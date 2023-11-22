جولة تمويل أولية لـ «WayUp Sports» بقيادة بلتون لرأس المال المخاطر

حصلت WayUp Sports، أول منصة للتجارة الإلكترونية المتخصصة في الملابس والأدوات المُعززة للأداء الرياضي، في مصر، على جولة تمويل أولية بقيادة لرأس المال المخاطر وصندوق إندكس سبورتس.

سيركز هذا الاستثمار في نمو Wayup Sports من خلال ثلاث ركائز رئيسية؛ التوسع الإقليمي، وإطلاق العلامة التجارية الخاصة لـ WayUp Sports، وتعزيز تجربة المستخدم عبر التطبيق والموقع الإلكتروني.

تقدم WayUp Sports الملابس والمعدات المعززة للأداء الرياضي، لمختلف المجالات الرياضية، ويتم الحصول عليها مباشرة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وهي مناسبة لمحبي الرياضة والأبطال المحترفين. تتيح المنصة للعملاء الوصول إلى تجربة تسوق سلسة، من خلال إدارة عملية البيع كاملةً بدايةً من تخزين المنتجات، والتحقق من الجودة، حتى توصيل المنتج للمستهلك، بالإضافة إلى تدريب موظفي خدمة العملاء، لمساعدة عشاق الرياضة.

في عام 2021، بلغ حجم سوق الملابس الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 15 مليار دولار . ومع الاهتمام المتزايد بأنماط الحياة الصحية والرياضة وانتشار ظاهرة ارتداء ملابس الرياضة بشكل يومي، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 4.8% خلال فترة التوقعات. وتعزز هذه الظاهرة الطلب على الملابس الرياضية، حيث تقود المواقع والتطبيقات الإلكترونية نموًا كبيرًا وتتيح للمستهلكين الوصول إلى أحدث المنتجات في السوق.

عقب محمد عفيفي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة WayUp Sports: “تعد هذه الجولة التمويلية علامة فارقة مهمة لـ WayUp Sports، وسوف تدعم نمو الشركة لتلبية الطلب المتزايد والإمكانات في السوق المحلية والإقليمية. وبناءً على ذلك، فإننا متحمسون للحصول على الدعم من كبار المستثمرين الذين يفهمون رؤيتنا ويدعمونها. ثقتهم في أعمالنا ستساعدنا على توسيع نطاق أعمالنا بدرجة أكبر.”

من جانبه، قال علي مختار، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر: “نحن متحمسون لدعم WayUp Sports وفريقها القيادي لتحقيق رؤيتهم وقيادة قطاع تجزئة الملابس والأدوات الرياضية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعد WayUp من أكثر الشركات الواعدة التي حققت أداءً تشغيليًا كبيرًا ونمواً تجارياً منذ تأسيسها في سوق سريع النمو. ومع خطط التوسع الطموحة التي وضعتها، فإن شركة Wayup Sports بمكانة جيدة لتصبح المنصة الرائدة في المنطقة “.

تم إطلاق WayUp Sports في عام 2021 بهدف تلبية الطلب على الملابس والأدوات المتنوعة المتخصصة والمعززة للأداء الرياضي ، وذلك بدعم من خبرة مشتركة للمؤسسين الثلاثة عمر ومحمد وبسمه عفيفي تصل إلى 35 عاماً في سوق الملابس الرياضية.

في عام 2022، جمعت WayUp Sports جولة تمويل تأسيسية، ومنذ ذلك الحين شهدت الشركة زيادة معدل نمو ٩ أضعاف، وعقدت شراكات استراتيجية مع أكثر من 70 علامة تجارية محلية ودولية متنوعة، وتخدم أكثر من 15 رياضة، وتقدم أكثر من 10,000 منتج، وتخدم أكثر من 100 ألف عميل.