلية: الإفراج عن 224 سجيناً.
* وزير التجارة والصناعة: تطبيق قانون “أفضلية الإنتاج المحلي”.. وعقوبات رادعة للمخالفين.
* محافظ البحيرة: إنشاء أكبر مصنع ورق من قش الأرز علي 700 فدان تم استردادها برشيد.
* محافظ سوهاج: تقنين 85 ألف حالة تعد علي المباني والأراضي الزراعية.
* وزير الإسكان: تنفيذ 40 ألف وحدة اسكان اجتماعي بمحافظة الشرقية.
* هشام الشريف وزير التنمية المحلية: المرحلة الأولي من إزالة التعديات.. انتهت في 17 مايو.
* توصيل الصرف الصحي لـ 8 قري في دمياط الجديدة.. آخر يونيو.
* تأجيل محاكمة مرسي و25 آخرين في “اقتحام السجون”.
* “الفرعون” المصري محمد صلاح: كلمات الرئيس تدفعني دائماً للأمام.