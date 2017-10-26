جولة السيسى بفرنسا تتصدر عناوين صحف مصر

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متابعات تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 26-10 - 2017، وفيما يلى أبرزها: الأهرام * السيسى: الشعب يتفهم إجراءات الإصلاح رغم صعوبتها. * السيسى يستعرض مع رئيس وزراء فرنسا إجراءات الإصلاح الاقتصادى. * الرئيس يشيد بدعم…

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 26-10 – 2017، وفيما يلى أبرزها:

الأهرام

* السيسى: الشعب يتفهم إجراءات الإصلاح رغم صعوبتها.

* السيسى يستعرض مع رئيس وزراء فرنسا إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

* الرئيس يشيد بدعم باريس للقاهرة خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسى.

* مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

* بحث تعديلات قانون البناء مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

* «‫النواب» يبحث إنشاء أول وكالة فضاء مصرية.

* 1.5 مليار جنيه تكلفة عنف الزوج ضد المرأة سنويا.

* مؤتمر الجمعية المصرية للقدم السكرى يكشف:بتر قدم كل 30 ثانية عالميا.

* مكرم: مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات ليست نهائية.

* التنظيم والإدارة: تعيين العمالة المؤقتة بالمحافظات قريبا.

* مسيرة حاشدة بسوهاج لدعم رجال الأمن والتنديد بالارهاب.

* الوادى الجديد تتصدى لغياب المدارس «بالبصمة».

* العاصمة الإدارية الجديدة: تسهيلات للموظفين وبدء نقل الوزارات 30 يونيو 2019.

* سحر نصر تدعو العالم للعمل فى مصر.

* مصر ترأس لجنة الأسواق الناشئة فى اتحاد البورصات.

* اتحاد الصناعات: زيادة قرض التوافق البيئى إلى 7 ملايين جنيه.

* القبض على 12 من «طلائع حسم» قبل تنفيذ عمليات تخريبية.

* البدرى يفك طلاسم الوداد المغربى فى 10 ساعات.

الجمهورية

* السيسي: نجحنا في زيادة الاحتياطي النقدي ومضاعفة فرص العمل.

* مصر وفرنسا.. جبهة موحدة ضد الإرهاب.

الصحافة الفرنسية بعد قمة السيسي ــ ماكرون في باريس: مصر.. مفتاح الاستقرار والأمن بالمنطقة العربية.

* توقيع 16 اتفاقية للتعاون بين مصر وفرنسا.

* الحكومة وافقت علي قانون التأمين الصحي الشامل.

* ضربات الرقابة الإدارية للفساد مستمرة: ضبط مدير صومعة ومسئول الأمن للاستيلاء علي 310 أطنان قمح.

* “الأعلي للإعلام” .. يعلن مشروع قانون حرية تداول المعلومات.

* ضربات الرقابة الإدارية للفساد مستمرة: ضبط مدير صومعة ومسئول الأمن للاستيلاء علي 310 أطنان قمح.

* في مشروع قانون رعاية شهداء الجيش والشرطة: تعويض 100 ضعف الحد الأدني للأجور.. ومعاش بقيمة الراتب والبدلات.

* د.محمد منظور رئيس حملة “كلنا معك من أجل مصر”: شعارنا “القادم أفضل” ليرد علي دعاة اليأس والأحباط.

* الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي: الصمت الإعلامي.. يخلق فجوة مع الجمهور.. ويجعله فريسة للشائعات.

* المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي: السيسي يواجه حرباً شرسة لوقف مشروعه الوطني في بناء دولة حديثة.

* الأهلي يستقر علي تشكيلته لمواجهة الوداد.