جولة بصحف الجمعة .. وعرض لأبرز العناوين

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضًا لأبرز عناوين الصحف المصرية .. وكان أهمها:الأهرام* الرئيس يوجه بإقامة مجتمعات متكاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.* مصر تحمل إسرائيل مسئولية التصعيد في القدس.* الفريق حجازي يلتقي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإيطالية.* إشادة بقرار السيسي إنشاء &ldqu



المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضًا لأبرز عناوين الصحف المصرية .. وكان أهمها:

الأهرام

* الرئيس يوجه بإقامة مجتمعات متكاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

* مصر تحمل إسرائيل مسئولية التصعيد في القدس.

* الفريق حجازي يلتقي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإيطالية.

* إشادة بقرار السيسي إنشاء “القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف”.. “دعم مصر”: دور مهم للمجلس في تبني إستراتيجية شاملة للمواجهة داخليًا وخارجيًا.

* نواب البرلمان يشيدون بالقرار.. عامر: البرلمان يترجم سياسات المجلس إلى تشريعات الفترة المقبلة.. عابد: أطالب دول العالم بإنشاء مجالس مماثلة لمواجهة داعمي الإرهاب.

* أسامة هيكل في حوار لـ”الأهرام”: لا مساس بحرية الرأي والتعبير.. والفوضى الإعلامية يجب أن توقف.. الحكومة ورطت البرلمان في قضايا رأي عام.. والإصلاح الإقتصادي كان ضرورة والاختلاف على جرعاته.

* موقع أمريكي: العاصمة الإدارية ضمن أكبر المشروعات العملاقة في العالم.

* “المثلث الذهبي”.. يخرج إلى النور ويفتح أبواب الأمل للصعيد.

* الشرقاوي يبحث مع وفد أوكراني زيادة التبادل التجاري.

* مميش: 105 مليارات دولار إيرادات قناة السويس منذ التأميم.

* البترول: وقف استيراد الغاز المسال نهاية العام بعد ارتفاع الإنتاج.

* إتفاق لتسهيل مشاركة الشركات المصرية في معرض رومانيا.

* النيابة الإدارية تحيل مسئولين بالنقل للمحاكمة لإهدار 106 ملايين جنيه.

* حمادة صدقي: قيادتي لمنتخب المحليين “مؤقتة”.

* في حضور ثلاثة مندوبين من السفارة البرتغالية.. إيناسيو والزمالك يتفقان على إنهاء التعاقد مقابل مليون و 140 ألف جنيه.

* هدية المجموعة الثالثة للأهلي.. الترجي يتصدر بالفوز على المريخ.. وتعادل النفط مع الهلال.

* عرض سعودي بمليون دولار لمؤمن زكريا واللاعب يضغط على الأهلي بورقة حجازي.

* أيمن صلاح “السد العالي” لليد المصرية: إدارة الزمالك وراء “نكبة” النادي.

الأخبار

* 7 إتفاقيات جديدة في ختام إجتماعات اللجنة المصرية ـ الأردنية.. رئيس الوزراء: نتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين.. وجهود مشتركة لمكافحة الإرهاب.

* د. هاني سليم لبيب سفيرنا في سيول: كوريا الجنوبية احترمت مبكرًا إرادة المصريين في 30 يونيو.

* الجيش يستكمل المرحلة الرابعة لحق الشهيد.. القضاء على تكفيري وضبط كميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة الكمبيوتر.

* د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والمشرفة على المجلس القومي للسكان: 4 قوانين جديدة بالبرلمان لضبط النمو السكاني.. 6 آلاف “رائد جامعي” لرفع التوعية السكانية لطلاب الجامعات.

* أبو بكر الجندي: 3 أسباب تجعل الزيادة السكانية أشد خطرًا من الإرهاب.

* محافظ القاهرة: نجحنا في خفض معدل المواليد.. ونسعى للحد من البطالة.

* تسجيل “ثانية” تنسيق ينتهي غدًا.. والنتيجة الإثنين.. 92 ألف فرصة لطلاب المرحلة الثالثة معظمها للقسم العلمي.

* تلقي طلبات الدبلومات الفنية منتصف أغسطس بحد أدنى 60٪.

* مناقشة قانون الجامعات الخاصة بالبرلمان أكتوبر القادم.

* الشريف: الاستثمار في البشر هدف إستراتيجي.

* قابيل: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تساهم في تعزيز دور القارة عالميًا.

* افتتاح معرض “ديارنا” بالإسكندرية بمشاركة 25 عارضًا.

* طرح 24 ألف قطعة أرض في 19 مدينة جديدة بعد غد.

* مدرب عالمي لخلافة إيناسيو خلال 48 ساعة.. مرتضى منصور: البرتغالي تآمر على الزمالك وسنطالبه بالتعويض.

* حازم إمام يتحدث في الوقت المناسب: “أنا لسه صغير” على رئاسة الزمالك!

* الحصري قائد طائرة الفراعنة في المونديال: نلعب في مجموعة الموت.. ولكن مع الجماهير “مفيش مستحيل”.

الجمهورية

* الرئيس يجتمع بقائد المنطقة الشمالية.. السيسي يوجه بتنفيذ مشروعات تنموية في المناطق الخطرة بالإسكندرية.. محور مروري جديد لتخفيف التكدسات.. ومجتمعات متكاملة تتيح للمواطنين حياة كريمة.

* “القومي لمكافحة الإرهاب”.. يدخل المعركة.. أعضاء المجلس: خطة إستراتيجية لمواجهة التطرف.. والشعب شريك أساسي.. “حق الشهيد” تواصل مطاردة التكفيريين في سيناء.. وتدمر 5 أوكار جديدة.

* المصريين الأحرار يعلن تأييد ترشح السيسي لولاية ثانية.

* وزير التعليم العالي: دعم معهد علوم البحار.. واستثمار طاقاته محليًا وعالميًا.

* مفاجأة: 85% من أوائل الثانوية التحقوا بالألمانية.

* 28 مدرسة يابانية.. تدخل الخدمة العام المقبل.. التقديم بالإنترنت.. ولا استثناء من شرط السن.

* وفد روسي يتفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة.. تقرير نهائي من أجل استئناف الرحلات.. ومصدر: الوفد أشاد بعملية التأمين.

* شركات قطاع الأعمال تحقق أعلى أرباحها.. زيادة الصادرات والأسعار في البورصات العالمية وضبط تكاليف الإنتاج وراء الزيادة.

* خطة لتطوير “السكة الحديد” لمواكبة النمو الإقتصادي.. وزير النقل: إلغاء 25 مزلقاناً خطيرًا واستبدالها بكباري علوية.

* بسبب زيادة المعروض: أسعار الدجاج تتراجع 25%.. والكيلو يسجل 25 جنيهًا.

* “البدري” يعود لقيادة الشياطين الحمر.. ويجري تغييرات في التشكيل.. الأهلي وحسين داي.. الفائز مولود والخاسر مفقود.

