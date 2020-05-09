جولة لـ«المال».. الكمامات «أزمة» ببعض الصيدليات لارتفاع الأسعار

طالبوا الحكومة بضرورة توفيرها في جميع الصيدليات بأسعار موحدة و ذلك لمنع أي استغلال من قبل الموزعين.

كشفت جولة لـ«المال» على عدد من الصيدليات في القاهرة وجود نقص في توافر الكمامات الطبية مع ارتفاع سعرها في حين يتم طرحها من قبل القوات المسلحة بأسعار منخفضة مطالبين الحكومة ضرورة توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين .

وقال الدكتور رأفت حنا مدير صيدلية لورا في حدائق القبة أن أسعار الكمامات الطبية تبدأ من 4 و 6 و 8 و 10 جنيهات موضحا أن الاختلاف في السعر نتيجة اختلاف الخامة والشكل .

وأكد حنا لـ المال خلال جولة على عدد من الصيدليات أن إقبال المواطنين على شراء الكمامات الطبية مازال مرتفع ولم ينخفض .

واوضح أن تلك الكمامات لها صلاحية ويجب استخدامها مرة واحدة على الأقل .

وأشار حنا إلى أن عدم توافر الكمامات الطبية في بعض الصيدليات نتيجة قيام موزعي الجملة برفع السعر على الصيدليات، مطالبا الحكومة بإنتاج كمامات طبية بسعر موحد أو قيام القوات المسلحة بإنتاجها و توزيعها على الصيدليات.

بينما قال الدكتور سمير سعد مدير صيدلية جو في العباسية إن الكمامات الطبية المتوفرة لديه بسعر 7 و 8 جنيهات .

وأكد لـ المال أن خامة الكمامة الطبية هي المتحكمة في السعر.

وأشار سعد إلى أن أسعار الكمامات الطبية قبل أزمة فيروس كورونا لم يكن لها سعر يذكر.

وطالب دكتور سمير سعد الحكومة ضرورة توحيد أسعار الكمامات الطبية لعدم بيعها بأكثر من سعر وذلك في صالح المستهلك والصيدليات على حد سواء.

من جهته قال أحد العاملين في صيدليات العزبي إن الكمامات الطبية المتوفرة حاليا بسعر 7 جنيهات، موضحا أن هناك كمامات طبية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات الفنية.

وأكد لـ المال أنه في حالة قيام الحكومة بتطبيق قرار إرتداء الكمامات الطبية للمواطنين سيؤدي ذلك الي رفع سعر الكمامات في الأسواق.

وطالب الحكومة ضرورة توفير تلك الكمامات وبأسعار مناسبة للمواطنين حيث أن هناك عدد كبير من المواطنين يقومون بتصنيع كمامات من الأقمشة والتي تعد بديل عن الكمامات الطبية.

بينما قال الدكتور مصطفي عبدالله مدير صيدلية الحياة في حدائق القبة إن الكمامات الطبية غير متوفرة لديه منذ يومين نتيجة عدم توافرها لدي الموزع الذي يتعامل معه.

وأكد عبدالله لـ المال أن الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع سعر الكمامات الطبية و عدم توافرها في الأسواق هو قيام الحكومة بإنتاجها أو التعاقد مع منتجين وتوزيعها من خلال جهات حكومية.

من جهة أخرى أكد مديري صيدليات عين الحياة و عياد عدم وجود الكمامات الطبية في صيدلياتهم منذ شهر وذلك لارتفاع سعرها من قبل موزعي الكمامات.

وطالبوا الحكومة بضرورة توفيرها في جميع الصيدليات بأسعار موحدة وذلك لمنع أي استغلال من قبل الموزعين.