جولة ليلية لرئيس الوزراء في شرم الشيخ.. تطوير 18 ميدانا بالتعاون مع رجال الأعمال

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، زيارته إلى مدينة شرم الشيخ، وأجرى جولة ليلية موسعة لتفقد سير العمل بمشروعات التطوير في العديد من الطرق والميادين الرئيسية، ضمن خطوات تأهب المدينة لاستقبال الزوار والمشاركين بمؤتمر تغير المناخ COP27 الشهر المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التي تنفذ مشروعات تطوير شوارع وطرق وميادين مدينة شرم الشيخ، والعمل على الانتهاء من تلك المشروعات قبل بدء فعاليات مؤتمر تغير المناخ بوقت كافٍ، للظهور بالمظهر اللائق بمكانة الدولة المصرية خلال المؤتمر.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير ميدان “السلام” الذي تتوسطه أيقونة السلام، وعدة ميادين أخرى أهمها ميدان “ساحة العَلَم”، حيث استمع إلى شرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أوضح فيه أن مدينة شرم الشيخ، تشهد تطوير نحو ۱۸ ميداناً رئيسياً، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد أن الجميع يعمل على مدار 24 ساعة، وتنفيذ الأعمال يجري على قدم وساق من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الخاصة باستضافة المؤتمر.

فودة: أعمال التطوير بالمدينة تتماشى مع نشر المساحات الخضراء ضمن تحول المدينة للأخضر استعداداً لمؤتمر تغير المناخ

ولفت المحافظ إلى أن أعمال تطوير الميادين تشمل أعمال الإضاءة والإنارة الليلية، وتنسيق الموقع العام، فضلاً عن سواري الأعلام، وتنفيذ مسطحات خضراء، وأحواض زهور، وأعمال تجميل، ونافورات مياه، لإضفاء مظهر جمالي، ولكي تتماشى أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، مع نشر المساحات الخضراء ضمن تحول المدينة للأخضر، في اطار الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ.

وأشار اللواء خالد فودة إلى أنه تم أيضاً الانتهاء من زراعة النخيل بالطريق الأوسط وتنفيذ الشبكات، وجار استكمال أعمال التشجير بطرق قاعة المؤتمرات، وباقي الطرق والميادين بالمدينة.

وجرى استعراض موقف تطوير الطرق بالمدينة، حيث تم الإشارة إلى أن أعمال تطوير الطرق تتم بنسبة تصل إلى 90%، ويتم تنفيذ طرق جديدة ورفع كفاءة طرق موجودة بالمدينة بإجمالي أطوال تتعدى 200 كم، في إطار المخطط الاستراتيجي والتنموي للمدينة بتنفيذ شبكة طرق لجذب الاستثمارات.

وتفقد رئيس الوزراء أعمال الإضاءة الليلية التي يتم تنفيذها لإظهار روعة الجبل، وإضفاء سحر خاص للمدينة ليلاً.

وتابع رئيس الوزراء، سير العمل في عدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن جهود تهيئة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث العالمي المهم.

وأشار ممثل الهيئة إلى أنها تقوم بإنشاء وتطوير الطرق، بما يتضمن تطوير الطريق الدائري بطول 22.4 كم، بزيادة الحارات المرورية له، ليصبح عرضه 68 متراً، وتدعيمه بمسار للدراجات، وإنشاء وتطوير 51 طريقاً بالمدينة بإجمالي 111.7 كم، لتتضمن 5 حارات مرورية لكل اتجاه، وإضافة مسار للدراجات، إلى جانب تطوير الطرق بمنطقة الرويسات بإجمالي طول 32.5 كم، وتطوير الطرق بحي النور بإجمالي طول 16 كم، فضلاً عن تنفيذ أعمال تسوية الموقف العام بالحديقة المركزية بإجمالي مسطح 170 ألف م2، وتنفيذ عدد من ساحات الانتظار.

وأضاف أن الهيئة تقوم أيضاً بإنشاء 5 طرق بإجمالي طول 10.3 كم، في محيط قاعة المؤتمرات التي من المقرر أن تشهد تنظيم مؤتمر تغير المناخ COP27، وكذا رفع كفاءة وتوسعة طريقين آخرين بإجمالي طول 8 كم، ليصبح كل طريق يتضمن 5 حارات مرورية لكل اتجاه مع اضافة مسار للدراجات.

كما عرض ممثل الهيئة الهندسية موقف تنفيذ أعمال إنارة الطرق التي تتم بمدخل مدينة شرم الشيخ، ومحيط قاعة المؤتمرات، وطريق المطار ـ نبق، وساحات الإنتظار المتنوعة، وذلك بإجمالي أطوال 104.5 كم، باستخدام 6529 عمود إنارة، و 8052 كشاف إنارة، و 12 كشك كهرباء، و287 كم من الكابلات الكهربائية.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع الممشى السياحي “ممشى السلام” ويؤكد: يدعم المنظومة السياحية

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، جولته الليلية، لمتابعة مشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ، حيث تفقد مشروع تنفيذ الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ “ممشى السلام”، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد أهمية مشروع الممشى السياحي في إيجاد مركز ترفيهي حضاري، يدعم المنظومة السياحية بمدينة شرم الشيخ، ويجذب السائحين والزوار، كما يساعد في إتاحة العديد من فرص العمل والتشغيل.

واستمع إلى شرح من ممثل الهيئة الهندسية، الذي أوضح أن المشروع يستهدف انشاء الممشى السياحى بطول 6 كم على الجانبين بطريق السلام بشرم الشيخ، وهو جزء من مخطط تطوير طريق السلام، وتوسعته ليصل إلى 5 حارات مرورية، مع التوسعة والرصف، وأعمال الانترلوك، والمشايات، والإضاءة، والتجميل.

وأضاف ممثل الهيئة أن تنفيذ الممشى السياحي يتضمن إقامة بوابة أيقونية في بداية الممشى بارتفاع 7 م وطول 12 م، مع تنفيذ ممشى سياحي بطول 6 كم، على جانبي الطريق، بمتوسط عرض يصل إلى 12م، بحيث يشمل الممشى رصيفا خارجيا، ومسار الدراجات بعرض 2 م، وأحواض الزراعات، ومسار المشاه بعرض 7 م، مع تنفيذ أعمال التجميل والإنارة، وكذا مساحات خضراء، وأحواض زهور.

وأشار إلى أن الممشى السياحي يشهد تنفيذ 83 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، و66 كشك بيع بمساحة 6 م، توفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تنفيذ 57 برجولة خرسانية، و 83 برجولة خشبية، ونحو 1400 مقعد متنوع، وأحواض لنباتات الظل، و2000 عمود ديكوري بارتفاع 3 م.

ولفت إلى أن “ممشى السلام” يشهد أيضاً تنفيذ “المنطقة الترفيهية”، والتي بها شلالا مياه بارتفاع 7 م، ومسرح روماني مكشوف يسع 350 فرداً، ومطعم بانوراما دائري من دورين، ومنطقة ألعاب أطفال “كيدز آریا”، ومحلات خدمية، ومسار للمشاة، وآخر للدراجات، وأماكن انتظار سيارات تسع 600 سيارة.

وتم الإشارة إلى أنه تم تدعيم الرقعة الخضراء بمدينة شرم الشيخ بنحو 400 نخلة، و 4 آلاف شجرة، و 190 ألف شجيرة كبيرة، و 50 الف متر مربع مساحات خضراء، و 40 ألف متر مربع نجيل طبيعي، لزيادة التشجير لما له من مظهر جمالي.

وقامت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، بشرح عمل ماكينات إعادة تدوير البلاستيك والتي يٌمكن للمستخدمين والمقيمين بمدينة شرم الشيخ استخدامها.

وذلك عن طريق وضع زجاجات البلاستيك داخل الماكينة من البلاستيك أو علب الكانز واستبدال عدد الزجاجات بنقاط تٌرسل على رقم الهاتف أو استخدامها في جوائز عديدة اخرى، أيضًا عند ادخال الزجاجة بالآلة وإتمام عملية التدوير يتم عزف النشيد الوطني وفقا لمفتاح رقم الموبايل للدولة المنتمى اليها.

وتهدف هذه الآلة للتأكيد على أهمية استخدام البلاستيك المعاد تدويره والمحافظة على البيئة، وسيتم انتشار هذه الماكينة في نطاق مدينه شرم الشيخ بمختلف أنحائها.