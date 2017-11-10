جولة في برامج توك شو الجمعة 10 نوفمبر

رحاب صبحى: نيللى فى "واحد من الناس" على الحياة يعود الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" بحلقة جديدة، يستضيف فيها الفنانة الكبيرة نيللي، في الحادية عشرة مساء على قناة الحياة، وتكشف نيللي عن العديد من الأسرار حول مسيرتها المهنية…

رحاب صبحى:

نيللى فى “واحد من الناس” على الحياة

يعود الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه “واحد من الناس” بحلقة جديدة، يستضيف فيها الفنانة الكبيرة نيللي، في الحادية عشرة مساء على قناة الحياة، وتكشف نيللي عن العديد من الأسرار حول مسيرتها المهنية والمحطات الهامة في حياتها الإنسانية والفنية ونشأتها وأول مرة تقف امام الكاميرا ودخولها عالم الفوازير ونجاحها.

عمرو سلامة وأحمد مالك ضيوف “معكم” على “سى بى سى”

تستضيف الإعلامية منى الشاذلى على قناة سى بى سى فى برنامج “معكم” التاسعة مساءً، المطرب الفلسطينى عمر كمال والملقب بسيناترا الشرق وذلك فى أول حوار له فى القاهرة ويتحدث كمال عن بدايته الفنية وطموحه الذى بدأ بعد دراسته الهندسة لمدة 5 سنوات، وفى نفس الحلقة تستضيف الشاذلى المخرج عمرو سلامة والممثل أحمد مالك والسيدة آمنة الساعى، للحديث عن مبادرة حلم الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة كما يتحدث عمرو عن كواليس فيلمه الأخير الشيخ جاكسون بطولة أحمد الفيشاوى.

طارق علام يقدم حلقة جديدة فى باريس فى “هو ده” على المحور

يقدم الإعلامي طارق علام من خلال برنامجه “هو ده” المعروض في الثامنة مساءً على شاشة “المحور” إلى العاصمة الفرنسية باريس، في جولة سياحية بجوار برج إيفل في استعراض للفن الصوفي، حيث يستخدم التنورة في مشهد وطني أمام أحد المقاهي العالمية ويدعو الفرنسيين لزيارة مصر.

كما يقدم أصغر مدمن في مصر يبلغ من العمر عشر سنوات أدمن أنواعا مختلفة من المخدرات وقام والده بحبسه وربطه يده وقدمه بالجنزير، وعندما طرح طارق دعوة علاج الإدمان، حيث ذهب إليه والد الطفل جاء من محافظة الشرقية إلى القاهرة باحثا على وسيلة خلاص ابنه الصغير.

آية عبد الله فى “الجمعة فى مصر” على “إم بى سى مصر”

تستضيف الإعلامية ياسمين سعيد، المطربة آية عبدالله، فى السابعة مساءً في برنامجها “الجمعة في مصر”، على قناة “إم بي سي مصر” بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “أنا بكرش عليه”، وتؤدي “عبدلله” في البرنامج عدة أغان أخرى قديمة، منها “فكروني” و”بهية” و”كل شيء راح” و”كله على كله” و”أنا لك على طول”.



الأخوان شكرى ومجدى أبو عميرة ضيوف “أولاد حارتنا” على “نايل لايف”

يستضيف الموسيقار هانى مهنا، من خلال برنامجه “أولاد حارتنا” على قناة نايل لايف فى التاسعة مساءً، المخرجين شكرى ومجدى أبو عميرة، ويتحدثان عن ذكرياتهما معاً كأخوة، وكيف كانت لديهما نفس الموهبة فى عالم الإخراج.

