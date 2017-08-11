جولة مع صحافة الجمعة .. وأهم عناوين الأخبار

المال- خاص
تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:
الأهرام
* رئيس الوزراء لـ”الأهرام”: حزمة تشريعية أمام البرلمان لتلبية احتياجات المواطنين.
* الحكومة تطلق حوارًا مجتمعيًا حول الإصلاح الإقتصادي الأسبوع المقبل.
* سامح شكري يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات أزمة قطر.
* المتحدث العسكري: ضبط 1300 كيلو حشيش و263 قطعة سلاح.
* الدكتور مصطفى السيد عالم الكيمياء ورئيس مدينة زويل لـ”الأهرام”: إقتربنا من إعلان النتائج النهائية لعلاج السرطان.. المؤامرة على علماء الشرق الأوسط وهم كبير.. و”نوبل” لا تشغلني.
* أهالي قرية الجبل الأصفر يستغيثون بعد قرار الزراعة بطردهم.. المتحدث بإسم الوزارة: يسقط حق الانتفاع بالمنازل بمجرد خروج العامل للمعاش.
* حملة للقضاء على البلهارسيا بحلول 2020.
* إسماعيل يفوض مدبولي باختصاصات الوزير المختص في “مزايدات العشوائيات”.
* تحيا مصر: الانتهاء من مشكلة العشوائيات منتصف 2018.
* 3 مؤسسات دولية تشيد بالإصلاحات الإقتصادية المصرية: مؤشرات إيجابية لتطور السياسات النقدية والمالية وتحسن مناخ الأعمال.
* المركزي: ارتفاع معدل التضخم إلى 35% خلال يوليو الماضي.
* البورصة تخاطب 12 شركة لقيد الأسهم المجانية.
* التموين تعلن عن قواعد إصدار البطاقات الاستثنائية.
* أهالي الغربية يشيعون جثمان شهيد الواجب في العريش.
* مصرع المتهمين باغتيال أميني شرطة بجمصة.
* إصابة ضابط و6 مجندين في إنقلاب “لوري” شرطة.
* 10 مدربين أجانب يطاردهم الزمالك نصفهم “عاطلون”.. واستبعاد جلال.. مفاجأة.. الاستغناء عن “المعلمين” فرقعة إعلامية ويحيى مستمر في منصبه.
* بعد إعلان رحيله إلى النصر السعودي: “الكابيتانو” يثير الأحزان في معسكر الأهلي ببرج العرب.
* “الغزال” يواصل التصعيد بهدف الرحيل إلى بيدفيست مقابل 100 ألف دولار فقط.. البدري يوافق.. وإدارة النادي تطلب 300 ألف من بطل جنوب إفريقيا وتنتظر الرد.
* الإعلام الإنجليزي يهاجم محمد النني ويفند أرقامه السلبية.
* ستوك سيتي يتمسك برمضان صبحي حتى 2022.. إدارة النادي تشيد بنجم مصر وتؤكد “موهبته غير قابلة للشك”.
الأخبار
* رئيس الوزراء: إجراءات عاجلة لتعويض شركات المقاولات.
* حجازي يلتقي قائد القيادة الأفريقية الأمريكية والسفير الأمريكي في ليبيا.
* العناني: المتحف الكبير على خريطة الاستثمار.
* تقرير البرلمان حول فساد التجارة الداخلية.. مليارات منهوبة.. والقيادات تلاعبت في “الذمة المالية”.
* تشكيل مجلس إدارة هيئة الإستثمار.. وزوبع رئيسًا تنفيذيًا.
* الشريف يبحث خطط تنمية القناطر الخيرية.
* د. أشرف الشرقاوي يتحدث لـ”الأخبار” عن عام وأربعة شهور في “قطاع الأعمال”: انتظروا أرباحًا لم تتحقق ونسلك طريق “العصر الذهبي”.
* بروتوكول بين الإنتاج الحربي ورومانيا لتصنيع أجهزة الأشعة.
* انتهاء 90٪ من “خوازيق” وقواعد أضخم كوبري معلق على النيل.
* “المونوريل” يربط بين السلام والعاصمة الإدارية عام 2020.
* المرشد يهذي داخل القفص: مرسي رضي الله عنه كان يحمل الخير لمصر!
* غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في نقل الأعضاء.
* وزارة الرياضة: موقف الأوليمبية قانوني 100%.
* حطب المسئول الأول عن الرياضة المصرية: آسف.. “أنا مش كومبارس” للوزير!
* سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق لـ”الأخبار”: إنتخابات الزمالك “مش في دماغي”.
* البدري: تغلبنا على الفرص الضائعة.. ومواجهة المصري صعبة.
* طاقم حكام أوروبي لنهائي الكأس الثلاثاء القادم.
* جهاز الزمالك متمسك بباسم ومعروف وباولو.
الجمهورية
* “الضربات الاستباقية” تدك معاقل الإرهابيين.. رئيس الأمن القومي بالنواب: نجاحات غير مسبوقة تدل على تطور القدرات والإمكانيات.
* تشييع جثمان الشهيد السقا في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة ببورسعيد.
* مصرع 3 إرهابيين في “كهف” بصحراء قنا.
* غدًا.. إنطلاق “ثالثة” تنسيق “وملاحق” الثانوية العامة.. عبدالغفار: لا أعذار للمتخلفين.. وحجازي: امتحانات الدور الثاني تحت السيطرة.
* الفوج الأول من حج القرعة.. انطلق للأراضي المقدسة.. 50 طبيبًا بالحجر الصحي.. كميات كبيرة من الأمصال لتطعيم ضيوف الرحمن.
* “الأعلى” يقر اللائحة التنفيذية لتنظيم الصحافة والإعلام.. التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأخلاقيات المهنة.
* وزير المالية لبعثة “موديز” للتصنيف الائتماني: دعم كامل من الرئيس لاستكمال الإصلاح الإقتصادي.
* الملا: عائد لإستثمارات الشبكات لأول مرة بعد قانون أنشطة الغاز.
* في الإجتماع الأول للمجلس الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة.. مضاعفة سقف قروض المشروعات إلى 5 ملايين جنيه.
* تعديلات القانون الجديد أمام مجلس النواب: عقد الإيجار 3 سنوات بدلًا من سنة والزيادة 10%.
* 12 سبتمبر.. عروض عالمية لتطوير مصانع الحديد والصلب.
* حلول خارج الصندوق أطلقتها الجيزة.. “الدالي”: تحويل تدريجي للمدارس وأخرى جديدة لاستيعاب 30 ألف طفل تقدموا للتجريبيات.
* بحضور محمد رمضان والمطرب أحمد جمال.. وشعار تحيا مصر.. مباراة في كرة القدم للمتعافين من الإدمان.
* للشهر السابع على التوالي.. مصر تحتفظ بقمة التصنيف الأفريقي.
* 15 محترفًا في قائمة منتخبنا لمواجهتي أوغندا.
* آخر كلام.. الأهلي والمصري.. بدون جماهير.
* الزملكاوية يلعبون “الكراسي الموسيقية”.. أزمة حول إيهاب جلال بسبب انتماءاته للقلعة الحمراء.
* غضب في سموحة.. بعد الرباعية.. “ستراكا” يبرر الهزيمة بسبب السبعة الصليبي.