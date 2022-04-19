جولة تفقدية لرئيس مصلحة الجمارك بمطار القاهرة الدولى

قام الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بجولة تفقدية ميدانية للعمل بمطار القاهرة الدولي لصالات السفر وأجهزة الفحص بالأشعة والأسواق الحرة وقام بالاطمئنان على إنتظام أجهزة الفحص بالأشعة الجديدة وسلامة العمل بعد دخولها منظومة التفتيش و الوقوف على سير العمل بتفتيش الركاب بالمبنى بصفة عامة ، مطالبا بحسن التعامل مع الركاب القادمين والمغادرين والتعاون مع جميع الجهات العاملة والحرص على حفظ مكانة رجال الجمارك .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين والحفاظ على الأمن القومي، وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على القيام بجولات مستمرة للمتابعة الميدانية وتفقد أحوال سير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.

ووجه رئيس مصلحة الجمارك بتكثيف الاستعدادات ورفع درجة الاستعداد بمختلف المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية للتسهيل على القادمين لقضاء إجازات عيد الفطر المبارك والعطلات ودعم صالات الوصول بأعداد إضافية من مأموري الجمارك، ومأموري الفحص بأجهزة الأشعة، وتشغيل أجهزة الفحص بأشعة “الإكس راي” المتطورة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا “الإلتزام التجاري”، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية واستقبال الركاب الوافدين من الأجانب والمصريين .

وقال غتورى أنه سيتم الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢، بما يُسهم في تبسيط ورقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية .

ودعا رئيس مصلحة الجمارك، المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى الإسراع بالانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة www.nafeza.gov.eg، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة، موضحًا أنه ينبغي على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي «ACID»، وأنه سيتم إصدار «ACID» في الشحن الجوي بشكل فورى، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركي.

وأضاف أن فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية ستمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، حيث لن يكون مسموحًا بالتطبيق الإلزامي بدخول أي بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال المنظومة الجديدة.

وصحب رئيس مصلحة الجمارك خلال الجولة المهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى والأستاذ أحمد شحاته والأستاذ عاطف إبراهيم مستشارى رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ أحمد ابوالحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك والدكتور محمد السيد رئيس الإدارة المركزية للخدمات المالية و محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية و هشام عبدالفتاح مدير عام الخدمات الإدارية والأستاذ على جلال و عثمان الأمير و أحمد كارم مديرى الإدارة بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك وعدد كبير من قيادات العمل الجمركى بمطار القاهرة .