سيـــاســة

جولة بصحف الخميس وأهم العناوين

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأهم وأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم:الأهرام* السيسى: أمن مصر القومى خط أحمر لا تهاون فيه.* نائب وزير المالية: مشروع قانون لإعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان الزراعية حتى 2020.* البرلمان يشيد بقرار المحكمة الدستورية‬ بإيقاف حكمي بطلان «تيران وصناف
9:58 ص, الخميس, 22 يونيو 17 9:58 ص, الخميس, 22 يونيو 17

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأهم وأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم:

الأهرام

* السيسى: أمن مصر القومى خط أحمر لا تهاون فيه.

* نائب وزير المالية: مشروع قانون لإعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان الزراعية حتى 2020.

* البرلمان يشيد بقرار المحكمة الدستورية‬ بإيقاف حكمي بطلان «تيران وصنافير».

* إسماعيل: دعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى لن يتوقف.

* وزير التربية والتعليم: رئيس الوزراء يوجه بتوفيق اوضاع المعلمين.

* فتح باب التقدم إلكترونيا لحجز اختبارات القدرات أول يوليو.

* النقل: الاتفاق مع الشركة الأمريكية يشمل توريد الجرارات و قطع الغيار.

* استرداد 254 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة.

* وزير التموين: زيادة مستحقات الفرد إلى 50 جنيها من الشهر المقبل.

* ترحيب عمالى بقرارات «السيسى» الاجتماعية.

* توزيع 17 «مبرد مياه» فى شوارع وميادين الوادى الجديد.

* «النوايا الحسنة» توزع 25 جهاز عروسة لغير القادرات.

* سقوط مسئول بمكتب تموين و2 آخرين استولوا على 7 ملايين جنيه.

* الكاف يتوعد الأهلى والأندية المخالفة بعقوبات قاسية بسبب أزمة البدرى بالمغرب.

الجمهورية

* الرئيس السيسي: أقول للمصريين وللأجهزة الأمنية انتبهوا.. هذه الفترة موسم الشر.

* الدستورية العليا “توقف تنفيذ” أحكام تيران وصنافير.

* عبدالعال: القرار يؤكد سلطة البرلمان في إقرار الإتفاقية.

* شاكر: إنتاج الكهرباء ارتفع 31% العام الجاري.. ونفذنا مشروعات بـ82.8 مليار جنيه.

* الرئيس.. يشارك في القمة الأولي لحوض النيل.. اليوم بأوغندا.

* السيسي يلقي كلمة أمام القمة.. ويشارك في الجلسة التشاورية المغلقة مع القادة الأفارقة.

* السفير علاء يوسف: نسعي لاستعادة شمولية مبادرة حوض النيل وإطلاق البرامج والمشروعات المشتركة.

* رئيس الوزراء يبحث ملف تطوير التعليم والبحث العلمي.

* مصدر أمني: الإفراج عن دفعة من المساجين صباح يوم العيد.

* خدمات أمنية حول ساحات الصلاة والحدائق لتقليل الحوادث.

* المراغي: الرئيس انحاز لمحدودي الدخل.

* د.غادة والي: تطبيق زيادة معاش “تكافل وكرامة”.. أول أغسطس.

* غرفة القاهرة: القرارات تحمي الفقراء وتساهم في تنشيط السوق.

* التعليم العالي: فتح باب التقدم لاختبارات القدرات أول يوليو.

* الشوربجي “أستاذ أساتذة” الأسكواش.

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