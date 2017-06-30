جولة في صحف الجمعة وأهم وأبرز العناوين

المال - خاص تقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز وأهم عناوين الصحف اليوم، وجاء فيها: الأهرام * الحكومة: تحريك أسعار المحروقات يوفر 40 مليار جنيه.. البديل أسوأ بكثير والقرار يضمن عدالة توزيع الدعم. * تعزيزات أمنية أمام مواقف السيارات لمنع التلاعب في تعريفة الركوب. * مجلس النواب يناقش الموازنة العامة



المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز وأهم عناوين الصحف اليوم، وجاء فيها:

الأهرام

* الحكومة: تحريك أسعار المحروقات يوفر 40 مليار جنيه.. البديل أسوأ بكثير والقرار يضمن عدالة توزيع الدعم.

* تعزيزات أمنية أمام مواقف السيارات لمنع التلاعب في تعريفة الركوب.

* مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الجديدة الثلاثاء المقبل.. 11 مليار جنيه فائض وتخفيض العجز إلى 9.1% وزيادة الإيرادات 30%.

* في ثلاثة قرارات جمهورية: أبو العلا لمحكمة النقض وحمزة لقضايا الدولة ورشيدة للنيابة الإدارية.

* قراران وزاريان بإنشاء محمية طبيعية بالمعادي وسحب الجنسية المصرية من مواطن.

* في العيد 47 لقوات الدفاع الجوي.. الفريق علي فهمي: ماضون على الطريق ومحافظون على المسيرة لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات.. الإحتفال بمنزلة الوفاء والإجلال لكل شهداء الدفاع الجوي الذين ضحوا بأرواحهم حتى تعلو رايات النصر.

* إجراءات مشددة لمنع تسريب نتيجة الثانوية.

* %10 من الأماكن بالجامعات للدبلومات الفنية وحجز اختبارات القدرات إلكترونيًا غدًا.

* في إحتفال ماسبيرو بثورة 30 يونيو.. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إرادة المصريين انتصرت على قوى الظلام والإرهاب.

* رئيس التليفزيون: الإنجازات والمشروعات القومية في أفلام تسجيلية وبرامج خاصة على القنوات.

* إنجاز 70% من محور ربط “الصحراوي” بالساحل الشمالي.

* ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بنسبة 30%.

* الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه للشهر الرابع.

* دليل إرشادي للراغبين في السفر للعمل بالخارج.

* %15 زيادة بالإنتاج السمكي بالبحيرات ومنع الصيد الجائر.

* البدري يضع خطة العبور لدور الـ8 بدوري الأبطال في المران الأخير للأهلي بزامبيا.. المدير الفني: مباراة زاناكو حاسمة.. ورئيس البعثة: ثقتي بلا حدود في “قدرات لاعبينا”.

* الإسماعيلي يسابق الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد.. ومفاوضات مع المدرستين البرتغالية والتشيكية.

* إنبي يجدد للعشري موسمين.. عبدالناصر محمد: لم نفاوض جعفر.. و3 أجانب في الطريق.

الأخبار

* السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لقائد المنطقة الشمالية.

* الفريق علي فهمي في العيد السابع والأربعين: سماء مصر محروسة بأبطال الدفاع الجوي.

* “الوزراء” يعلن الأسعار الجديدة للمواد البترولية.. 5 جنيهات للبنزين 92.. و365 قرشًا للسولار و80.. و660 لـ95.. و30 جنيهًا لأنبوبة البوتاجاز.

‏‫* وزير التجارة والصناعة: لا زيادة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع.

* خبراء: مهم لتضييق الفجوة بين تكلفة المنتجات البترولية وأسعار بيعها.

* %75 من دعم الطاقة يذهب إلى الأغنياء.. استمرار الدعم يؤدي لزيادة عجز الموازنة وارتفاع الدين العام.

* إقرار زيادة تعريفة ركوب السرفيس بالقاهرة.. زيادة نصف جنيه للرحلة أكثر من 15 كيلو وربع جنيه لأقل.. والتطبيق صباح اليوم.

* المواطنون لجأوا إلى المترو والنقل العام هروبًا من الميكروباص.

* قانون الري الجديد أمام الوزراء الأسبوع القادم.

* “تحيا مصر”.. هتاف اللبنانيين فور وصولهم إلى الغردقة.

* الأوليمبية الدولية تشكر الرئيس السيسي على قانون الرياضة.

* مصر تحتفل بافتتاح كأس العالم للسلة بإستاد القاهرة.. غدًا.

* مرتضى: الزمالك لن يلعب في الدوري الجديد إلا بعد إعادة مباراة المقاصة.

الجمهورية

* المفتي يهنئ الرئيس بذكرى الثورة.. التحلي بروح الثورة.. مفتاح النصر ضد التطرف والإرهاب.

* لجنة “حق الشعب” برئاسة محلب.. بروتوكول مع البنك الزراعي لتحصيل أموال تقنين أراضي الدولة.. بحث مشاركة البنوك بضمانات.. ومراجعة الإجراءات قبل الحجز الإداري.

* الجارحي: تعديلات قانون المزايدات والمناقصات أمام النواب.. خلال أيام.. حظر التعاقد مع من صدر بحقه حكم نهائي في جرائم التهرب الجمركي والضريبي.

* مدبولي: 23 ألف شقة إسكان إجتماعي بـ 15 مايو.. توسعة المدينة جنوبًا في مساحة 6099 فدانًا.

* قابيل: الموافقة على 253 مشروعًا صناعيًا.. تستثمر 2.2 مليار جنيه.. المشروعات تلبي احتياجات القطاع الصناعي وتحد من الاستيراد.

* الملا في تصريحات خاصة لـ”الجمهورية”: ثورة يونيو أنقذت قطاع البترول من التوقف والتجميد.

* غدًا صرف المقررات التموينية بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. المصيلحي: مضاعفة كميات السكر بنسبة 200% و150% للزيت.

* مصر عضوًا بالمجلس التنفيذي لعلوم البحار بـ”اليونسكو”.

* رئيس هيئة المساحة: حصر أملاك الدولة في 18 محافظة.. خريطة متكاملة للأرض.

* 23 شاطئًا مجانًا لمنع استغلال المصطافين بالإسكندرية.

* كارثة “عمارة الأزاريطة”.. تتكرر في المكان المقابل.. إخلاء العقار للميل الواضح.. واكتشاف صدور قرار إزالة.

* قائمة الأهلي.. على “كف” زاناكو.. الراحلون يترقبون مصير البدري.

* الزمالك يخشى “كابسة” يونايتد في زيمبابوي.. الفوز يعيد الأبيض لصلب المنافسة.. وإيناسيو يخشى الإرهاق.