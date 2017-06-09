جولة مع أهم عناوين الصحف .. الجمعة 9 يونيو

المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية.. وكان أهمها: الأهرام * مصر والسعودية والإمارات والبحرين تدرج 59 شخصًا و12 كيانًا مرتبطة بقطر بقوائم الإرهاب. * مصر تطالب مجلس الأمن بالتحقيق في دفع قطر مليار دولار لتنظيم…



المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية.. وكان أهمها:

الأهرام

* مصر والسعودية والإمارات والبحرين تدرج 59 شخصًا و12 كيانًا مرتبطة بقطر بقوائم الإرهاب.

* مصر تطالب مجلس الأمن بالتحقيق في دفع قطر مليار دولار لتنظيم إرهابي.

* السيسي وحمد يتفقان على تعزيز جهود العمل العربي المشترك.

* مصر والبحرين: قطع العلاقات مع قطر جاء بعد فشل محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية.. السيسي يثمن منح جائزة “عيسى لخدمة الإنسانية” لمستشفى سرطان الأطفال بمصر.. بن عيسى يشيد بحرص مصر على التضامن العربي ووقوفها مع أشقائها ضد كل من يهدد أمنهم.

* السيسي يؤكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطنين.

* في مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين.. باريس والقاهرة تسعيان إلى حل سلمي للأزمة الليبية.

* الإمام الأكبر: زيادة المنح الدراسية لطلاب بوركينا فاسو.

* عبدالغفار: استرداد أراضي الدولة في مقدمة أولويات الوزارة.

* الوفد البرلماني المصري يناقش إدراج “الإخوان” جماعة إرهابية خلال زيارته للكونجرس.

* جامعة القاهرة تتقدم 70 مركزًا على مستوى جامعات العالم.

* 200 ألف معتمر نقلتهم مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة.

* لجنة لمتابعة أحوال المصريين بقطر برئاسة وزيرة التضامن.

* عامر: ودائع العملاء في بنك قطر الوطني الأهلي بمصر آمنة تمامًا.

* قابيل: تعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وألمانيا.

* نصر: زيادة عدد المناطق الحرة في المحافظات.

* قرار جمهوري بتخصيص 177 فدانًا لإنشاء محطة كهرباء العاصمة.

* “البترول” تسدد 2٫2 مليار دولار للشركاء الأجانب.

* تراجع التضخم السنوي خلال مايو إلى 30.9%.

* 6٫8 مليار دولار استثمارات أجنبية في 5 أشهر وأرباح غير مسبوقة لشركات قطاع الأعمال.

* 23 لاعبًا في القائمة النهائية للأهلي بدورى أبطال العرب.. إدارة النادي: لم نفاوض كاسونجو نهائيًا.. ومعلول يعود للقاهرة الأربعاء.

* إيناسيو يقود مران الزمالك.. وملف الراحلين يحمل المفاجآت.. طاقم تحكيم جنوب إفريقي لمباراة إتحاد العاصمة في دوري إفريقيا.

الأخبار

* الرئيس يؤكد خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي: ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية.

* السيسي: تكثيف الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار بالساحل الإفريقي.

* صدقي في تخريج دورات جديدة بأكاديمية ناصر العسكرية: يخطئ من لا يعرف قدر مصر وقواتها المسلحة.

* رئيس بوركينا فاسو يلتقي رئيس الوزراء والإمام الأكبر ويزور مصنع 200 الحربي.

* شكري خلال استقباله نظيره البوركيني: استعداد مصر للمساهمة في تنمية بوركينا فاسو.

* الإنجليزي “أبكى” طالبات الثانوية مع نهاية الأسبوع الأول.

* بروتوكول تعاون بين “أخبار اليوم” والمدارس الخاصة لاكتشاف ورعاية الموهوبين.

* ياسر رزق: تكليف رئاسي للمؤسسات القومية لرعاية المبدعين.

* “الوزراء” يوافق على قانوني الشركات المساهمة وتصاريح إنشاء الطرق.

* د. سحر: نستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية العام الحالي.

* المالية تطالب ممولي الضرائب العقارية بسرعة السداد قبل 15 يونيو.

* 6.8 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتناهية الصغر في 5 محافظات.

* وزير السياحة ردًا على المهاجمين والمستقيلين: 50% زيادة في السائحين و100% في الليالي والإيرادات تضاعفت في ثلث عام.

* إزالة أكثر من 110 ألف حالة تعد على النيل.

* الفراعنة في تونس اليوم لمواجهة نسور قرطاج.. بعد غد.

* أزارو يوقع رسميًا للأهلي في أغادير.. اللاعب في القاهرة بعد مباراة المغرب والكاميرون.. والبدري يطالب بحضور الجماهير أمام إنبي.

الجمهورية

* الرئيس أجتمع بقيادات “الأعلى للإعلام”: مكرم: تجاوزات “بالجملة” في دراما رمضان.

* وزير الخارجية السوداني: علاقاتنا مع مصر تاريخية.. ولا تحتاج لتدخل دول أخرى.

* وزير الدفاع: يخطئ من لا يعي قدر مصر وقواتها المسلحة.. جيشنا ركيزة القيم ومعاني الوطنية والشرف وإنكار الذات.

* “تشريعية البرلمان” تبدأ مناقشة “تيران وصنافير”.. الأحد.

* محلب وجمال الدين سيرًا على الأقدام في العريش.

* “إسماعيل” يعرض تجربة الإصلاح الإقتصادي على رئيس بوركينا فاسو.. تفعيل اللجنة المشتركة.. خط طيران مباشر.. مصانع للدواء.. تعاون زراعي.. مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف.

* “قابيل” يبحث استعدادات زيارة الرئيس لبرلين.. السيسي يشارك في القمة الإفريقية الألمانية.. الأسبوع المقبل.. التوقيع على محضر اللجنة الإقتصادية للمشروعات الجديدة وتبادل الحوار الاستثماري.

* وزير الداخلية في إجتماع مع مديري الأمن: أقصى درجات الاستعداد لتأمين المنشآت الحيوية.. خدمات مكثفة للكنائس والأديرة والمناطق السياحية والمشروعات القومية.

* سحر نصر أمام إتحاد المستثمرين.. لائحة قانون الاستثمار خلال شهر.. وإصلاحات هيكلية بالوزارة.. خريطة شاملة وتطوير 3 مناطق صناعية مهجورة بقليوب والصف وميت غمر.

* وزير النقل: تذاكر قطارات العيد.. بدون سوق سوداء.

* اكتشاف مقبرة من العصر الهيلنستي بالشاطبي.

* الإسكندرية تنتظر كارثة جديدة.. برج مائل بفلكي المتنزه.. يحوي حضانة أطفال.. بني من 10 سنوات وصدر قرار إزالته منذ شهور.

* سوق حضاري بالبساتين.. يموله صندوق العشوائيات.. أخيرًا.. سوق التونسي يودع الحرائق.. البناء على عامين.. ويستوعب أنشطة الأثاث والخردة وأسفل الكوبري.

