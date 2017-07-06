جولة مع صحف الخميس .. وأهم العناوين

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها:
الأهرام
* الرئيس لوفد من الكونجرس الأمريكى: حريصون على ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة.
* دول مكافحة الإرهاب: لا تسامح مع التخريب القطرى.
* شكرى: لامكان فى المجتمع الدولى لمن يمول الأنشطة الإرهابية.
* البرلمان يختتم دورته البرلمانية الثانية بعرض إنجازاته.
* خريطة لطرح 600 فرصة استثمارية بالمحافظات قريبا.
* الإرهاب الأسود يضرب نقطة تحصيل رسوم بالعياط.
* صرف دعم «تكافل وكرامة» بزيادة 100 جنيه الاثنين المقبل.
* وزير الكهرباء يعلن اليوم أسعار الشرائح الجديدة.
* سعفان: جداول زمنية لتنفيذ المشروعات مع «العمل الدولية».
* وزير الزراعة يبحث مع مسئولى «الفاو» و«الإيفاد» تعزيز التعاون.
* نائب رئيس جامعة القاهرة: لا تنمية اقتصادية بدون خطاب دينى جديد.
* الإدارية العليا: من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية.
* البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 31.3 مليار دولار.
* وزارتا الاستثمار والبترول: فوز تحالف مصرى إماراتى بإدارة طرح شركة إنبى بالبورصة.
* تبادل الخبرات الصناعية مع الاتحاد الأوروبى فى مؤتمر الإثنين المقبل.
* 290 طالبا تقدموا بأوراقهم للمدرسة النووية بالضبعة.
* مباحث التموين تتفق مع اعضاء الغرف التجارية وأصحاب السلاسل على تثبيت أسعار السلع.
* إخلاء سبيل «عز» و«عسل» فى قضية تراخيص الحديد بكفالة 250 ألف جنيه.
* الزمالك يبحث عن «الثقة» أمام الاتحاد.. وبتروجت يلتقى المقاولون فى الدورى اليوم.
الأخبار
* السيسي يبحث مع الرئيس الأمريكي هاتفياً الموقف المصري الخليجي تجاه قطر.
* ترامب يؤكد مساندة الولايات المتحدة لمصر في حربها ضد الإرهاب.
* السيسي: حريصون علي ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة.
* شكري: حان وقـت الحسم مع كل من يرعي الإرهاب.
* خالد الخليفة: من ينتمي للإخوان يعامل إرهابي.
* الجبير: التشاور مستمر ولنا الحق في اتخـاذ إجراءات بالوقت المناسب.
* البرلمان العربي: توحيد المواقف لمواجهة الدول الداعمة للإرهاب.
* الحكومة: صرف تعويضات المقاولين لاستكمال المشروعات المتوقفة.
* «المركزي»: تدفقات النقد الأجنبي تجاوزت 704 ملايين دولار.
* صندوق «تحيا مصر»: تحديث 3984 منزلاً بتكلفة 89 مليون جنيه.
* وزير الري: مصر ليست ضد مشروعات التنمية بدول الحوض.
* القائم بالأعمال الأمريكي: نشكر السيسي لدعمه علاقات البلدين.
* انخفاض أسعار البيض وارتفاع الدواجن.
* تحسن الطقس خلال 48 ساعة.
* جنازات عسكرية لوداع شهداء الشرطة في الإسكندرية والبحيرة والشرقية.
* إخلاء سبيل عز وعسل بكفالة ٢٥٠ ألف جنيه لكل منهما ومنعهما من السفر.
* إعارة مصطفي فتحي للتعاون السعودي مقابل مليون و٤٠٠ ألف دولار.
الجمهورية
* الرئيس.. يشرح التطورات السياسية والاقتصادية في مصر.. لوفد الكونجرس الأمريكي.
* مصروالسعودية والإمارات والبحرين في بيان تاريخي: لم يعد ممكناً التسامح مع الدور التخريبي لقطر.
* رئيس هيئة سلامة الغذاء: تأخرنا 8 سنوات.. ولولا تدخل الرئيس لما ظهرت “الهيئة” للنور.
* سحر نصر: زيادة دعم برامج الحماية المجتمعية بصندوق “تحيا مصر”.
* مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل: الحبس للتعدي علي النيل.. ولجنة قانونية للوقاية من الفساد.
* خبراء الاقتصاد: “المرحلة الصعبة”.. أوشكت علي الانتهاء.
* وزير الصحة: دعم صحة المرأة بـ 400 عيادة بالمستشفيات.
* صحة النواب: قانون ضبط عمل الأطباء بسبب خلل المنظومة.
* أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية إيطاليا تطورات أزمة قطر.
* الإدارية العليا: من حق “المحتجزين” إجراء مكالمة بمحاميهم وأسرهم.
* الأهلي والزمالك جاهزان للحسم الإفريقي.