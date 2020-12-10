عقـــارات

جولة لطلاب معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا لمشروعات الإسكان بالقاهرة الجديدة

لإكسابهم الخبرات
خالد الأسمر 3:27 م, الخميس, 10 ديسمبر 20 3:27 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

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قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم استقبال طلاب الفرقة الخامسة بقسم الهندسة المعمارية بمعهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، للتعرف على أهم مشروعات الإسكان بالمدينة، وذلك برفقة الدكتور ماجد منير، رئيس قسم الهندسة المعمارية بالمعهد، والمهندس طارق فرج، مدير الإسكان، والمهندس عنتر الدمرداش، مدير الخدمات. 

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وأضاف غنيم، أن الطلاب زاروا مواقع العمل بمشروعات الإسكان بالمدينة، وتشمل (JANNA للإسكان الفاخر – دار مصر – سكن مصر للإسكان المتوسط) بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، حيث أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بما تم تنفيذه من أعمال، وتبادلوا المناقشات مع مسئولى المشروعات بالمواقع.

وأشار، إلى أن الطلاب شاهدوا مراحل العمل على الطبيعة واستمعوا لشرح من مهندسي الجهاز وشركات الطرق، حول خطوات تنفيذ الأعمال المدنية والمبانى والتشطيبات والطرق وأعمال تنسيق الموقع بالمشروعات المختلفة.

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وأوضح غنيم، أن الهدف من تنظيم الزيارات لطلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية والمعاهد، للمشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها على أرض مصر حالياً، هو غرس روح الانتماء فى نفوس الطلاب، وتعريفهم بالمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها حاليا على أرض الواقع.

وتابع، أن تلك الزيارات تكسب  الطلاب من كليات الهندسة خبرات عملية، وبناء جيل من المهندسين المتميزين فى كافة المجالات، من أجل الاعتماد عليهم فى استمرار النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.​

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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