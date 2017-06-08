سيـــاســة

جولة مع عناوين الصحف بمصر صباح الخميس

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية صباح اليوم.. وكان أهمها:الأهرام* الرئيس: إزالة «تعديات الأراضى» بالجدية والإرادة فى 15 يوما.* مصر وبوركينا فاسو تتفقان على زيادة التعاون الاقتصادى.* رئيس هيئة قناة السويس: نجاح السياسات التسويقية للهيئة فى جذب 3200