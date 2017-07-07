سيـــاســة

جولة بصحف الجمعة .. وأهم العناوين

المال - خاصتقدم بوابة "المال" عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:الأهرام* رئيس الوزراء يشهد إطلاق الإستراتيجية القومية لإدارة الأزمات والكوارث.* شكري يجري اتصالًا بلافروف ويحيطه بنتائج الإجتماع الرباعي.* بالقانون الدولي.. من حقنا الثأر للشهداء.. فوزي: الأمم المتحدة تسمح
10:17 ص, الجمعة, 7 يوليو 17 10:17 ص, الجمعة, 7 يوليو 17

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المال – خاص

تقدم بوابة “المال” عرضا لأبرز عناوين الصحف المصرية اليوم .. وكان أهمها:

الأهرام

* رئيس الوزراء يشهد إطلاق الإستراتيجية القومية لإدارة الأزمات والكوارث.

* شكري يجري اتصالًا بلافروف ويحيطه بنتائج الإجتماع الرباعي.

* بالقانون الدولي.. من حقنا الثأر للشهداء.. فوزي: الأمم المتحدة تسمح لمصر بالرد على تهديد أمنها.

* أبوشقة: الإرهاب الأسود تموله مخابرات دولية.

* سلامة: الأدلة الثبوتية تلزم قطر بتعويض الدول المتضررة ومحاكمة مسئوليها.

* بدء إعادة محاكمة “مرسي” في قضية التخابر 6 أغسطس.

* القمة الإفريقية تعتمد بالإجماع ترشيح “خطاب” لليونسكو.

* وزير الثقافة الياباني يشيد بمشروع مركب خوفو.

* علاج 61 ألف مواطن على نفقة الدولة خلال أسبوعين.

* الشريف: الإسراع بالتنمية في المحافظات على رأس أولوياتنا.

* وزير الري: نعاني عجزًا مائيًا 100٪.. و97٪ من مياهنا مصدرها الخارج.. دعوات لتوحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات الأمن المائي.

* الملا: تصدير 134 ألف طن من البولي إيثيلين إلى 25 دولة لصناعة المنتجات البلاستيكية.

* رؤساء البنوك العامة لـ”الأهرام”: 415 مليون دولار حصيلة تنازلات الأفراد من الدولار للبنوك الحكومية في 3 أيام.

* الكهرباء: قرشان زيادة للشريحة الأولى وثلاثة للثانية وخمسة ونصف للثالثة.

* الشركات الإسبانية: نستهدف زيادة استثماراتنا في مصر.

* تصدير 2.8 مليون تليفزيون رقمي و 80% من مكونات الإنتاج مصرية.

* كأس مصر يفجر أزمة بين الأهلي والزمالك وإتحاد الكرة.

* إيهاب جلال يقترب من تدريب الزمالك.

* فوز معنوي للزمالك على الإتحاد السكندري 1/2.

* مصطفى فتحي يقفز من صفقة بـ 30 ألف جنيه و3 كيلو “فسيخ” إلى التعاون السعودي نظير 28 مليون جنيه.

 

الأخبار

* شريف إسماعيل يشيد بتعاون النواب والوزراء.

* “قطان”: السعودية تؤيد طلب مصر استضافة قمة عربية أوروبية.

* البرلمان يبدأ خطة “تأديب قطر”.. حملات لطرد الدوحة من الجامعة العربية ومجلس التعاون.. وتحركات دولية للمطالبة بتعويضات.

* مأمور سجن وادي النطرون يدلي بشهادته في قضية هروب مرسي.. الإرهابي حبارة كان بين المعتقلين.. والمقتحمون تحدثوا بلهجة بدوية.

* الحكومة تستعين بالأمم المتحدة لمواجهة الزيادة السكانية.

* الجيوشي: مناهج جديدة للتعليم الفني وربطها بسوق العمل.

* استقالة مدير مركز تطوير المناهج بسبب أزمة كتاب التاريخ.

* مراجعة ورصد درجات الثانوية منتصف الأسبوع القادم.

* 3 قرارات جمهورية بتخصيص أراض لمشروعات خدمية.

* وزيرة التخطيط: 5٪ نموًا مستهدفًا العام القادم.

* شاكر: الدولة لاتزال تدعم الكهرباء بمبلغ 52.7 مليار جنيه.

* قابيل في البرلمان: الاستعانة بخبير ألماني لوضع إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات.

* تغليظ عقوبات التلاعب في السلع التموينية.. المصيلحي: سحب تراخيص المخالفين نهائيًا بعد سداد ضعف القيمة و4 أضعاف الحافز الشهري.

* مدبولي يطالب “المقاولون العرب” بسرعة تسليم مشروعاتها.

* “إيجاس”: 256 محطة ومركزًا لتحويل السيارات للغاز بدون مقدم أو فوائد.

* اللواء نصر: 200 مليار جنيه استثمارات بالساحل الشمالي للمحافظة.

* عرفات: جراج يستوعب 162 ألف سيارة سنويًا بميناء الإسكندرية.

* بدء إزالة عقار “الرأس السوداء” المائل في الإسكندرية.

* الأندية السعودية تفتح أبوابها للمصريين.. نجاح كهربا وشيفو وتعويم الجنيه وراء التعاقد مع فتحي والحضري والتفاوض مع حجازي وجبر.

* إقبال جماهيري على شراء تذاكر الزمالك وأهلي طرابلس.

 

الجمهورية

* شيخ الأزهر لـ”سيدات مصر تستطيع”: بعثات دينية ومراكز إسلامية بالخارج.

* لجنة الشئون العربية بالبرلمان: تزايد النفوذ الإيراني في “الدوحة” يضع المنطقة فوق بركان.. قرارات المقاطعة نتيجة تراكمات طويلة من دعم الدوحة للإرهاب.

* وزير التعليم العالي: 75 ألفًا تقدموا لاختبارات القدرات بالجامعات.. 12 خطوة للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.. سيد عطا: النتائج على الموقع الإلكتروني لمنع التلاعب في الكليات.

* بإجمالي استثمارات 646 مليار جنيه.. السعيد: الخطة الإقتصادية والإجتماعية للعام الجديد تدخل حيز التنفيذ.. 5% معدل النمو المستهدف وتراجع البطالة إلى 11%.. و22 مليار دولار صادرات سلعية.

* عبدالمطلب لوزراء المياه العرب: محطات تحلية البحر.. للتخلص من الفقر المائي.

* رئيس القابضة للمياه: 30% نسبة فاقد المياه بسبب سوء الاستخدام.. مليار جنيه لإحلال وتجديد الشبكات والبداية في القاهرة والجيزة.

* 65 ألف مشروع لشباب “مشروعك” بالمحافظات.. التنمية المحلية تدرس إنشاء “القابضة للقمامة”.. وتستكمل الصرف الصحي في 138 قرية نموذجية.

* 20 دولة تتعاقد على شراء القطن المصري.. “جيزة 86” تتفوق على “البيما” الأمريكي لأول مرة منذ 5 سنوات.

* خبراء الإقتصاد: تأثير محدود لرفع أسعار الوقود على السلع بالأسواق.. زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد.. ضرورة لخفض الأسعار.

* على 8 آلاف متر.. وباستثمارات نصف مليار جنيه.. القوات المسلحة تنفذ أول مستشفى تخصصي بجامعة بنها.

* النيابة في قضية محاولة اغتيال قاضي مكتب الإرشاد: قادة الإرهاب في قطر وتركيا أمروا خونة الداخل بالقتل والتدمير.

* رغم الحفاظ على الصدارة العربية والأفريقية.. احترس يا كوبر!.. مصر تتراجع 4 مراكز بين منتخبات العالم.

* الدوري الجديد يحسم موقف الأهلي من مواجهة أتلتيكو.. البدري يستبعد غالي من مباراة القطن.. واللاعب يتقبل العقوبة.

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