جولة تفقدية مفاجئة لوزير الإسكان بمشروعات القاهرة الجديدة (صور)

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية مفاجئة، مساء اليوم، بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه خلالها المهندس خالد عباس نائب الوزير للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين، مساعد الوزير والمشرف علي مكتبه، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم رئيس، جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

وخلال الجولة تابع الوزير موقف المشروعات الجاري تنفيذهـا بمدينة القاهرة الجديدة، وتشمل:

أعمال تطوير وتوسعة محور جمال عبدالناصر، حيث تتضح أهمية المحور فى ربط التجمع الخامس بالتجمع الثالث بمنطقة الامتداد وصولًا لمحور محمد بن زايد المؤدي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتتم الآن توسعة وتطوير المحور ليكون بديلًا مهمًّا لشارع التسعين الجنوبي.

ثم توجّه الوزير ومرافقوه لمشروعات الإسكان بالتجمع الثالث، حيث بدء العمل فى المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) بعدد (222) عمارة، بإجمالى 5328 وحدة سكنية كاملة التشطيب، سيتم طرحها للمواطنين قريبًا.

وكلف الوزير بضغط البرامج الزمنية للتنفيذ، وتكثيف المعدات والعمالة؛ لسرعة الانتهاء من الوحدات، وبجودة عالية، حيث يضع الرئيس هذه المبادرة على أجندة الأولويات.

واسنكمل الدكتور عاصم الجزار المرور على المنطقة الصناعية، حيث تشمل المنطقة 908 مصانع صناعات صغيرة، وعدد 72 مصنعًا بمساحات متوسطة، وعدد 420 مصنع صناعات كبيرة.

وشدد الجزار على ضرورة الاهتمام بجميع الخدمات المقدمة للمنطقة، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، وفى الوقت نفسه متابعة أصحاب المصانع؛ بهدف القضاء على أية مخالفات تتم؛ حفاظًا على المال العام وطابع المنطقة.

وتابع أعمال تنفيذ خطوط الإنحدار الرئيسية داخل المدينة، والتى تعتبر جزءًا من مشروع الحل الآجل لمشاكل مدينة القاهرة الجديدة الخاصة بمنظومة الصرف، وهي خطوط أقطار (من 800 مم– 1800 مم)، ويتم تنفيذها بالتجمع الأول ونقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى الجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده.

وقد كلف الوزير بسرعة الانتهاء من الأعمال المتعارضة مع تطوير المحاور الطولية والعرضية بالتجمع الأول.

كما تابع الجزار أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، حيث يتم تطوير محور السادات بطول 11 كيلو، وجارٍ العمل على توسعة المحور وجعله محورًا حرًّا، يتم ربطه بمحور الميثاق، وحتى التسعين الشمالى، حيث يعتبر مدخلًا رئيسيًّا للتجمع الأول، ويتم الآن تعديل المحور بتقاطعه مع مصطفى كامل.