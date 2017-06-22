جولة بصحف الخميس وأهم العناوين

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأهم وأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم:الأهرام* السيسى: أمن مصر القومى خط أحمر لا تهاون فيه.* نائب وزير المالية: مشروع قانون لإعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان الزراعية حتى 2020.* البرلمان يشيد بقرار المحكمة الدستورية‬ بإيقاف حكمي بطلان «تيران وصناف



المال – خاص تقدم بوابة “المال” عرضا لأهم وأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم: الأهرام * السيسى: أمن مصر القومى خط أحمر لا تهاون فيه. * نائب وزير المالية: مشروع قانون لإعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان الزراعية حتى 2020. * البرلمان يشيد بقرار المحكمة الدستورية‬ بإيقاف حكمي بطلان «تيران وصنافير». * إسماعيل: دعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى لن يتوقف. * وزير التربية والتعليم: رئيس الوزراء يوجه بتوفيق اوضاع المعلمين. * فتح باب التقدم إلكترونيا لحجز اختبارات القدرات أول يوليو. * النقل: الاتفاق مع الشركة الأمريكية يشمل توريد الجرارات و قطع الغيار. * استرداد 254 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة. * وزير التموين: زيادة مستحقات الفرد إلى 50 جنيها من الشهر المقبل. * ترحيب عمالى بقرارات «السيسى» الاجتماعية. * توزيع 17 «مبرد مياه» فى شوارع وميادين الوادى الجديد. * «النوايا الحسنة» توزع 25 جهاز عروسة لغير القادرات. * سقوط مسئول بمكتب تموين و2 آخرين استولوا على 7 ملايين جنيه. * الكاف يتوعد الأهلى والأندية المخالفة بعقوبات قاسية بسبب أزمة البدرى بالمغرب. الجمهورية * الرئيس السيسي: أقول للمصريين وللأجهزة الأمنية انتبهوا.. هذه الفترة موسم الشر. * الدستورية العليا “توقف تنفيذ” أحكام تيران وصنافير. * عبدالعال: القرار يؤكد سلطة البرلمان في إقرار الإتفاقية. * شاكر: إنتاج الكهرباء ارتفع 31% العام الجاري.. ونفذنا مشروعات بـ82.8 مليار جنيه. * الرئيس.. يشارك في القمة الأولي لحوض النيل.. اليوم بأوغندا. * السيسي يلقي كلمة أمام القمة.. ويشارك في الجلسة التشاورية المغلقة مع القادة الأفارقة. * السفير علاء يوسف: نسعي لاستعادة شمولية مبادرة حوض النيل وإطلاق البرامج والمشروعات المشتركة. * رئيس الوزراء يبحث ملف تطوير التعليم والبحث العلمي. * مصدر أمني: الإفراج عن دفعة من المساجين صباح يوم العيد. * خدمات أمنية حول ساحات الصلاة والحدائق لتقليل الحوادث. * المراغي: الرئيس انحاز لمحدودي الدخل. * د.غادة والي: تطبيق زيادة معاش “تكافل وكرامة”.. أول أغسطس. * غرفة القاهرة: القرارات تحمي الفقراء وتساهم في تنشيط السوق. * التعليم العالي: فتح باب التقدم لاختبارات القدرات أول يوليو. * الشوربجي “أستاذ أساتذة” الأسكواش.