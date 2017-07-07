جولة بصحف الجمعة .. وأهم العناوين

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:الأهرام* رئيس الوزراء يشهد إطلاق الإستراتيجية القومية لإدارة الأزمات والكوارث.* شكري يجري اتصالًا بلافروف ويحيطه بنتائج الإجتماع الرباعي.* بالقانون الدولي.. من حقنا الثأر للشهداء.. فوزي: الأمم المتحدة تسمح



المال – خاص تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها: الأهرام * رئيس الوزراء يشهد إطلاق الإستراتيجية القومية لإدارة الأزمات والكوارث. * شكري يجري اتصالًا بلافروف ويحيطه بنتائج الإجتماع الرباعي. * بالقانون الدولي.. من حقنا الثأر للشهداء.. فوزي: الأمم المتحدة تسمح لمصر بالرد على تهديد أمنها. * أبوشقة: الإرهاب الأسود تموله مخابرات دولية. * سلامة: الأدلة الثبوتية تلزم قطر بتعويض الدول المتضررة ومحاكمة مسئوليها. * بدء إعادة محاكمة “مرسي” في قضية التخابر 6 أغسطس. * القمة الإفريقية تعتمد بالإجماع ترشيح “خطاب” لليونسكو. * وزير الثقافة الياباني يشيد بمشروع مركب خوفو. * علاج 61 ألف مواطن على نفقة الدولة خلال أسبوعين. * الشريف: الإسراع بالتنمية في المحافظات على رأس أولوياتنا. * وزير الري: نعاني عجزًا مائيًا 100٪.. و97٪ من مياهنا مصدرها الخارج.. دعوات لتوحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات الأمن المائي. * الملا: تصدير 134 ألف طن من البولي إيثيلين إلى 25 دولة لصناعة المنتجات البلاستيكية. * رؤساء البنوك العامة لـ”الأهرام”: 415 مليون دولار حصيلة تنازلات الأفراد من الدولار للبنوك الحكومية في 3 أيام. * الكهرباء: قرشان زيادة للشريحة الأولى وثلاثة للثانية وخمسة ونصف للثالثة. * الشركات الإسبانية: نستهدف زيادة استثماراتنا في مصر. * تصدير 2.8 مليون تليفزيون رقمي و 80% من مكونات الإنتاج مصرية. * كأس مصر يفجر أزمة بين الأهلي والزمالك وإتحاد الكرة. * إيهاب جلال يقترب من تدريب الزمالك. * فوز معنوي للزمالك على الإتحاد السكندري 1/2. * مصطفى فتحي يقفز من صفقة بـ 30 ألف جنيه و3 كيلو “فسيخ” إلى التعاون السعودي نظير 28 مليون جنيه. الأخبار * شريف إسماعيل يشيد بتعاون النواب والوزراء. * “قطان”: السعودية تؤيد طلب مصر استضافة قمة عربية أوروبية. * البرلمان يبدأ خطة “تأديب قطر”.. حملات لطرد الدوحة من الجامعة العربية ومجلس التعاون.. وتحركات دولية للمطالبة بتعويضات. * مأمور سجن وادي النطرون يدلي بشهادته في قضية هروب مرسي.. الإرهابي حبارة كان بين المعتقلين.. والمقتحمون تحدثوا بلهجة بدوية. * الحكومة تستعين بالأمم المتحدة لمواجهة الزيادة السكانية. * الجيوشي: مناهج جديدة للتعليم الفني وربطها بسوق العمل. * استقالة مدير مركز تطوير المناهج بسبب أزمة كتاب التاريخ. * مراجعة ورصد درجات الثانوية منتصف الأسبوع القادم. * 3 قرارات جمهورية بتخصيص أراض لمشروعات خدمية. * وزيرة التخطيط: 5٪ نموًا مستهدفًا العام القادم. * شاكر: الدولة لاتزال تدعم الكهرباء بمبلغ 52.7 مليار جنيه. * قابيل في البرلمان: الاستعانة بخبير ألماني لوضع إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات. * تغليظ عقوبات التلاعب في السلع التموينية.. المصيلحي: سحب تراخيص المخالفين نهائيًا بعد سداد ضعف القيمة و4 أضعاف الحافز الشهري. * مدبولي يطالب “المقاولون العرب” بسرعة تسليم مشروعاتها. * “إيجاس”: 256 محطة ومركزًا لتحويل السيارات للغاز بدون مقدم أو فوائد. * اللواء نصر: 200 مليار جنيه استثمارات بالساحل الشمالي للمحافظة. * عرفات: جراج يستوعب 162 ألف سيارة سنويًا بميناء الإسكندرية. * بدء إزالة عقار “الرأس السوداء” المائل في الإسكندرية. * الأندية السعودية تفتح أبوابها للمصريين.. نجاح كهربا وشيفو وتعويم الجنيه وراء التعاقد مع فتحي والحضري والتفاوض مع حجازي وجبر. * إقبال جماهيري على شراء تذاكر الزمالك وأهلي طرابلس. الجمهورية * شيخ الأزهر لـ”سيدات مصر تستطيع”: بعثات دينية ومراكز إسلامية بالخارج. * لجنة الشئون العربية بالبرلمان: تزايد النفوذ الإيراني في “الدوحة” يضع المنطقة فوق بركان.. قرارات المقاطعة نتيجة تراكمات طويلة من دعم الدوحة للإرهاب. * وزير التعليم العالي: 75 ألفًا تقدموا لاختبارات القدرات بالجامعات.. 12 خطوة للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.. سيد عطا: النتائج على الموقع الإلكتروني لمنع التلاعب في الكليات. * بإجمالي استثمارات 646 مليار جنيه.. السعيد: الخطة الإقتصادية والإجتماعية للعام الجديد تدخل حيز التنفيذ.. 5% معدل النمو المستهدف وتراجع البطالة إلى 11%.. و22 مليار دولار صادرات سلعية. * عبدالمطلب لوزراء المياه العرب: محطات تحلية البحر.. للتخلص من الفقر المائي. * رئيس القابضة للمياه: 30% نسبة فاقد المياه بسبب سوء الاستخدام.. مليار جنيه لإحلال وتجديد الشبكات والبداية في القاهرة والجيزة. * 65 ألف مشروع لشباب “مشروعك” بالمحافظات.. التنمية المحلية تدرس إنشاء “القابضة للقمامة”.. وتستكمل الصرف الصحي في 138 قرية نموذجية. * 20 دولة تتعاقد على شراء القطن المصري.. “جيزة 86” تتفوق على “البيما” الأمريكي لأول مرة منذ 5 سنوات. * خبراء الإقتصاد: تأثير محدود لرفع أسعار الوقود على السلع بالأسواق.. زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد.. ضرورة لخفض الأسعار. * على 8 آلاف متر.. وباستثمارات نصف مليار جنيه.. القوات المسلحة تنفذ أول مستشفى تخصصي بجامعة بنها. * النيابة في قضية محاولة اغتيال قاضي مكتب الإرشاد: قادة الإرهاب في قطر وتركيا أمروا خونة الداخل بالقتل والتدمير. * رغم الحفاظ على الصدارة العربية والأفريقية.. احترس يا كوبر!.. مصر تتراجع 4 مراكز بين منتخبات العالم. * الدوري الجديد يحسم موقف الأهلي من مواجهة أتلتيكو.. البدري يستبعد غالي من مباراة القطن.. واللاعب يتقبل العقوبة.

