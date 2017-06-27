جولة جديدة في مفاوضات إعارة كهربا لاتحاد جدة





_بعد رفض 1.3 مليون دولار.. عرض 15 مليون ريال للحصول علي خدمات اللاعب لموسم واحد



علي المصري





تشهد الساعات القليلة المقبلة، جلسة مفاوضات أخري، بين المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، وعبد الله شرف الدين، مندوب نادي اتحاد جدة السعودي، والموجود هذه الأيام في القاهرة، من أجل إنهاء صفقة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لصالح الفريق السعودي.





ولعب كهربا في اتحاد جدة الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادما من الزمالك، ويرغب النادي السعودي في ضم اللاعب بشكل نهائي أو استعارته مجددا، بعد المستوي الكبير الذي قدمه اللاعب، وصار معشوق جماهير الاتحاد، التي طالبت بتجديد إعارته، أو شرائه نهائيا.





وكانت جلسة قد عقدت بين الطرفين، قدم خلالها مندوب النادي السعودي عرضا بقيمة 1.3 مليون دولار، وهو ما رفضه الزمالك، وشدد رئيس القلعة البيضاء على أن مجلسه قد حدد مبلغ 5 ملايين دولار لإعارة اللاعب لمدة موسم واحد، ولكنه ترك الباب مفتوحا، قائلا: “المفاوضات مستمرة بين النادي السعودي والزمالك من أجل تجديد إعارة كهربا”.





ويعتمد الاتحاد على طريقين في المفاوضات، الأول شراء عقد اللاعب بصفة نهائية، حيث قرر اتحاد جدة رفع عرضه المالي إلى مليون 400 ألف دولار لضم اللاعب بصورة نهائية، وهو ما سيرفضه رئيس الزمالك، ليلجأ اتحاد جدة للطريق الثاني، حيث من المتوقع أن يعرض تجديد استعارة اللاعب مقابل 15 مليون ريال لمدة عام واحد، وهو ما يوازي 75 مليون جنيه مصري في الموسم.