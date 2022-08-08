جولة تفقدية لوزير الإسكان فى القاهرة الجديدة لمتابعة مشروعات المرافق والطرق

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية بمدينــــة القاهــرة الجديــدة، رافقه خلالها اللواء محمد عصام، مساعد الوزير والمشرف علي مكتب الوزير، والمهندس أمين غنيم، رئيس الجهاز.

وتفقد الوزير فى الجولة عددا من مشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، بدأها بمتابعة الموقف التنفيذى لخطوط الانحدار للصرف الرئيسى ( التجمع الأول ) بمدينة القاهرة الجديدة خط ( محطة 7 ) طريق التسعين الشمالي قطر 1800 مم.

حيث وصلت نسبة الانجاز إلى 85 % وخط ( محطة 3) حديقة النصر بقطر ( 800مم) وك1ا خط محطة 1 حديقة الطفل بقطر 1400مم، وخط الميراج قطر 1200مم وخط البنفسج طريق يوسف السباعي قطر 1400مم.

كما قام بجولة فى المحاور الرئيسية بالمدينة، وأكدعلى ضرورة الإهتمام بالنظافة والزراعة وازالة الاشغالات أولا بأول بجميع محاور مدينة القاهرة الجديدة.

كما وجه وزير الإسكان بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، مع الاهتمام بجودة التنفيذ، والالتزام بالبرامج الزمنية، حيث تشهد المدينة حاليا تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.