جولة مع أبرز عناوين الصحف المصرية .. الخميس 19 أكتوبر

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضًا لأبرز ما جاء في عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:
الأهرام
* الرئيس: تطوير منظومة التعليم والاهتمام بالموهوبين.
* السيسى يستعرض إجراءات دفع التنمية وإصلاح الجهاز الحكومى بالدولة.
* مجلس الوزراء يناقش تفعيل إستراتيجية تخفيض معدل النمو السكانى.
* وزير الرى: قلقون من تأخر دراسات سد النهضة.
* إقبال المستثمرين الدوليين على السندات المصرية يخفض أسعار الفائدة.
* بعد تقنين أوضاعهم: تسليم 24 عقدا لملاك «شق الثعبان» بالقاهرة.
* طالب أزهرى يحصد المركز الثانى فى جائزة عالمية بدبى.
* الموافقة على مشروع قانون المرور الجديد.
* النواب: تشريع جديد وحوار مجتمعى توعية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
* معلومات الوزراء: توافر مخزون كاف من أدوية مشتقات الدم.
* وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل محكمتى القيم والقيم العليا.
* غادة والى: علاج 12 ألف مدمن خلال 9 أشهر.
* تجهيز مخرات الصف وأطفيح لمواجهة السيول.
* «الصحفيين» تشكر الرئيس السيسى لدعمه «النقابة».
* «التموين»: غلق مكتب القمح الأمريكى لن يؤثر على الواردات المصرية.
* 150 مليون دولار لإنشاء محطتى طاقة شمسية بالتعاون مع أوروبا.
* قابيل يدعو لتبنى مبادرات لتنمية التجارة مع فرنسا.
* المصدرون: «مجمع خدمات 6 أكتوبر» يزيد تنافسية منتجاتنا.
* حصر تلفيات حادث العريش وتفريغ كاميرات البنك.
* فودة: مهلة لسداد متأخرات أقساط الوحدات السكنية بجنوب سيناء.
* بعد موافقة مجلس الوزراء.. زيادة حافز العاملين بإسعاف شمال سيناء.
* محطة لتحلية مياه البحر بالضبعة بتكلفة 510 ملايين جنيه.
* المحكمة فى حيثيات حكمها فى أحداث «جامع الفتح»: اعتصام رابعة أكبر جريمة فى حق المصريين.
* ضبط 1905 قطع أثرية وعملات ذهبية مع موظف بالشرقية.
* حبس تاجر يبيع أدوية «القلب» المهربة عبر الـ «فيس بوك».
* صاحب مخبز يستولى على 400 بطاقة تموينية.
* أبوريدة يعتذر عن عدم الترشح للجنة الأوليمبية.
الجمهورية
* السيسي: الارتقاء بالتعليم يساعدنا علي امتلاك أدوات العصر.
* الحكومة توافق علي مشروع قانون المرور الجديد.
* في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: شهادات دولية جديدة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
* الرئيس خلال استقباله وزيرة الدولة البرتغاليه للتحديث الإداري: هدفنا دفع التنمية وعلاقتنا مع البرتغال قوية ومتميزة.
* 240 نائباً من الأحزاب والمستقلين.. انضموا لحملة “علشان تبنيها”.
* خبراء الدبلوماسية والسياسة.. المصريون والعرب: الحفاظ علي الدولة الوطنية العربية.. هدف استراتيجي ثابت للرئيس السيسي.
* حيثيات الحكم في أحداث مسجد الفتح: “الجماعة” رفعت شعار السلطة أو الإرهاب لإعادة “مرسي”.
* أرادت شراء “توك توك” لزوجها الشاب.. فقتلها جارها وزوجته.
* الزمالك يواجه “إحباط” التحكيم.