جولة بصحف مصر وأهم العناوين

المال- خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأهم عناوين الصحف المصرية اليوم.. وكان أبرزها..

الأخبار





* شكري وحجازي يشيدان باحترافية القوة متعددة الجنسيات.





* عرفان: الرئيس السيسي انتهج طريق الإصلاح وعصر البناء بدأ.





* أسبوع الثأر لشهداء كمين البرث.. تصفية 24 إرهابيًا.. ومداهمة معسكر الانتحاريين.





* تأجيل محاكمة بديع وقيادات الإخوان في أحداث البحر الأعظم.





* الإثنين.. إنطلاق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لمدة 5 أيام.. لا أماكن للحاصلين على 95% بالطب والأسنان والصيدلة.





* شباك واحد بالأحوال المدنية لطلاب الثانوية العامة.. إقبال على استخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي.





* د. أحمد عماد خلال جولته في كفر الشيخ.. افتتاح 9 مستشفيات بالأقاليم خلال الفترة القادمة.





* وزير الصحة: تصنيع 3 ملايين عبوة لتلبية احتياجات سوق الدواء.





* رئيس الوزراء يوجه بدعم صغار الفلاحين والشباب.. أراض بحق الانتفاع لمشروعات الثروة الداجنة والأسماك.





* الاستفادة من النيل والسكة الحديد في نقل السلع.. وزير التموين: أقل تكلفة وأكثر انضباطًا.. وزير النقل: يحد من الزحام على الطرق.





* إبراهيم عشماوي رئيسًا لجهاز التجارة الداخلية.





* اليوم.. طرح 3 مجمعات صناعية للاستثمار في الصعيد.





* غدًا.. انتهاء مهلة تحديث بيانات بطاقات التموين.





* 91 ألف حالة تعدِ على أراضي طرح النهر في 13 محافظة.





* إزالة 107 آلاف فدان مزارع سمكية مخالفة في بورسعيد والشرقية.





* 4 آلاف شقة لنقل سكان “الضغط العالي” بالقليوبية.





* البيئة: القرش “ماكو” لم يظهر في السخنة.





* الأهلي “ناوي” على موسم ناري.. المارد الأحمر يستعد للبطولة الخاصة مع الزمالك.





* الزمالك يرفض إعلان الطوارئ للقاء القمة.











الأهرام





* إسماعيل يوجه بإجراء دراسات فنية لمشروع معالجة مياه “بحر البقر”.





* وزير الخارجية يستقبل مدير عام القوة المتعددة الجنسيات في سيناء.





* خلال لقائه ديفيد ساترفيلد.. حجازي يبحث سبل التعاون والتنسيق مع القوة متعددة الجنسيات.





* الرقابة الإدارية تختتم تدريب المتميزين لشغل المناصب القيادية.. عرفان: المصريون واجهوا التحديات والرئيس السيسي حقق نهضة إقتصادية.





* تحقيقات الأمن الوطني تكشف: إرهابي المرج “القتيل” المتهم الرئيسي في حادث مدينة نصر بتكليف من قياديين بتركيا.





* الإمام الأكبر يجري اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية الأزهرية.. رحلة حج لوالدي أصحاب المركز الأول ومكافأة مالية.. وإعفاء العشرة الأوائل من المصروفات.





* 100 ألف طالب بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.





* وزير الري يبحث التعاون الثنائي مع كينيا في إدارة الموارد المائية.





* 25 مليار جنيه استثمارات حكومية في التعليم والصحة.





* نصر تناقش تشجيع الصناديق الألمانية للاستثمار في مصر.





* صندوق النقد يوافق على صرف 1.25 مليار دولار لمصر.





* السويدي: علاوة القطاع الخاص بحد أقصى 330 جنيهًا.





* إتحاد المستثمرين يؤكد التزامه باستقرار الأسعار.





* الإسكان: وحدات بديلة لساكني العشوائيات.





* 12 مليون جنيه لتمويل 2440 مشروعًا متناهية الصغر.





* توفير 16 قطعة أرض لبناء مدارس تجريبية بالجيزة.





* البدري: حجازي لن يرحل.. والأحمر ليس أقل من أندية إنجلترا.





* الكاف يغرم البدري 10 آلاف دولار بسبب أزمة المغرب ويحذره من التكرار.





* “الثعلب الصغير” عاد “للبيت الأبيض” بعد “فسحة” قصيرة في الإسكندرية: تعلمت الدرس.. ولا داعي لنبش الماضي!











الجمهورية





* إسماعيل في إجتماعه بحضور وزراء الزراعة والبترول والإسكان: حققنا الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء.





* رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ من روما: عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة.. مسألة وقت.





* “مقعد جامعي” لكل ناجح بالثانوية.. توقعات بقبول 8900 بالطب.. و9 آلاف للصيدلة.. و1400 في الإعلام.. و3500 بالألسن.. وزير التعليم العالي: إعفاء الـ 600 الأوائل من شرط “التوزيع الجغرافي”.





* قابيل في افتتاح 3 مشروعات كبرى ببني سويف: الصناعة الوطنية عبرت فجوة التصدير بـ16 مليار جنيه.





* نائب وزير المالية: إجراءات لضبط الإنفاق الحكومي وإحكام الرقابة على المال العام.. توحيد المفاهيم والقواعد الرقابية لمنع التعنت أو التساهل في صرف المستحقات.





* “العيش” بـ 5 قروش.. في المنظومة الجديدة.. المصيلحي: تسليم الدقيق للمخابز بالسعر الحر.. لضمان جودة الرغيف.





* مجدي الشاطر.. نائب القابضة الغذائية لـ”الجمهورية”: لا زيادة في أسعار السلع الأساسية على بطاقات التموين.





* بالتعاون بين الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.. زراعة 100 مليون نخلة بتوشكى وسيوة وغرب المنيا.





* 3 محطات بطاقة الشمس والرياح بالتعاون مع اليابان.





* بالتعاون مع شركة صينية.. إنتاج 3 ملايين عبوة من لقاح الكلاب محليًا.





* رغم تمريرة “الوفاء”.. متعب وغالي خارج الأهلي.. الكابيتانو والجلاد “إيد واحدة”.. في التألق والرحيل.