جولة مع أبرز عناوين الصحف المصرية .. الخميس 19 أكتوبر

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضًا لأبرز ما جاء في عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:الأهرام* الرئيس: تطوير منظومة التعليم والاهتمام بالموهوبين.* السيسى يستعرض إجراءات دفع التنمية وإصلاح الجهاز الحكومى بالدولة.* مجلس الوزراء يناقش تفعيل إستراتيجية تخفيض معدل النمو السكانى.* وزي



المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضًا لأبرز ما جاء في عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:

الأهرام

* الرئيس: تطوير منظومة التعليم والاهتمام بالموهوبين.

* السيسى يستعرض إجراءات دفع التنمية وإصلاح الجهاز الحكومى بالدولة.

* مجلس الوزراء يناقش تفعيل إستراتيجية تخفيض معدل النمو السكانى.

* وزير الرى: قلقون من تأخر دراسات سد النهضة.

* إقبال المستثمرين الدوليين على السندات المصرية يخفض أسعار الفائدة.

* بعد تقنين أوضاعهم: تسليم 24 عقدا لملاك «شق الثعبان» بالقاهرة.

* طالب أزهرى يحصد المركز الثانى فى جائزة عالمية بدبى.

* الموافقة على مشروع قانون المرور الجديد.

* النواب: تشريع جديد وحوار مجتمعى توعية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

* معلومات الوزراء: توافر مخزون كاف من أدوية مشتقات الدم.

* وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل محكمتى القيم والقيم العليا.

* غادة والى: علاج 12 ألف مدمن خلال 9 أشهر.

* تجهيز مخرات الصف وأطفيح لمواجهة السيول.

* «الصحفيين» تشكر الرئيس السيسى لدعمه «النقابة».

* «التموين»: غلق مكتب القمح الأمريكى لن يؤثر على الواردات المصرية.

* 150 مليون دولار لإنشاء محطتى طاقة شمسية بالتعاون مع أوروبا.

* قابيل يدعو لتبنى مبادرات لتنمية التجارة مع فرنسا.

* المصدرون: «مجمع خدمات 6 أكتوبر» يزيد تنافسية منتجاتنا.

* حصر تلفيات حادث العريش وتفريغ كاميرات البنك.

* فودة: مهلة لسداد متأخرات أقساط الوحدات السكنية بجنوب سيناء.

* بعد موافقة مجلس الوزراء.. زيادة حافز العاملين بإسعاف شمال سيناء.

* محطة لتحلية مياه البحر بالضبعة بتكلفة 510 ملايين جنيه.

* المحكمة فى حيثيات حكمها فى أحداث «جامع الفتح»: اعتصام رابعة أكبر جريمة فى حق المصريين.

* ضبط 1905 قطع أثرية وعملات ذهبية مع موظف بالشرقية.

* حبس تاجر يبيع أدوية «القلب» المهربة عبر الـ «فيس بوك».

* صاحب مخبز يستولى على 400 بطاقة تموينية.

* أبوريدة يعتذر عن عدم الترشح للجنة الأوليمبية.

الجمهورية

* السيسي: الارتقاء بالتعليم يساعدنا علي امتلاك أدوات العصر.

* الحكومة توافق علي مشروع قانون المرور الجديد.

* في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: شهادات دولية جديدة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

* الرئيس خلال استقباله وزيرة الدولة البرتغاليه للتحديث الإداري: هدفنا دفع التنمية وعلاقتنا مع البرتغال قوية ومتميزة.

* 240 نائباً من الأحزاب والمستقلين.. انضموا لحملة “علشان تبنيها”.

* خبراء الدبلوماسية والسياسة.. المصريون والعرب: الحفاظ علي الدولة الوطنية العربية.. هدف استراتيجي ثابت للرئيس السيسي.

* حيثيات الحكم في أحداث مسجد الفتح: “الجماعة” رفعت شعار السلطة أو الإرهاب لإعادة “مرسي”.

* أرادت شراء “توك توك” لزوجها الشاب.. فقتلها جارها وزوجته.

* الزمالك يواجه “إحباط” التحكيم.