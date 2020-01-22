جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالسودان اليوم

يعقد الاجتماع على مدار يومين، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم فعاليات الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث «مصر، السودان، إثيوبيا» بشأن سد النهضة.

ويجتمع ثلاثي المفاوضات لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن.

يعقد الاجتماع على مدار يومين، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وحضور رئيس البنك الدولي.

كما يأتي ذلك في ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبية.

وتضمن البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن السابق، بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.

واتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.