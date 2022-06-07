جولة تفقدية لمسئولي الإسكان بمدينتي بورسعيد والإسماعيلية الجديدة

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة تفقدية بمدينتي بورسعيد الجديدة “سلام” والإسماعيلية الجديدة، يرافقهم المهندس مجدى حسين، رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة والمشرف على مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات والشركات المنفذة، حيث شملت الجولة تفقد وحدات سكنية لمحدودي الدخل، ومشروعات خدمية وأعمال بنية التحتية.

وتفقد مسئولو الوزارة بمدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة١٥٠ألف م٣/ي، ومحطة محولات شرق بورسعيد جهد٦٦ /٢٢ك. ف، كما تفقدوا وحدات سكنية لمحدودي الدخل” إسكان اجتماعى ” ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والجارى تنفيذها بالمدينة والتي تشمل ٢١٧ عمارة تضم ٤٣٤٠ وحدة سكنية، حيث يجري تنفيذ أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع العام للمشروع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ عدة مشروعات خدمية، منها ( مركز طبى – حضانة – نادٍ اجتماعى – نقطة شرطة – وحدة إطفاء – مدرسة تعليم أساسي – سوق تجارية – مسجد) وبلغت نسب التنفيذ مراحل متقدمة.

وفي مدينة الإسماعيلية الجديدة، تابع مسئولو الوزارة الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة، والتي من ضمنها أعمال التشغيل والصيانة لمشروعات البنية التحتية، مؤكدين على سرعة تشغيل الروافع والخزانات والمرافق (مياه – صرف – ري ) للحيين الأول والثاني، وأعمال صيانة الكهرباء والزراعة التى تم صدور أوامر إسنادٍ لها.

وفي ختام الجولة، شدد مسئولو الوزارة على الشركات المنفذة بضرورة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة طبقاً للبرامج الزمنية المقدمة، مؤكدين أن الجولة التفقدية تأتي فى إطار المتابعة المستمرة من مسئولي الوزارة للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، وستتبعها عدة جولات في المرحلة المقبلة للمتابعة الدقيقة للمشروعات.