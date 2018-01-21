جولة للمال بضواحى السكك الحديدية.. إهمال مستمر رغم خطة رفع أسعار التذاكر

- حمامات القطارات تتحول لعربات صغيرة أثناء الذروة- ركاب: نستخدم السكة الحديد لأنها غير مكلفةمدحت إسماعيلشهدت الآونة الأخيرة، تسليطا للضوء وتركيزا على السكة الحديد، خصوصا بعد الإعلان بشكل متكرر عن خطة لتطوير خدمة القطارات، مع تحريك أسعار التذاكر، بهدف تقليص خسائر الهيئة التى تتجاوز سنوياً

– حمامات القطارات تتحول لعربات صغيرة أثناء الذروة

– ركاب: نستخدم السكة الحديد لأنها غير مكلفة

مدحت إسماعيل

شهدت الآونة الأخيرة، تسليطا للضوء وتركيزا على السكة الحديد، خصوصا بعد الإعلان بشكل متكرر عن خطة لتطوير خدمة القطارات، مع تحريك أسعار التذاكر، بهدف تقليص خسائر الهيئة التى تتجاوز سنوياً مليارى جنيه.

«المال» قامت بجولة نهاية الأسبوع الماضى، رصدت خلالها تدنى الخدمة المقدمة للركاب، خاصة فى القطارات العاملة على خطوط الضواحى، فالعربات تؤكد تدنى مستوى الجودة، وأنها غير آدمية، وتنتشر ظاهرة اعتلاء الركاب أماكن الحقائب والمتعلقات، وأسطح العربات من الخارج، ومقدمة الجرارات، والوقوف على الأبواب، واستخدام الحمامات كغرفة صغيرة للجلوس فى حالة الزحام، إضافة إلى أن شبابيك القطارات من دون زجاج، مع اختفاء أمناء الشرطة تماما، فضلاً عن انتشار ظاهرة الباعة الجائلين، بين بائع للسندوتشات، وآخر للمياه المعدنية والغازية، وثالث للشاى والحلويات، ورابع للإكسسوارات والملابس الجاهزة.

وشملت «الجولة»، قطارات خطى ضواحى «القاهرة منوف»، والقاهرة المناشى، اللذان ينطلقان من رصيف 11 بمحطة سكة حديد مصر، فى الواحدة وربع لقطار الخط الأول، والثالثة والنصف للثانى»، والتقينا العديد من الركاب الذين اعتادوا على استقلالها يومياً.

وبسئول أحمد حسن، مدرس بالقاهرة، ويقيم فى منطقة «سمادون» أوضح أن سبب تدهور السكة الحديد يرجع إلى فقدان الملكية للمرفق، مضيفا أنه فى كثير من الأحيان يرى الركاب يقومون وخاصة فى فترة الصيف بتكسير زجاج الشبابيك، فضلاً عن إلقاء بقايا المأكولات والشرب على مقاعد القطار.

ويضف: «لو الهيئة اشترت عربيات جديدة فى الخطوط برضوا هتتكسر، القطارات اللى شغالة دى كانت كويسة من كام سنة، واتكسرت».

ويتابع: «لو اتكلمت عن التذكرة هى بسيطة وقليلة جداً بسعر أجرة السرفيس»، أنا عشان أوصل من القاهرة لمحطة «سمادون» وهى المحطة الـ16 من القاهرة هاخد أكتر من 3 ساعات مواصلات و10 جنيهات أجرة، بالقطار باخد ساعة وبدفع جنيهين»، غالبية زجاج نوافذ القطار مكسرة بالقوة من الداخل والخارج.

ويتدخل حسين طه أحد الشباب الذين يستقلون قطار «القاهرة منوف» يومياً وينزل فى محطة فى قليوب، قائلا»: أنا مع الوزير لو هيطور القطارات ويرفع سعر التذكرة بس يكون سعرها مناسب.. المرتبات أصلاً زى ماهى، وأنا بركب القطار عشان رخيص مش عشان أحسن».

ورغم توقف القطار فى محطة قليوب، لاحظت «المال»، توقفه خلال دقيقتين على بعد 10 أمتار من المحطة أمام معبر غير قانوني لعبور الأهالى، إلى الجانب الآخر، واستقلال بعضهم الآخر القطار.

وقطارات السكة الحديد تتنوع بين فئات درجة أولى وثانية مكيفة، وقطارات الـ «vip»، بالإضافة إلى القطارات المطورة، وهى أقل مستوى، وتعرف بـ «القطارات العادية أو المميزة والمطورة» ذات اللون الأصفر، ركابها من محدودى الدخل وأصحاب المستوى الاجتماعي المنخفض.

ويقتصر سير تلك القطارات على الخطوط الفرعية «الضواحى» الرابطة بين المحافظات، ومنها خطوط «القاهرة منوف طنطا»، القاهرة المناشى، وأيضا خط أبو قير بالإسكندرية وخط 23 يوليو شبين القناطر».

ويطالب عبدالله محمد، أحد ركاب منطقة قليوب إلى محطة منوف، بضرورة غلق المحطات الصغيرة والمعابر على خطوط السكة الحديد، مضيفاً «المحطات فيها بلطجية وأكثر من مرة يتم تكسيرها، وسرق ما بها من مهمات للسكة الحديد».

وحسب دراسة رسمية أعدّتها هيئة تخطيط مشروعات وزارة النقل، يوجد 3726 معبرًا غير قانونى، ونحو 185 منطقة مكشوفة على خطوط السكك الحديدية، تعبر من خلالها المركبات والمشاة من جهة لأخرى، والعكس، وتتصف بأنها شديدة الخطورة، فهى لا تتمتع بأى وسائل حماية أو تأمين، سواء للعابرين أو حتى للقطارات التى تسير عليها.

قطارات الضواحى، تشهد زحاماً شديداً فى الساعات الأولى صباح كل يوم، وتكاد تكون خالية فى الفترة من 9 12 صباحاً، وتعود للازدحام مرة أخرى، فى أوقات الذروة من 1- 7 مساء كل يوم، على غرار مترو الأنفاق، هكذا قال المهندس رياض صالح أحد ركاب الخط.

كمسرى قطارات الضواحى، من أهم مزاياه للركاب عدم التدقيق والتمسك بالحصول على قيمة التذكرة، فمجرد اعتراض الراكب على الدفع يستكمل سيره فى عربات القطار دون الدخول فى صراعات، وهذا ما حدث مع محرر «المال»، عندما رفض دفع التذكرة متعللاً بقرب نزوله فى محطة قليوب البلد المحطة الرابعة من القاهرة.

ويضيف رياض صالح راكب، أن كمسرى القطار أصبح يتجنب مشكلات الركاب، وذلك بعد تكرار التعدى عليهم، وعدم وجود نقاط أمن داخل العربات، وعدم مرافقة أمين الشرطة له أثناء تحصيله للتذاكر، مؤكدا أنه شاهد أكثر من مرة تعدى الركاب على الكمسرى، وتدخل بعض الركاب لحل المشكلة.

ويشير إلى أنه يركب قطار «القاهرة منوف»، والذى ينطلق فى الواحد والربع من كل يوم، منذ أكثر من 12 سنة، وكان دائماً يشاهد سير أمين الشرطة مرافقا للكمسرى لحمايته، لكن الفترة الأخيرة، أصبح الأمن قليلا بشكل عام فى القطارات.

وبالانتقال إلى «خط القاهرة إيتاى البارود والمعروف باسم المناشى، وإستقلال قطار الثالثة والنصف، ترى عمال النظافة قبل خروج القطار من المحطة فقط، فقد تواجدت أكثر من عاملة لتنظيف العربة من بقايا تسالى الركاب «الترمس واللب» المنتشرة على أرضية العربة أسفل عدد كبير من مقاعدها، وحمامات القطار التى غابت عنها الصيانة، ولا يوجد منها شئ سوى بقاياها، جميعها من دون أبواب، ويستخدمها الركاب كعربات صغيرة يقف بها بعضهم حال ازدحام طرقات العربات.

بسؤال سيد إسماعيل، راكب، عن أسباب استقلاله للقطار بشكل يومى رغم من وجود بدائل أخرى، أكد أن سعر تذكرة القطار جنيها واحدا عند شرائها من شبابك تذاكر الرصيف رقم 11 بمحطة السكة الحديد، و1.5 جنيه حال شرائها من القطار، بينما تصل أجرة السرفيس إلى 10 جنيهات.

يستكمل إسماعيل: قطارات الضواحى لا تجد مكانا فى الأعياد، وذلك بسبب تخزين معظم عرباتها، وتشغيل جراراتها على الخطوط الرئيسية.

تحدث دائماً اشتباكات بين الباعة الجائلين والركاب، بسبب الازدحام الشديد، هكذا يوضح أمير حسانين، أحد الطلاب الذين اعتادوا استقلال قطار خط المناشى»البائعين كل يوم يعملوا مشاكل، ومفيش شرطة، وأنت قدامك حلين، يا تضربه أو يضربك هو وأصحابه».

مضيفاً «أنا مش عاوز أركب القطارات دى، بس هعمل أية، أجرة الميكروباص غالية، والطريق دايما واقف».

الطريف أن كمسرى قطار المناشى، لا يعرف اسم وزير النقل، أو رئيس السكة الحديد، فضلاً عن أنه لم يطلب قيمة التذكرة من محرر «المال» بعد إطلاعه على كارنية نقابة الصحفيين، واكتفى بطلب إفساح الطريق حتى يستكمل تحصيل التذاكر.

ووضعت وزارة النقل، مؤخرا، مخططا عاما، من المقدر أن تصل تكلفته نحو 44.6 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات ضخمة بقطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات، وعربات ركاب، وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، وتوفير قطع غيار ومهمات لصيانة بعض الجرارات الحالية، إضافة إلى تنظيم عمرة المحركات العاملة فى الوقت الحالى، وتقدر تكلفة تنفيذ المحور الأخير بنحو 25.7 مليار جينه، وتستهدف شراء ما يقرب من 1300 عربة جديدة، و200 جراراً.

يشمل المخطط أيضاً تطوير مزلقانات، وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية، بإجمالى تكلفة تصل إلى 17.5 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب، وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد، بإجمالى تكلفة تصل إلى 1.35 مليار جنيه.

ومن المقرر نهاية يناير الجارى، تطبيق زيادة متفاوتة بنسب تكاد تصل إلى %50 على تذاكر خطوط المسافات الطويلة «القاهرة أسوان»، والقاهرة – الإسكندرية«، وقطارات المسافات القصيرة المعروفة بالضواحى، وقد جرى تسعيرها بشكل مختلف، بسبب تدنى قيمتها المالية، التى تتراوح حالياً قبل الزيادة بين جنيه واحد إلى 2 ونصف جنيه، ليصل حدها الأدنى 3 جنيهات، تترفع تدريجيا بعد تطور الخدمة، ودخول عربات جديدة على الخطوط.

واعترف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فى أكثر من لقاء، أن قطارات الضواحى، لا يمكن تسميتها بأنها مطورة أو مميزة، بل يجب تكهينها، بسبب انتهاء عمرها الافتراضى، واستبدالها بأخرى جديدة، ومن ثم فإن وزارة النقل تستهدف شراء 1300 عربية جديدة، منها 800 عربة مميزة لتلك الخطوط.