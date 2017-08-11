جولة مع صحافة الجمعة .. وأهم عناوين الأخبار

المال- خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها: الأهرام * رئيس الوزراء لـ”الأهرام”: حزمة تشريعية أمام البرلمان لتلبية احتياجات المواطنين. * الحكومة تطلق حوارًا مجتمعيًا حول الإصلاح الإقتصادي الأسبوع المقبل. * سامح شكري يبحث مع المبعوث



المال- خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:

الأهرام

* رئيس الوزراء لـ”الأهرام”: حزمة تشريعية أمام البرلمان لتلبية احتياجات المواطنين.

* الحكومة تطلق حوارًا مجتمعيًا حول الإصلاح الإقتصادي الأسبوع المقبل.

* سامح شكري يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات أزمة قطر.

* المتحدث العسكري: ضبط 1300 كيلو حشيش و263 قطعة سلاح.

* الدكتور مصطفى السيد عالم الكيمياء ورئيس مدينة زويل لـ”الأهرام”: إقتربنا من إعلان النتائج النهائية لعلاج السرطان.. المؤامرة على علماء الشرق الأوسط وهم كبير.. و”نوبل” لا تشغلني.

* أهالي قرية الجبل الأصفر يستغيثون بعد قرار الزراعة بطردهم.. المتحدث بإسم الوزارة: يسقط حق الانتفاع بالمنازل بمجرد خروج العامل للمعاش.

* حملة للقضاء على البلهارسيا بحلول 2020.

* إسماعيل يفوض مدبولي باختصاصات الوزير المختص في “مزايدات العشوائيات”.

* تحيا مصر: الانتهاء من مشكلة العشوائيات منتصف 2018.

* 3 مؤسسات دولية تشيد بالإصلاحات الإقتصادية المصرية: مؤشرات إيجابية لتطور السياسات النقدية والمالية وتحسن مناخ الأعمال.

* المركزي: ارتفاع معدل التضخم إلى 35% خلال يوليو الماضي.

* البورصة تخاطب 12 شركة لقيد الأسهم المجانية.

* التموين تعلن عن قواعد إصدار البطاقات الاستثنائية.

* أهالي الغربية يشيعون جثمان شهيد الواجب في العريش.

* مصرع المتهمين باغتيال أميني شرطة بجمصة.

* إصابة ضابط و6 مجندين في إنقلاب “لوري” شرطة.

* 10 مدربين أجانب يطاردهم الزمالك نصفهم “عاطلون”.. واستبعاد جلال.. مفاجأة.. الاستغناء عن “المعلمين” فرقعة إعلامية ويحيى مستمر في منصبه.

* بعد إعلان رحيله إلى النصر السعودي: “الكابيتانو” يثير الأحزان في معسكر الأهلي ببرج العرب.

* “الغزال” يواصل التصعيد بهدف الرحيل إلى بيدفيست مقابل 100 ألف دولار فقط.. البدري يوافق.. وإدارة النادي تطلب 300 ألف من بطل جنوب إفريقيا وتنتظر الرد.

* الإعلام الإنجليزي يهاجم محمد النني ويفند أرقامه السلبية.

* ستوك سيتي يتمسك برمضان صبحي حتى 2022.. إدارة النادي تشيد بنجم مصر وتؤكد “موهبته غير قابلة للشك”.

الأخبار

* رئيس الوزراء: إجراءات عاجلة لتعويض شركات المقاولات.

* حجازي يلتقي قائد القيادة الأفريقية الأمريكية والسفير الأمريكي في ليبيا.

* العناني: المتحف الكبير على خريطة الاستثمار.

* تقرير البرلمان حول فساد التجارة الداخلية.. مليارات منهوبة.. والقيادات تلاعبت في “الذمة المالية”.

* تشكيل مجلس إدارة هيئة الإستثمار.. وزوبع رئيسًا تنفيذيًا.

* الشريف يبحث خطط تنمية القناطر الخيرية.

* د. أشرف الشرقاوي يتحدث لـ”الأخبار” عن عام وأربعة شهور في “قطاع الأعمال”: انتظروا أرباحًا لم تتحقق ونسلك طريق “العصر الذهبي”.

* بروتوكول بين الإنتاج الحربي ورومانيا لتصنيع أجهزة الأشعة.

* انتهاء 90٪ من “خوازيق” وقواعد أضخم كوبري معلق على النيل.

* “المونوريل” يربط بين السلام والعاصمة الإدارية عام 2020.

* المرشد يهذي داخل القفص: مرسي رضي الله عنه كان يحمل الخير لمصر!

* غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في نقل الأعضاء.

* وزارة الرياضة: موقف الأوليمبية قانوني 100%.

* حطب المسئول الأول عن الرياضة المصرية: آسف.. “أنا مش كومبارس” للوزير!

* سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق لـ”الأخبار”: إنتخابات الزمالك “مش في دماغي”.

* البدري: تغلبنا على الفرص الضائعة.. ومواجهة المصري صعبة.

* طاقم حكام أوروبي لنهائي الكأس الثلاثاء القادم.

* جهاز الزمالك متمسك بباسم ومعروف وباولو.

الجمهورية

* “الضربات الاستباقية” تدك معاقل الإرهابيين.. رئيس الأمن القومي بالنواب: نجاحات غير مسبوقة تدل على تطور القدرات والإمكانيات.

* تشييع جثمان الشهيد السقا في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة ببورسعيد.

* مصرع 3 إرهابيين في “كهف” بصحراء قنا.

* غدًا.. إنطلاق “ثالثة” تنسيق “وملاحق” الثانوية العامة.. عبدالغفار: لا أعذار للمتخلفين.. وحجازي: امتحانات الدور الثاني تحت السيطرة.

* الفوج الأول من حج القرعة.. انطلق للأراضي المقدسة.. 50 طبيبًا بالحجر الصحي.. كميات كبيرة من الأمصال لتطعيم ضيوف الرحمن.

* “الأعلى” يقر اللائحة التنفيذية لتنظيم الصحافة والإعلام.. التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأخلاقيات المهنة.

* وزير المالية لبعثة “موديز” للتصنيف الائتماني: دعم كامل من الرئيس لاستكمال الإصلاح الإقتصادي.

* الملا: عائد لإستثمارات الشبكات لأول مرة بعد قانون أنشطة الغاز.

* في الإجتماع الأول للمجلس الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة.. مضاعفة سقف قروض المشروعات إلى 5 ملايين جنيه.

* تعديلات القانون الجديد أمام مجلس النواب: عقد الإيجار 3 سنوات بدلًا من سنة والزيادة 10%.

* 12 سبتمبر.. عروض عالمية لتطوير مصانع الحديد والصلب.

* حلول خارج الصندوق أطلقتها الجيزة.. “الدالي”: تحويل تدريجي للمدارس وأخرى جديدة لاستيعاب 30 ألف طفل تقدموا للتجريبيات.

* بحضور محمد رمضان والمطرب أحمد جمال.. وشعار تحيا مصر.. مباراة في كرة القدم للمتعافين من الإدمان.

* للشهر السابع على التوالي.. مصر تحتفظ بقمة التصنيف الأفريقي.

* 15 محترفًا في قائمة منتخبنا لمواجهتي أوغندا.

* آخر كلام.. الأهلي والمصري.. بدون جماهير.

* الزملكاوية يلعبون “الكراسي الموسيقية”.. أزمة حول إيهاب جلال بسبب انتماءاته للقلعة الحمراء.

* غضب في سموحة.. بعد الرباعية.. “ستراكا” يبرر الهزيمة بسبب السبعة الصليبي.