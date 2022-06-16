جولة داخل مبني وزارة الطيران المدني في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

قال أيمن مصطفي، مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الطيران المدني، إن مبنى وزارة الطيران المدني بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتكون من 7 أدوار، ودور أرضي و2 بدروم وعدد 6 أسانسير وواحد للخدمات وواحد VIP وللمبنى ثلاثة مداخل.

وأضاف خلال جولة قام بها محررو ملف الطيران في المجمع الأول للوزارات بالعاصمة الجديدة، أن المبني مقام على مساحة إجمالية (2415م2).

ولفت إلى أن الدور الأرضي يضم مجموعة من الخدمات تتمثل في مُصلى للرجال وآخر للسيدات، وكافيتريا، و5 قاعات للاجتماعات بالإضافة إلى 2 قاعة لجان تسع كل منها 41 فردا.. كما يضم المبنى 18 غرفة اجتماعات، منوها بأنه جار تجهيز قاعة اجتماعات إضافية تسع 52 فردا.

وأشار إلى أنه تم تصميم قاعات العمل على هيئة خلايا عمل workstation، حيث يحتوى المبنى على 27 قاعة عمل، وعدد الموظفين فى القاعة الواحدة يتراوح بين 10 إلى 47 موظفا.

ونوه إلى أن المجمع الأول للوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم 5 وزارات وهي وزارة الطيران المدني، ووزارة السياحة والآثار، وزارة الثقافة، وزارة الاتصالات ووزارة التخطيط.

وعن منظومة العمل، قال إن شبكة المعلومات 2 Networks مؤمنة، كما يوجد شبكتان منفصلتان مؤمنتان بأعلى نظم ومعايير الأمن السيبراني، بالإضافة إلى بيئة عمل للتطبيقات التي تعمل بالجهات الحكومية.

وأشار إلى أن هناك برامج تشاركية موحدة للحكومة، منها منظومة إدارة الموارد البشرية، منظومة إدارة المحتوى والمراسلات، منظومة متابعة المشروعات، منظومات المدفوعات الحكومية.