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جولة مع أهم العناوين بصحف السبت

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأهم وأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. ومنها:الأهرام– السيسى يؤكد ضرورة وقف تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية فى ليبيا– إسماعيل: الدولة مهتمة بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية فى مختلف القطاعات– الوكيل: إنشاء اتحاد غرف تجارية لدول طريق الح
9:18 ص, الأحد, 14 مايو 17 9:18 ص, الأحد, 14 مايو 17

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأهم وأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. ومنها:

الأهرام

– السيسى يؤكد ضرورة وقف تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية فى ليبيا

– إسماعيل: الدولة مهتمة بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية فى مختلف القطاعات

– الوكيل: إنشاء اتحاد غرف تجارية لدول طريق الحرير لتيسير حركة البضائع

– اجتماع طارئ للأعلى للإعلام

– اليوم أول إجراء ضد قناة فضائية خالفت قواعد المهنية

– مصر مقرا إقليميا للمنظمة الدولية للمساعدات الملاحية

– مشروع أوروبى لتطوير نظام الإرشاد الزراعى بمصر

– الإمام الأكبر: الأديان كلها تدعو إلى السلام وتعميق المحبة بين الناس

– عبد العال رئيسا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

– الطماوى : مجلس النواب ينتظر حيثيات قضية سحر الهوارى لإسقاط عضويتها ‮

– «‬المصريين‭ ‬الأحرار‮»‬ يعيد تشكيل هياكله التنظيمية

الأخبار

– محافظ قنا: المثلث الذهبي يدخل الخدمة قريباً

– البحرية تنقذ ٢٥ سائحاً من حريق بمركب في الغردقة

– سفر العميد الحسيني مصاب «المرقسية» لاستكمال علاجه بلندن خلال ساعات

– عمومية مجلس الدولة تتمسك بالأقدمية.. وترشح دكروري للرئاسة

– الداخلية: ترخيص «التوك توك» بالمحافظات واستثناء القاهرة

– عرفان: تحديث التشريعات لمكافحة الفساد

– سحر: مصر تمتلك مؤهلات جذب الاستثمارات

الجمهورية

– تحديث بيانات التموين لـ60 مليون مواطن

– الصرف الصحي يغطي 40% من الريف خلال عامين

– مجلس الأمن يعتمد بالإجماع الإطار الدولي لمكافحة الخطاب الإرهابي

– 50 قرشاً انخفاضاً في سعر كيلو السكر

– اتحاد العمال يدعو قومي الأجور لاجتماع عاجل

– 3500 فرصة عمل للشباب بملتقي توظيف فاقوس

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بقلم

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