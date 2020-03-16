جولة لـ« المال» ترصد نقص «الكمامات» واختفاء «الكحول الإيثلى» من الصيدليات

يمكن للحكومة الإعلان عن خطوط ساخنة للإبلاغ عن أى شكل لاستغلال الموقف من قبل التجار أو الصيدليات.

رصدت جولة لـ«المال» شملت صيدليات فى الدقى والقليوبية ورمسيس عن طلب غير مسبوق على الكمامات والكحول الإيثلى، والأدوات الطبية الخاصة بالتعقيم مثل «الديتول» وبخاخات الكحول وغيرها، مع نقص فى المعروض بالسوق خلال الفترة الحالية نتيجة الإقبال عليها.

قال الدكتور على عونى، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الطلب على الكمامات ارتفع مؤخرًا، فقفز سعرها من 16 جنيها للعلبة التى تحتوى 50 قطعة إلى 170 جنيها، وتباع فى الصيدليات بين 8 إلى 10 جنيهات للكمامة، مقابل جنيه قبل الأزمة.

وأضاف عونى لـ«المال» أنه نتيجة التوعية الإعلامية واهتمام المواطنين بالنظافة الشخصية، ومنح إجازة لمدة أسبوعين للمدارس، فإن الإقبال على الكمامات والكحول ارتفع للغاية، مؤكدًا نقص الكحول الإيثلى تركيز %70 الذى يستخدم كمطهر من الصيدليات خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم بالرقابة على الصيدليات من خلال إدارة التفتيش الصيدلى التابعة لوزارة الصحة، لكن الكمامات والكحول الإيثلى تركيز %70 الذى أوصى به الخبراء لاستخدامه فى تطهير الأيدى والأسطح غير مصنفين كسلع استراتيجية، ولا توجد عليهما تسعيرة جبرية، ولو كانا كذلك لتولت الحكومة توزيعهما بما لا يدع المستهلكين عرضة لاستغلال السوق.

وأكد أنه يمكن للحكومة الإعلان عن خطوط ساخنة للإبلاغ عن أى شكل لاستغلال الموقف من قبل التجار أو الصيدليات.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الكحول ممنوع بيعه كمادة خام فى الصيدليات، ولكن يتم إضافة مركب مطهر عليه ليستخدم كمادة مطهرة.

ونفى إسماعيل نقص المعروض من مركب الكحول المطهر فى السوق، قائلًا: «يمكن للمستهلكين شراؤه من شارع القصر العينى».

وأشار إلى أن «الكمامات» التى تشهد نقصاً بالأسواق حالياً ليست العنصر الحاسم فى مكافحة الفيروس، ولكن محاولات رفع جهاز المناعة قد تساهم فى الحد من انتشاره.

وأكد أن النقص فى الكمامات فقط، لافتًا إلى أن رفع جهاز المناعة هو عنصر الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وليس ارتداء الكمامة فى الأساس.

فى السياق ذاته كشف الصيدلى أحمد ربيع من محافظة القليوبية أنه لا توجد أى أنواع من الكحوليات فى جزء كبير من الصيدليات منذ السبت، واصفاً الأمر بأنه «اختفاء من السوق»- على حد وصفه.

وقال صيدلى آخر بمنطقة الدقى إن الإقبال على شراء المواد التى تحتوى على نسبة كحول تاريخى، ولم تشهده السوق من قبل، كما أن هناك ضغطا وطلبا كبيرا من جانب الصيدليات على الشركات لتوريد كميات كبيرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال صيدلى بمحافظة الجيزة إن هناك نقصا فى بعض أنواع الكمامات خلال الفترة الحالية، كما أن بعض الصيدليات تلجأ لزيادة سعرها استغلالاً للوضع الراهن.

وأضاف أن هناك تفاوتا فى سعر الكمامات من صيدلية لأخرى، لتبدأ من 5 جنيهات وحتى 80 للكمامة الواحدة وفقا لكل نوع، مؤكداً أن السوق تشهد إقبالا كبيرا على الأنواع الأقل سعراً.

دعاء حسنى وعمر سالم: