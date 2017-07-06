جولة مع صحف الخميس .. وأهم العناوين

المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها: الأهرام * الرئيس لوفد من الكونجرس الأمريكى: حريصون على ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة. * دول مكافحة الإرهاب: لا تسامح مع التخريب القطرى. * شكرى: لامكان…



المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها:

الأهرام

* الرئيس لوفد من الكونجرس الأمريكى: حريصون على ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة.

* دول مكافحة الإرهاب: لا تسامح مع التخريب القطرى.

* شكرى: لامكان فى المجتمع الدولى لمن يمول الأنشطة الإرهابية.

* البرلمان يختتم دورته البرلمانية الثانية بعرض إنجازاته.

* خريطة لطرح 600 فرصة استثمارية بالمحافظات قريبا.

* الإرهاب الأسود يضرب نقطة تحصيل رسوم بالعياط.

* صرف دعم «تكافل وكرامة» بزيادة 100 جنيه الاثنين المقبل.

* وزير الكهرباء يعلن اليوم أسعار الشرائح الجديدة.

* سعفان: جداول زمنية لتنفيذ المشروعات مع «العمل الدولية».

* وزير الزراعة يبحث مع مسئولى «الفاو» و«الإيفاد» تعزيز التعاون.

* نائب رئيس جامعة القاهرة: لا تنمية اقتصادية بدون خطاب دينى جديد.

* الإدارية العليا: من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية.

* البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 31.3 مليار دولار.

* وزارتا الاستثمار والبترول: فوز تحالف مصرى إماراتى بإدارة طرح شركة إنبى بالبورصة.

* تبادل الخبرات الصناعية مع الاتحاد الأوروبى فى مؤتمر الإثنين المقبل.

* 290 طالبا تقدموا بأوراقهم للمدرسة النووية بالضبعة.

* مباحث التموين تتفق مع اعضاء الغرف التجارية وأصحاب السلاسل على تثبيت أسعار السلع.

* إخلاء سبيل «عز» و«عسل» فى قضية تراخيص الحديد بكفالة 250 ألف جنيه.

* الزمالك يبحث عن «الثقة» أمام الاتحاد.. وبتروجت يلتقى المقاولون فى الدورى اليوم.

الأخبار

* السيسي يبحث مع الرئيس الأمريكي هاتفياً الموقف المصري الخليجي تجاه قطر.

* ترامب يؤكد مساندة الولايات المتحدة لمصر في حربها ضد الإرهاب.

* السيسي: حريصون علي ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة.

* شكري: حان وقـت الحسم مع كل من يرعي الإرهاب.

* خالد الخليفة: من ينتمي للإخوان يعامل إرهابي.

* الجبير: التشاور مستمر ولنا الحق في اتخـاذ إجراءات بالوقت المناسب.

* البرلمان العربي: توحيد المواقف لمواجهة الدول الداعمة للإرهاب.

* الحكومة: صرف تعويضات المقاولين لاستكمال المشروعات المتوقفة.

* «المركزي»: تدفقات النقد الأجنبي تجاوزت 704 ملايين دولار.

* صندوق «تحيا مصر»: تحديث 3984 منزلاً بتكلفة 89 مليون جنيه.

* وزير الري: مصر ليست ضد مشروعات التنمية بدول الحوض.

* ‎القائم بالأعمال الأمريكي: نشكر السيسي لدعمه علاقات البلدين.

* انخفاض أسعار البيض وارتفاع الدواجن.

* تحسن الطقس خلال 48 ساعة.

* جنازات عسكرية لوداع شهداء الشرطة في الإسكندرية والبحيرة والشرقية.

* إخلاء سبيل عز وعسل بكفالة ٢٥٠ ألف جنيه لكل منهما ومنعهما من السفر.

* إعارة مصطفي فتحي للتعاون السعودي مقابل مليون و٤٠٠ ألف دولار.

الجمهورية



* الرئيس.. يشرح التطورات السياسية والاقتصادية في مصر.. لوفد الكونجرس الأمريكي.

* مصروالسعودية والإمارات والبحرين في بيان تاريخي: لم يعد ممكناً التسامح مع الدور التخريبي لقطر.

* رئيس هيئة سلامة الغذاء: تأخرنا 8 سنوات.. ولولا تدخل الرئيس لما ظهرت “الهيئة” للنور.

* سحر نصر: زيادة دعم برامج الحماية المجتمعية بصندوق “تحيا مصر”.

* مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل: الحبس للتعدي علي النيل.. ولجنة قانونية للوقاية من الفساد.

* خبراء الاقتصاد: “المرحلة الصعبة”.. أوشكت علي الانتهاء.

* وزير الصحة: دعم صحة المرأة بـ 400 عيادة بالمستشفيات.

* صحة النواب: قانون ضبط عمل الأطباء بسبب خلل المنظومة.

* أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية إيطاليا تطورات أزمة قطر.

* الإدارية العليا: من حق “المحتجزين” إجراء مكالمة بمحاميهم وأسرهم.

* الأهلي والزمالك جاهزان للحسم الإفريقي.