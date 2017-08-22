جولة شكري في أوروبا تختتم في ليتوانيا

خاص اختتم وزير الخارجية سامح شكري، جولة الأوروبية، بزيارة ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، قادماً من روسيا وإستونيا. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان إن هذه الزيارة هي الأولى لوزير مصري إلى ليتوانيا، وهو ما يكسبها أهمية متزايدة، لاسيما في ضوء حرص مصر على

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اختتم وزير الخارجية سامح شكري، جولة الأوروبية، بزيارة ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، قادماً من روسيا وإستونيا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان إن هذه الزيارة هي الأولى لوزير مصري إلى ليتوانيا، وهو ما يكسبها أهمية متزايدة، لاسيما في ضوء حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع ليتوانيا وغيرها من دول البلطيق في شتى المجالات، وتعزيز التنسيق في مختلف المحافل الدولية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري عقد لقاءات مكثفة مع كل من رئيس الوزراء الليتواني، ووزير الخارجية، حيث سلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية إلى رئيسة ليتوانيا “داليا جريبوسكايتي”، التي تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل التأييد بمختلف المحافل الدولية.

كما أعرب شكري عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة، خاصة وأن مصر تحتل مركز الصدارة بين قائمة المقاصد السياحية للمواطن الليتواني.

كما تناولت اللقاءات مقترح إنشاء آلية للتشاور بين مصر ودول البلطيق الثلاث، والتي تضم بالإضافة إلى ليتوانيا كل من إستونيا ولاتفيا.