جولة ترويج لطرح «إى فاينانس» فى الخليج وإنجلترا وأمريكا وجنوب أفريقيا وأوروبا

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الفريق المسئول عن إدارة طرح %14.5 من أسهم شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية القابضة فى البورصة المصرية يجهز لجولة ترويج خارجية للاكتتاب فى عدد من الدول.

وقالت المصادر لـ»المال» إن فريق الترويج يعتزم مخاطبة الصناديق والمؤسسات المالية فى عدد من الدول أبرزها أمريكا وجنوب أفريقيا ودول الخليج وأوروبا، بالتزامن مع إنهاء إجراءات قيد الأسهم بالسوق المحلية.

وتعتزم الشركة تنفيذ الطرح العام فى السوق الأولية لنسبة %14.5 من أسهمها فى البورصة، من خلال شريحتين واحدة خاصة للمؤسسات المالية، وأخرى للطرح العام للمستثمرين الأفراد، بنفس السعر.

مصادر: لجنة الطروحات اعتمدت القيمة العادلة المعدة من المستشار المستقل

وأكدت المصادر أن لجنة الطروحات الحكومية اعتمدت قبل شهور القيمة العادلة لسهم الشركة والمحددة من قبل المستشار المالى المستقل، موضحة أنها تمثل الحد الأقصى الذى يقاس عليه سعر الطرح فى البورصة.

يشار إلى أن إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بشركة «إى فاينانس» كشف مؤخرا – فى حوار مع برنامج CEO level الذى يبث على شاشة «ALMAL TV» – أن شركته تعتزم تخصيص جزء من الأسهم المطروحة وإتاحتها للشراء من قبل العاملين فيها، فى إطار سعيها للحفاظ على موظفيها.

وأوضح أن شركته تعتزم استغلال جزء من حصيلة الطرح المنتظر فى البورصة فى تمويل خطة توسعاتها فى الأسواق الأفريقية وتقديم بعض الخدمات هناك أبرزها: «التأمين، والتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى أى أنشطة تمويلية تعتمد على النظام الرقمى الإلكتروني».

كانت «إى فاينانس» تقدمت بمستندات طرح الشركة فى البورصة للجنة الطروحات الحكومية، فى نهاية أبريل الماضي.

ويُذكر أن بنك الاستثمار «إن آى كابيتال»- مستشار برنامج الطروحات الحكومية – اختار كلًّا من «الأهلى فاروس» و»رينيسانس كابيتال» و»سى آى كابيتال» لإدارة طرح «إى فاينانس» فى البورصة.

ويتولى مكتب «زكى هاشم- محامون وقانونيون» تقديم الاستشارات القانونية للعملية، ومكتب «نورتون روز فولبرايت» دور المستشار القانونى لمدير الطرح بجانب مكتب «بى دى أو» المستشار المالى المستقل لإعداد القيمة العادلة.

ويضم هيكل مساهمى «إى فاينانس» كلًّا من بنك الاستثمار القومى بحصة %69 والبنك الأهلى المصرى بنسبة %9 وبنك مصر بنسبة مساهمة %9 والنسبة المتبقية موزعة بين شركتى «بنوك مصر» و«المصرية للمشروعات الاستثمارية».

وبلغت إيرادات المجموعة 1.2 مليار جنيه خلال 2020 و904 ملايين فى النصف الأول من 2021، وسجلت 379 مليونا أرباحا تشغيلة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتأسست «إى فاينانس» عام 2005 ويبلغ رأسمالها الحالى نحو 500 مليون جنيه، وتمتلك مساهمات فى شركات متنوعة، أبرزها «E-Cards» و«E-aswaq» و«خالص» و«E-Tax».