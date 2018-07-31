محمود محسن:أجرى كل من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبحضور اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية بالقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد من طريق بنها الزراعي حتى طر

محمود محسن:

أجرى كل من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبحضور اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية بالقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد من طريق بنها الزراعي حتى طريق الاسكندرية الصحراوي بطول 57 كم وتكلفة اجمالية 6.2 مليار جنيه.

تفقد الوزراء قطاعات المشروع المختلفة وأعمال النيوجرسي والعواكس واللوحات الارشادية وذلك بعد الانتهاء من الطريق وما به من أعمال صناعية حيث يشتمل على 68 عمل صناعي ( 25 كوبري و43 نفق).

وأكد وزير النقل أن القوس الشمالي للطريق الدائري الاقليمي ( الشرقي الذي تم افتتاحه والغربي ) بطول 90 كم يمثل جزءًا مهمًا من الطريق الذي يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، منوها الى ان الطريق الدائري الاقليمي بأكله يبلغ طوله 400 كم ويخدم 15 محافظة، ويهدف لربط الطرق الرئيسية لهذه المحافظات ويسهم في تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائري الحالي حول القاهرة الكبرى بنسبة 50%.

واضاف ان تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية، لافتًا إلى أن الطريق له انعكاسات، إيجابية خاصة بتوفير وقت الرحلة وانخفاض معدل المحروقات بما ينعكس إيجابًيا على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف التشغيل.

و أشاد وزيري التخطيط والدولة للانتاج الحربي بما لمسوه من تطور كبير في مستوى انشاء الطرق القومية في مصر باعتبارها الشرايين الرئيسية التي تتدفق عليها من محاور التنمية بالجمهورية لكونها تخدم المشروعات التنموية الكبرى في كافة المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وبما له من أثر ايجابي في دعم الاقتصاد القومي للبلاد.