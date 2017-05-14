جولة مع أهم العناوين بصحف السبت



المال – خاص تقدم بوابة “المال” عرضا لأهم وأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. ومنها: الأهرام – السيسى يؤكد ضرورة وقف تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية فى ليبيا – إسماعيل: الدولة مهتمة بتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية فى مختلف القطاعات – الوكيل: إنشاء اتحاد غرف تجارية لدول طريق الحرير لتيسير حركة البضائع – اجتماع طارئ للأعلى للإعلام – اليوم أول إجراء ضد قناة فضائية خالفت قواعد المهنية – مصر مقرا إقليميا للمنظمة الدولية للمساعدات الملاحية – مشروع أوروبى لتطوير نظام الإرشاد الزراعى بمصر – الإمام الأكبر: الأديان كلها تدعو إلى السلام وتعميق المحبة بين الناس – عبد العال رئيسا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط – الطماوى : مجلس النواب ينتظر حيثيات قضية سحر الهوارى لإسقاط عضويتها ‮ – «‬المصريين‭ ‬الأحرار‮»‬ يعيد تشكيل هياكله التنظيمية الأخبار – محافظ قنا: المثلث الذهبي يدخل الخدمة قريباً – البحرية تنقذ ٢٥ سائحاً من حريق بمركب في الغردقة – سفر العميد الحسيني مصاب «المرقسية» لاستكمال علاجه بلندن خلال ساعات – عمومية مجلس الدولة تتمسك بالأقدمية.. وترشح دكروري للرئاسة – الداخلية: ترخيص «التوك توك» بالمحافظات واستثناء القاهرة – عرفان: تحديث التشريعات لمكافحة الفساد – سحر: مصر تمتلك مؤهلات جذب الاستثمارات الجمهورية – تحديث بيانات التموين لـ60 مليون مواطن – الصرف الصحي يغطي 40% من الريف خلال عامين – مجلس الأمن يعتمد بالإجماع الإطار الدولي لمكافحة الخطاب الإرهابي – 50 قرشاً انخفاضاً في سعر كيلو السكر – اتحاد العمال يدعو قومي الأجور لاجتماع عاجل – 3500 فرصة عمل للشباب بملتقي توظيف فاقوس