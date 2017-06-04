جولة لقابيل في مدينة الجلود واجتماع مع أصحاب المدابغ

محمد ريحان: أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة لإتمام عملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى، لافتا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحمل الدولة كافة نفقات عملية النقل سيسهم فى الإسراع فى نقل المدابغ إلى المدينة ا

محمد ريحان:

أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة لإتمام عملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى، لافتا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحمل الدولة كافة نفقات عملية النقل سيسهم فى الإسراع فى نقل المدابغ إلى المدينة الجديدة.

وقال الوزير إنه يجرى حاليا إنهاء عمليات النقل والتركيب لـ10 مصانع التى ستشملها المرحلة الأولى لعملية النقل، حيث أنهت بعض المصانع تركيب براميل الدباغة والمعدات بالكامل وستبدأ تجارب التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الوزير لموقع مشروع مدينة الجلود بالروبيكى، والتى تفقد خلالها التجهيزات النهائية لتوصيل الخدمات للمنشآت ومتابعة تزويد المصانع بالماكينات والمعدات سواء الجديدة أو المنقولة من مجرى العيون، شارك فى الجولة المهندس ياسر المغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية والمهندس أسامة حشاد، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس التكنولوجيا للصناعة والابتكار.

وعقد الوزير خلال الجولة اجتماعا موسعا مع أصحاب الـ 10 مدابغ المنتقلة من مجرى العيون إلى الروبيكى، مؤكدا أهمية الإسراع فى إنهاء أعمال التجهيزات وتركيب المعدات وتوصيل الخدمات المتعلقة بالغاز والمياه والكهرباء والاتصالات، مشددا فى هذا الصدد إلى ضرورة قيام أجهزة الوزارة بمساعدة المنتجين فى إنهاء الإجراءات الخاصة بهذه الخدمات.

وأشار قابيل إلى أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة بدء إجراءات نقل الدفعة الثانية من مدابغ جرى العيون إلى المدينة الجديدة، حيث وجه الوزير بضرورة إنهاء كافة الأمور المتعلقة بتجهيز القواعد الخرسانية تمهيداً لتركيب المعدات ليتسنى بدء الإنتاج الفعلى لهذه المدابغ قريبا.