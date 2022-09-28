جولة تفقدية لمسئولي الإسكان بوحدات«سكن لكل المصريين» فى العبور الجديدة

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتفقد مسئولو الوزارة خلال الزيارة مواقع تنفيذ الوحدات السكنية لمشروع ٨٠٦ عمارات، التى تضم ١٩٣٤٤ وحدة سكنية بالحى الـ14، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة بالمواقع، والتى يتم تسليمها لحاجزيها، كما تفقدوا نموذج لوحدة سكنية تم تأثيثها بمساحة ٩٠ مترا مربعا، وكذا وحدة سكنية لم يتم تأثيثها.

كما تفقدو مواقع مشروع وحدات المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين ” بالحى الـ١٥ والحي الـ16، والذي يتضمن ١٠٤٤ عمارة تضم ٢٥٣٤٤ وحدة سكنية.

وأشادوا بجودة التشطيبات وحجم الجهد المبذول فى المشروعات المختلفة بمدينة العبور الجديدة، مؤكدين ضرورة مواصلة تلك الجهود للانتهاء من المشروعات الجارية بالمدينة حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات المتبقية من المشروع للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد على، أنه تم التواصل مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لإنهاء إجراءات تسليم نقل الأصول لـ٣ ملاعب بحى الحرية بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، ويتكون كل منها من ( مبنى إدارى – غرفة حارس – كافتيريا – ملعب نجيلة )، وذلك في إطار سرعة تشغيل الخدمات بالمدينة.