جولة لللمال فى معارض السيارات تكشف: الأوفر برايس يجتاح السوق

شريف عيسى:انتشرت ظاهرة الأوفر برايس فى أغلب طرازات السيارات المطروحة محلياً، تزامنًا مع اتجاه الوكلاء لتقليل الحصص الاستيرادية، وخفض معدلات الإنتاج بمصانع التجميع المحلى.أجرت «المال» جولة بعدد من معارض السيارات، رصدت خلالها زيادة أسعار 18 طرازاً عن الأسعار الرسمية، بقيم متفاوتة، بي

شريف عيسى:

انتشرت ظاهرة الأوفر برايس فى أغلب طرازات السيارات المطروحة محلياً، تزامنًا مع اتجاه الوكلاء لتقليل الحصص الاستيرادية، وخفض معدلات الإنتاج بمصانع التجميع المحلى.

أجرت «المال» جولة بعدد من معارض السيارات، رصدت خلالها زيادة أسعار 18 طرازاً عن الأسعار الرسمية، بقيم متفاوتة، بين ألفين حتى 30 ألف جنيه، مع قلة المعروض، وتزايد الطلب مع طرح موديلات 2018.

قال وليد نبيل، مدير عام شركة يو تو موتورز، إن سوق السيارات شهدت الفترة الماضية عودة ظاهرة الأوفر برايس على ما يقرب من %90 من الطرازات، بعد أن لجأ الوكلاء لخفض حصص الموزعيين، والتجار، وصغار التجار.

وأشار إلى أن السوق تشهد حالياً غياب طرازات، التى تجمع محلياً، فى محاولة من بعض المصنعين لزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد أن رصدت تزايد الطلب عليها.

وأوضح أن قيمة الأوفر برايس على كل طراز تُحدد وفقاً لمدى الطلب عليه، والكمية المعروضة منه، واللون الذى يفضله العميل، والفترة الزمنية التى يمكن للعميل انتظارها فى سبيل استلام سياراته، مؤكداً أن استلام السيارة فى يوم التعاقد يكلفه قيمة أعلى من المتعاقد عليها.

وتوقع نبيل أن تشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، لجوء وكلاء إلى زيادة أسعارهم الرسمية، فى محاولة لتقليل حجم الخسائر منذ ما يقرب من عامين، التى تسارعت وتيرتها بعد الإعلان عن تحرير أسعار الصرف.

قال مصدر بشركة القرش للسيارات، إنه خلال الفترة الأخيرة شهدت رواجاً طفيفاً مقارنه بالأشهر الماضية، فى الوقت الذى لجأ فيه مستوردى السيارات إلى تقليل الحصص الاستيرادية بنسب متفاوتة بين %30 إلى %50، ما أدى إلى غياب طرازات وظهور الأفر برايس «البيع أعلى من السعر الرسمى المعلن من الوكيل».

وأشار إلى أن جميع العلامات التجارية أصيبت بارتفاعات كبيرة فى أسعارها بين %3 إلى %5 عن الأسعار الرسمية المعلنة، بعد تزايد الطلب عليها، مؤكداً أن الزيادات الكبيرة، التى تتجاوز 20 ألف جنيه فى بعض الطرازات تتبع علامات يابانية.

وأوضح أن سوق السيارات تشهد حالياً ندرة نسبية فى الطرازات المجمعة محلياً، بسبب تراجع معدلات التشغيل بمصانع السيارات، على غرار تراجع المبيعات الإجمالية للسوق، التى بلغت %41، وفقاً لتقديرات تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «إميك».

قال نشأت أبوحتة، مديرعام أبوحتة لتجارة السيارات، إن سوق السيارات خلال الفترة الراهنة يعانى من فجوة بين العرض والطلب، مؤكداً أن استمرار غياب العديد من العلامات التجارية بالكميات المناسبة يؤدى إلى استمرار ظاهرة الأوفر برايس.

أوضح أبو حتة أن سوق السيارات خلال الفترة من يناير وحتى الآن تشهد العديد من التقلبات، التى بدأت بموجة حرق للأسعار، نتيجة لزيادة المعروض من السيارات، وتراجع الطلب بعد الزيادات التى شهدتها أسعار أنواع السيارات، بعد قرارات تحرير أسعار الصرف.

تابع: «مع تصارع التجار على حرق الأسعار، وبيع بأسعار أقل من الأسعار الرسمية، لجأ الوكلاء لتقليص الحصص الاستيرادية، ما تسبب فى غياب السيارات عن المعارض، التى بلغت ذروتها خلال سبتمبر الماضى».

وأشار إلى أن سوق السيارات تعانى عدم قدرة الوكلاء على زيادة الحصص الاستيرادية، فى ظل مخاوفهم من تراجع أسعار صرف العملة الخضراء، وإمكانية تعرضهم لخسائر كبيرة.