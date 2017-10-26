جولة السيسى بفرنسا تتصدر عناوين صحف مصر

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 26-10 – 2017، وفيما يلى أبرزها:
الأهرام
* السيسى: الشعب يتفهم إجراءات الإصلاح رغم صعوبتها.
* السيسى يستعرض مع رئيس وزراء فرنسا إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
* الرئيس يشيد بدعم باريس للقاهرة خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسى.
* مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
* بحث تعديلات قانون البناء مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
* «النواب» يبحث إنشاء أول وكالة فضاء مصرية.
* 1.5 مليار جنيه تكلفة عنف الزوج ضد المرأة سنويا.
* مؤتمر الجمعية المصرية للقدم السكرى يكشف:بتر قدم كل 30 ثانية عالميا.
* مكرم: مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات ليست نهائية.
* التنظيم والإدارة: تعيين العمالة المؤقتة بالمحافظات قريبا.
* مسيرة حاشدة بسوهاج لدعم رجال الأمن والتنديد بالارهاب.
* الوادى الجديد تتصدى لغياب المدارس «بالبصمة».
* العاصمة الإدارية الجديدة: تسهيلات للموظفين وبدء نقل الوزارات 30 يونيو 2019.
* سحر نصر تدعو العالم للعمل فى مصر.
* مصر ترأس لجنة الأسواق الناشئة فى اتحاد البورصات.
* اتحاد الصناعات: زيادة قرض التوافق البيئى إلى 7 ملايين جنيه.
* القبض على 12 من «طلائع حسم» قبل تنفيذ عمليات تخريبية.
* البدرى يفك طلاسم الوداد المغربى فى 10 ساعات.
الجمهورية
* السيسي: نجحنا في زيادة الاحتياطي النقدي ومضاعفة فرص العمل.
* مصر وفرنسا.. جبهة موحدة ضد الإرهاب.
الصحافة الفرنسية بعد قمة السيسي ــ ماكرون في باريس: مصر.. مفتاح الاستقرار والأمن بالمنطقة العربية.
* توقيع 16 اتفاقية للتعاون بين مصر وفرنسا.
* الحكومة وافقت علي قانون التأمين الصحي الشامل.
* ضربات الرقابة الإدارية للفساد مستمرة: ضبط مدير صومعة ومسئول الأمن للاستيلاء علي 310 أطنان قمح.
* “الأعلي للإعلام” .. يعلن مشروع قانون حرية تداول المعلومات.
* ضربات الرقابة الإدارية للفساد مستمرة: ضبط مدير صومعة ومسئول الأمن للاستيلاء علي 310 أطنان قمح.
* في مشروع قانون رعاية شهداء الجيش والشرطة: تعويض 100 ضعف الحد الأدني للأجور.. ومعاش بقيمة الراتب والبدلات.
* د.محمد منظور رئيس حملة “كلنا معك من أجل مصر”: شعارنا “القادم أفضل” ليرد علي دعاة اليأس والأحباط.
* الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي: الصمت الإعلامي.. يخلق فجوة مع الجمهور.. ويجعله فريسة للشائعات.
* المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي: السيسي يواجه حرباً شرسة لوقف مشروعه الوطني في بناء دولة حديثة.
* الأهلي يستقر علي تشكيلته لمواجهة الوداد.