جولة بصحف الجمعة وأهم العناوين

المال – خاص
تقدم بوابة “المال” عرضًا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:
الأهرام
* شكري يؤكد عمق العلاقات المصرية ــ السودانية وتطلع القاهرة لتطويرها.
* توافق ليبي برعاية مصرية على إنهاء الإنقسام.. إقامة دولة مدنية وتداول سلمي للسلطة ودعم مكافحة الإرهاب.
* إشادات بنجاح مصر في الوصول إلى هدنة ثانية بسوريا خلال أقل من أسبوعين.
* رؤساء إتحادات الكتاب والأدباء والمثقفين العرب في ندوة “الأهرام”: لولا إسرائيل ما كانت “داعش”.. ومصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.
* د. شوقي علام مفتي الجمهورية في حوار مع “الأهرام”: تنظيم الأسرة جائز شرعًا.. والإسلام يدعو للغنى وليس الفقر.
* بعد قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة المشروعات المتعثرة.. 7 آلاف مصنع تبحث عن طوق النجاة!
* “دعم مصر” يدعو لمساندة “اللجنة” للنهوض بالصناعة الوطنية.
* صندوق مخاطر لتشغيل 872 مصنعًا متعثرًا.
* 300 مليون جنيه من البنك الأهلي لدعم المصانع.
* سحر نصر تدعو دول القارة السمراء للمشاركة في مؤتمر “إفريقيا 2017” بشرم الشيخ.
* هالة السعيد: 60% من الاستثمارات العامة موجهة لتطوير البنية الأساسية.
* وزير البترول خلال تفقده العمل بحقل ظهر: إنجاز 81% من أعمال الحقل.. وبدء الإنتاج نهاية العام الحالي.
* وزير الاتصالات يبحث التحول للإقتصاد الرقمي مع “ماستر كارد العالمية”.
* الفريق مهاب مميش في حوار لـ”الأهرام”: زيادة كبيرة بالإيرادات وأعداد السفن والحمولات العابرة.
* الدكتور جمال سامي في حوار مع “الأهرام”: الفيوم تعاني من بؤر التطرف والفقر و”مافيا” الأراضي.
* بدء ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية.
* السجن 3 سنوات لـ 50 أمين وفرد شرطة لإدانتهم بالإضراب والتظاهر بشرم الشيخ.
* السجن عامًا لـ7 متهمين في أحداث طلعت حرب.
* القبض على رئيس مكتب تموين لإهداره مليون جنيه.
* 15 مليون جنيه وحجازي والحكم وراء سقوط الأهلي في البطولة العربية.. البدري: كنا الأفضل والتوفيق تخلى عنا.. واللاعبون لم يقصروا.. وكرة القدم يوم لك ويوم عليك.
* صدمة في القلعة البيضاء بعد قرار الكاف باستبعاد مشاركته في دوري الأبطال.. الزمالك يحشد قوته الضاربة استعدادًا للمصري وعودة شيكابالا وحامد للفريق.
* مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للمقاصة خلفًا لجلال.
الأخبار
* شكري خلال لقائه نائب الرئيس السوداني: حريصون على تطوير العلاقات الثنائية.
* المعارضة السورية تقدم الشكر للسيسي.. هدنة جديدة في ريف حمص الشمالي برعاية مصرية – روسية.
* الأزهر: مقار الفتوى تجربة ناجحة.. وصحف العالم أشادت بها.
* بعد إغلاق 14 مسجدًا بالشرقية لعدم وجود “أئمة”.. مسئول بالأوقاف: لا أعلم بالقرار.. وعلماء الأزهر: فشل ذريع.
* حيثيات تأييد إدراج المعزول والإخوان على قوائم الإرهاب: لم تسبق محاكمتهم والوقائع جديدة ومختلفة.
* تكريم ضابط و3 مواطنين ضبطوا عصابة سرقة بالإكراه.
* الابتدائية حائرة بين الوزراء.. المؤيدون: تخفيف للأعباء.. المعارضون: تخبط الخبراء.. توفير للنفقات.
* 94 ألف طالب يتظلمون من نتائج الثانوية العامة.. الفيزياء والكيمياء تتصدران مواد التظلم.
* “الصحة” تطارد “فيروس سي” في العاصمة الإدارية.
* 10 مليارات دولار إنخفاضًا في الواردات.. ومليار زيادة في الصادرات.
* الإسكان: صرف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات خلال 90 يومًا.
* مميش: الانتهاء من مشروعات المنطقة الإقتصادية منتصف العام القادم.
* مصر تكرم “الملكة فريدة”.. وزير الرياضة: ربع مليون جنيه مكافأة الميدالية التاريخية.. وبرنامج خاص لأوليمبياد طوكيو.
* جماهير الأهلي تصفق للاعبيها رغم السقوط في “برج العرب”.. البدري: أهدرنا فرصًا بالجملة.. وأخطاء فادحة للحكم.
* الزمالك يفاوض نيبوشا “قاهر اﻷهلي”.. إيهاب جلال يظهر في الصورة.. ورحيل مايوكا.
الجمهورية
* الإقتصاد يتقدم بـ “قوة دفع ثلاثية”.. قرار جمهوري: لجنة برئاسة “محلب”.. لتشغيل المشروعات المتعثرة.. 81% نسبة التقدم في حقل “ظهر”.. و6.7 مليار جنيه حصيلة “التصالحات”.
* “هنا القاهرة”: الدبلوماسية تنتصر في سوريا وليبيا.. نجاح الهدنة المصرية بريف حمص.. وتقدم ملموس للمصالحة الليبية.
* صدقي وحجازي يبحثان التحديات الإقليمية مع قائد القوات البحرية الكورية الجنوبية.
* في البحر الأبيض المتوسط.. “حجازي” وأبوستولاكس يشهدان تدريب “ميدوزا 2017”.. القوات البحرية والجوية تشاركان في اقتحام السفن المشتبه بها.. وصد هجمة جوية.
* وزير الدفاع التشادي يشيد بالدعم المصري لبلاده.. رئيس العربية للتصنيع: حريصون على التعاون مع الدول الإفريقية.
* الأحزاب والقوى السياسية: نساند الدولة في مواجهة الإرهاب والمؤامرات.. نتصدى بكل حزم لمخططات إفشال الدولة وتعطيل مسيرة الإصلاح.
* اليوم.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب.. 40 ألف طالب سجلوا رغباتهم والنتيجة منتصف الأسبوع.
* “مميش” في أول إجتماع لشركة التنمية الرئيسية: كل الدعم لتشجيع الاستثمار.
* خلال النصف الأول من العام.. قابيل: قفزة بالصادرات و46% إنخفاضًا بعجز الميزان التجاري.. الاهتمام بالمنتج المحلي.. وراء تراجع الواردات إلى 24 مليار دولار.
* شاكر وقيادات الكهرباء.. والخبيرة العالمية أنهار حجازي.. ملامح المنظومة المصرية لإنتاج وتصدير معدات الطاقة الشمسية عام 2020.
* إدارة جديدة بالبورصة لجذب الشركات والاستثمار الخارجي.. مفاوضات مع وزير الأعمال لطرح الشركات الحكومية الرابحة.
* سقوط لصوص البطاقات التموينية.. رئيس مكتب يهدر مليون جنيه.. ومالك مخبز يستولي على 105 آلاف جنيه ومخزن سري لسلع الدعم بالمرج.
* غضب في القلعة الحمراء.. بعد السقوط العربي.. الأهلي يراوغ “البدري”.. وينتظر الكأس.. طاهر يجتمع بالمدرب لمناقشة أسباب الخروج العربي.. وقائمة أفريقيا.