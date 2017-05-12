جولة في عناوين صحف مصر .. الجمعة

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها:الأهرام* خلال لقاء مع شريف إسماعيل.. ماي تؤكد دعم بريطانيا للإصلاحات الإقتصادية المصرية.* الداخلية تكرم عددًا من الضباط والأفراد المتميزين.* البحوث الإسلامية: تصريحات عبدالجليل لاتعبر عن الأزهر.* راشد يشارك



المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أهمها:

الأهرام

* خلال لقاء مع شريف إسماعيل.. ماي تؤكد دعم بريطانيا للإصلاحات الإقتصادية المصرية.

* الداخلية تكرم عددًا من الضباط والأفراد المتميزين.

* البحوث الإسلامية: تصريحات عبدالجليل لاتعبر عن الأزهر.

* راشد يشارك بالمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

* مد فترة تحصيل رسوم حج القرعة.

* مليار جنيه استثمارات إماراتية لإنشاء قرية ذكية.

* مصر تشارك في منتدى فيينا الدولي للطاقة.

* 1٫2 مليار جنيه لتمويل إنشاءات مدينة الأثاث بدمياط.

* مصر مرشحة لتصبح أحد أكبر مصدري الأسمنت بالمنطقة.

* بعثة تجارية لرواد الأعمال للإمارات وألمانيا وتسويق منتجاتهم إلكترونيًا.

* 25 مليون دولار من البنك الأوروبي لشركة صناعية مصرية.

* انتهاء حفر 4 محطات من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.

* “الخارجية” تعلن استرداد 45 قطعة أثرية من فرنسا بالتعاون مع “الآثار”.

* النائب العام يأمر بإحالة المستشار قاتل المجند بمدينة نصر إلى الجنايات.

* السجن المشدد 10 و5 سنوات لـ 81 إخوانيًا وبراءة 25.

* الإعدام لـ10 متهمين لقتلهم شابًا أمام المارة.

* المؤبد لـ 6 متهمين خطفوا مهندسًا وطلبوا فدية 5 ملايين جنيه.

الأخبار

* الرئيس يلتقي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية غدًا.. السيسي يوافق على تعيين الفقي مديرًا للمكتبة خلفًا لسراج الدين.

* رئيس الوزراء في مؤتمر لندن حول الصومال: مصر تدعم المصالحة الوطنية وتتطلع إلى صومال جديد.

* إسماعيل يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا ووزيري الدفاع والخارجية البريطانيين لتعزيز العلاقات الثنائية.

* وزير الداخلية يتفقد منظومة التدريب بكليتي الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة.. عبدالغفار يطالب بتطوير الأداء لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الوطن.

* “رعد 27” أضخم بيان عملي على الحدود مع ليبيا.. رماية بالذخيرة الحية لعناصر المدفعية وطائرات الأباتشي والجازيل تصيب أهدافها بدقة.

* تصفية 4 تكفيريين.. وتدمير أحد الأوكار الإرهابية بوسط سيناء.

* مساعدات طبية وغذائية مصرية للصومال وإريتريا.

* “تشريعية البرلمان” تناقش قانون المحاماة وتعقد جلسات استماع الأسبوع المقبل.. وكيل اللجنة: التعديلات تستهدف ربط الخدمة النقابية بالممارسة الفعلية للمهنة.

* “المالية” جاهزة لصرف العلاوة.. معيط: العلاوة تضاف للأجر الأساسي وبدء الإعداد لعلاوة العام القادم.

* مركز معلومات مجلس الوزراء: لا استبعاد لبطاقات التموين غير المحدثة من الحصول على تموين رمضان.

* مميش: توحيد الرسوم بموانىء قناة السويس وشباك واحد للتحصيل.

* الملا يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة “ديا” الألمانية.. استعراض خطط إنتاج الغاز في “المتوسط” وخليج السويس.

* العالم د. حسن بخيت رئيس إتحاد الجيولوجيين العرب: الثروة المعدنية تحتل 92٪ من أرض مصر.

* ضوابط جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية.

الجمهورية

* سلمها وزير الخارجية.. رسالة من السيسي لرئيس غانا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. أكوفو: مصر في طليعة الدول في مواجهة الإرهاب.. وأزورها في أقرب فرصة.. شكري: النموذج الديموقراطي الغاني يحتذى للقارة الأفريقية.

* بيان عملي للمدفعية بالذخيرة الحية “رعد 27”.. الفريق أول صدقي صبحي: بناء المقاتل المحترف الركيزة الأساسية لكفاءة القوات المسلحة.

* وزير الداخلية في أكاديمية الشرطة: إحباط “المؤامرات” بالجهود المخلصة والعزيمة والإصرار.. حققنا نجاحات كبيرة في دحر الإرهاب.

* الوفد البرلماني بعد زيارة “الميسترال” ولقاء طاقم “الغواصة 41”: دور مهم للقوات البحرية في حماية الأمن القومي وتأمين الحدود.

* وزير التعليم العالي في كفر الشيخ: مصر في المركز الـ 25 على مستوى العالم في النانوتكنولوجي.

* السيسي يفتتح قريبًا محطة تنقية المياه.. مدبولي: إنجاز خطط الإسكان والخدمات بالعاشر بنجاح.. طرح 4656 وحدة “بدار مصر”.. وتنفيذ الكباري والطرق الجديدة.

* نائب وزير المالية: الحافز الضريبي 30 شهرًا في قانون الاستثمار.. غير مقبول.. 35% زيادة في حصيلة الضرائب.. و23 ألف ممول جديد في “القيمة المضافة”.

* ردًا على شائعات أهل الشر.. ميناء دمياط يتعاقد مع تحالف “أليانس” العالمي للخطوط الملاحية.

* قنا تستعد لافتتاح كوبري نجع حمادي.. وصومعة 29 ألف متر تستوعب 60 ألف طن حبوب.

* الدفعة الأولى من عجول التسمين.. تصل الأسبوع القادم.. الشراكي: 25 مليون بيضة و3 ملايين دجاجة خلال رمضان.. طرح 12 ألف بلدي مذبوح.. قبل عيد الأضحى.

* محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء التسعة الجدد: تواجدوا بالشارع.. تعاونوا مع المجتمع المدني للصالح العام.

* إعادة تخصيص أراض بالوادي الجديد وسوهاج للمشروعات التنموية.

* 40% زيادة في أسعار بلح رمضان.. 10 جنيهات للأنواع الشعبية.. و60 جنيهًا للفاخر.

* رئيس الدولي للفروسية مع عبدالعزيز وحطب: مصر سبقت بعض دول أوروبا رياضيًا.. بعد القانون.. كل الدعم للعبة.. وسعيد بما حققته.

* الليلة.. الزمالك يفتتح دوري المجموعات بصدام “كابس”.. إيناسيو يحذر لاعبيه ويطالبهم بالفوز.. ويؤكد قوة المنافس.

* بعد تهديده بالرحيل.. الأهلي يظهر العين “الحمرا” للبدري ويبحث عن أجنبي.. الفريق في معسكر استعدادًا لزاناكو.. و22 لاعبًا في القائمة.