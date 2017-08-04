جولة بصحف الجمعة وأهم العناوين

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضًا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:الأهرام* شكري يؤكد عمق العلاقات المصرية ــ السودانية وتطلع القاهرة لتطويرها.* توافق ليبي برعاية مصرية على إنهاء الإنقسام.. إقامة دولة مدنية وتداول سلمي للسلطة ودعم مكافحة الإرهاب.* إشادات بنجاح



المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضًا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:

الأهرام

* شكري يؤكد عمق العلاقات المصرية ــ السودانية وتطلع القاهرة لتطويرها.

* توافق ليبي برعاية مصرية على إنهاء الإنقسام.. إقامة دولة مدنية وتداول سلمي للسلطة ودعم مكافحة الإرهاب.

* إشادات بنجاح مصر في الوصول إلى هدنة ثانية بسوريا خلال أقل من أسبوعين.

* رؤساء إتحادات الكتاب والأدباء والمثقفين العرب في ندوة “الأهرام”: لولا‭ ‬إسرائيل‭ ‬ما‭ ‬كانت “داعش”.. ومصر‭ ‬تحارب‭ ‬الإرهاب‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬العالم.

* د. شوقي علام مفتي الجمهورية في حوار مع “الأهرام”: تنظيم الأسرة جائز شرعًا.. والإسلام يدعو للغنى وليس الفقر.

* بعد قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة المشروعات المتعثرة.. 7 آلاف مصنع تبحث عن طوق النجاة!

* “دعم مصر” يدعو لمساندة “اللجنة” للنهوض بالصناعة الوطنية.

* صندوق مخاطر لتشغيل 872 مصنعًا متعثرًا.

* 300 مليون جنيه من البنك الأهلي لدعم المصانع.

* سحر نصر تدعو دول القارة السمراء للمشاركة في مؤتمر “إفريقيا 2017” بشرم الشيخ.

* هالة السعيد: 60% من الاستثمارات العامة موجهة لتطوير البنية الأساسية.

* وزير البترول خلال تفقده العمل بحقل ظهر: إنجاز 81% من أعمال الحقل.. وبدء الإنتاج نهاية العام الحالي.

* وزير الاتصالات يبحث التحول للإقتصاد الرقمي مع “ماستر كارد العالمية”.

* الفريق مهاب مميش في حوار لـ”الأهرام”: زيادة كبيرة بالإيرادات وأعداد السفن والحمولات العابرة.

* الدكتور جمال سامي في حوار مع “الأهرام”: الفيوم تعاني من بؤر التطرف والفقر و”مافيا” الأراضي.

* بدء ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية.

* السجن 3 سنوات لـ 50 أمين وفرد شرطة لإدانتهم بالإضراب والتظاهر بشرم الشيخ.

* السجن عامًا لـ7 متهمين في أحداث طلعت حرب.

* القبض على رئيس مكتب تموين لإهداره مليون جنيه.

* 15 مليون جنيه وحجازي والحكم وراء سقوط الأهلي في البطولة العربية.. البدري: كنا الأفضل والتوفيق تخلى عنا.. واللاعبون لم يقصروا.. وكرة القدم يوم لك ويوم عليك.

* صدمة في القلعة البيضاء بعد قرار الكاف باستبعاد مشاركته في دوري الأبطال.. الزمالك يحشد قوته الضاربة استعدادًا للمصري وعودة شيكابالا وحامد للفريق.

* مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للمقاصة خلفًا لجلال.

الأخبار

* شكري خلال لقائه نائب الرئيس السوداني: حريصون على تطوير العلاقات الثنائية.

* المعارضة السورية تقدم الشكر للسيسي.. هدنة جديدة في ريف حمص الشمالي برعاية مصرية – روسية.

* الأزهر: مقار الفتوى تجربة ناجحة.. وصحف العالم أشادت بها.

* بعد إغلاق 14 مسجدًا بالشرقية لعدم وجود “أئمة”.. مسئول بالأوقاف: لا أعلم بالقرار.. وعلماء الأزهر: فشل ذريع.

* حيثيات تأييد إدراج المعزول والإخوان على قوائم الإرهاب: لم تسبق محاكمتهم والوقائع جديدة ومختلفة.

* تكريم ضابط و3 مواطنين ضبطوا عصابة سرقة بالإكراه.

* الابتدائية حائرة بين الوزراء.. المؤيدون: تخفيف للأعباء.. المعارضون: تخبط الخبراء.. توفير للنفقات.

* 94 ألف طالب يتظلمون من نتائج الثانوية العامة.. الفيزياء والكيمياء تتصدران مواد التظلم.

* “الصحة” تطارد “فيروس سي” في العاصمة الإدارية.

* 10 مليارات دولار إنخفاضًا في الواردات.. ومليار زيادة في الصادرات.

* الإسكان: صرف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات خلال 90 يومًا.

* مميش: الانتهاء من مشروعات المنطقة الإقتصادية منتصف العام القادم.

* مصر تكرم “الملكة فريدة”.. وزير الرياضة: ربع مليون جنيه مكافأة الميدالية التاريخية.. وبرنامج خاص لأوليمبياد طوكيو.

* جماهير الأهلي تصفق للاعبيها رغم السقوط في “برج العرب”.. البدري: أهدرنا فرصًا بالجملة.. وأخطاء فادحة للحكم.

* الزمالك يفاوض نيبوشا “قاهر اﻷهلي”.. إيهاب جلال يظهر في الصورة.. ورحيل مايوكا.

الجمهورية

* الإقتصاد يتقدم بـ “قوة دفع ثلاثية”.. قرار جمهوري: لجنة برئاسة “محلب”.. لتشغيل المشروعات المتعثرة.. 81% نسبة التقدم في حقل “ظهر”.. و6.7 مليار جنيه حصيلة “التصالحات”.

* “هنا القاهرة”: الدبلوماسية تنتصر في سوريا وليبيا.. نجاح الهدنة المصرية بريف حمص.. وتقدم ملموس للمصالحة الليبية.

* صدقي وحجازي يبحثان التحديات الإقليمية مع قائد القوات البحرية الكورية الجنوبية.

* في البحر الأبيض المتوسط.. “حجازي” وأبوستولاكس يشهدان تدريب “ميدوزا 2017”.. القوات البحرية والجوية تشاركان في اقتحام السفن المشتبه بها.. وصد هجمة جوية.

* وزير الدفاع التشادي يشيد بالدعم المصري لبلاده.. رئيس العربية للتصنيع: حريصون على التعاون مع الدول الإفريقية.

* الأحزاب والقوى السياسية: نساند الدولة في مواجهة الإرهاب والمؤامرات.. نتصدى بكل حزم لمخططات إفشال الدولة وتعطيل مسيرة الإصلاح.

* اليوم.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب.. 40 ألف طالب سجلوا رغباتهم والنتيجة منتصف الأسبوع.

* “مميش” في أول إجتماع لشركة التنمية الرئيسية: كل الدعم لتشجيع الاستثمار.

* خلال النصف الأول من العام.. قابيل: قفزة بالصادرات و46% إنخفاضًا بعجز الميزان التجاري.. الاهتمام بالمنتج المحلي.. وراء تراجع الواردات إلى 24 مليار دولار.

* شاكر وقيادات الكهرباء.. والخبيرة العالمية أنهار حجازي.. ملامح المنظومة المصرية لإنتاج وتصدير معدات الطاقة الشمسية عام 2020.

* إدارة جديدة بالبورصة لجذب الشركات والاستثمار الخارجي.. مفاوضات مع وزير الأعمال لطرح الشركات الحكومية الرابحة.

* سقوط لصوص البطاقات التموينية.. رئيس مكتب يهدر مليون جنيه.. ومالك مخبز يستولي على 105 آلاف جنيه ومخزن سري لسلع الدعم بالمرج.

* غضب في القلعة الحمراء.. بعد السقوط العربي.. الأهلي يراوغ “البدري”.. وينتظر الكأس.. طاهر يجتمع بالمدرب لمناقشة أسباب الخروج العربي.. وقائمة أفريقيا.